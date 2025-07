Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký sản phẩm của 8 thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty Cổ phần Dược phẩm Nano Pharma (Hà Nội), Công ty Cổ phần Kingphar Việt Nam (Hưng Yên), Công ty TNHH Thương mại & Dược phẩm Nguyễn Minh (Hà Nội), Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Vinh Thịnh Vượng (Hưng Yên) công bố.

Cụ thể, tại Quyết định số 1450/QĐ-ATTP ngày 2/7/2025 thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ KINGPHAR SUPER KIDS, số Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 13714/2019/ĐKSP cấp ngày 24/12/2019 do: Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Vinh Thịnh Vượng, địa chỉ: Thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam công bố.

Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ ENTEROVINA số Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 5803/2019/ĐKSP cấp ngày 23/05/2019 do: Côngty TNHH Thương mại & Dược phẩm Nguyễn Minh, địa chỉ: Số nhà 45 ngõ 79,tổ 28, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam công bố.

Bên cạnh đó, 4 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do: Công ty Cổ phần Kingphar Việt Nam, địa chỉ: Thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam công bố cũng đã thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. 4 sản phẩm bao gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nato Thông huyết - Kingphar, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Menmorenginkgo Plus Q10, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ống uống Men tiêu hoá, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Omega 3-6-9 Plus Q10 Kingphar.

Ngoài ra, Cục an toàn thực phẩm cũng thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 2 sản phẩm là Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ NANO IQMAMA CARE, Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ NANO IQAQUAMIN F do Công ty Cổ phần Dược phẩm Nano Pharma, địa chỉ: Số 9 Nguyễn Xiển, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam công bố.

Lý do thu hồi là hồi tháng 6, các công ty này đều có văn bản gửi Cục An toàn thực phẩm xin rút hồ sơ liên quan tới sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đáng chú ý, các sản phẩm bị thu hồi gồm nhiều loại men vi sinh, dung dịch giúp ăn ngon cho trẻ nhỏ, thực phẩm dành cho trẻ biếng ăn, gầy yếu, mẹ bầu...

Trong những ngày qua, Cục Quản lý Dược và Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã liên tiếp công bố các quyết định thu hồi thuốc, thu hồi phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Điều đáng chú ý, không ít thương hiệu lớn cũng chủ động xin tự thu hồi sản phẩm.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Theo lãnh đạo Cục Quản lý Dược, việc doanh nghiệp rút phiếu công bố không có nghĩa sẽ được miễn xử lý nếu sau đó phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật.