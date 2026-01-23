Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV

HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nhóm phóng viên |

Ban Bí thư khoá XIV gồm 10 Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công và 3 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV.

Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV gồm 10 Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 3 nhân sự được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Gồm:

1. Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước

2. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng

3. Ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao

Nhân sự các Ban Đảng Trung ương trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV


