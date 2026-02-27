Danh sách 526 ô tô, xe máy bị lỗi phạt nguội theo Nghị định 168, có biển số nghi là giả

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra thông báo danh sách phạt nguội mới nhất tại tỉnh này. Theo đó, trong tuần từ ngày 7/2/2026 đến ngày 13/2/2026, qua hệ thống camera giám sát giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện 562 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

1. Ô tô vượt đèn đỏ (44 trường hợp)

Các phương tiện vi phạm gồm: 12A-056.99; 20A-161.27; 20A-430.94; 29H-926.58; 30A-554.93; 30A-684.05; 30E-028.35; 30F-811.58; 30G-696.79; 30L-111.15; 34A-413.30; 34A-524.85; 60LD-021.92; 98A-080.99; 98A-111.48; 98A-128.55; 98A-147.58; 98A-240.66; 98A-340.07; 98A-369.43; 98A-396.56; 98A-400.77; 98A-497.75; 98A-544.80; 98A-663.08; 98A-727.64; 98A-728.50; 98A-796.66; 98A-823.33; 98A-865.63; 98A-937.84; 98C-240.95; 98C-256.02; 98C-303.48; 98C-314.45; 98D-016.65; 98E-010.88; 98H-002.42; 99B-155.32; 99B-166.84; 99B-252.63; 99R-007.91

Biển số nghi là giả: 60K-435.64; 30H-195.86.

2. Ô tô vi phạm vạch kẻ đường (232 trường hợp)

Các phương tiện vi phạm gồm:

12A-159.65; 12A-217.64; 14A-976.11; 14K-085.97; 14P-3354; 19A-970.60; 20A-045.38; 20A-306.01; 20A-424.28; 20A-779.79; 20A-843.04; 20A-844.09; 22B-006.74; 25A-062.50; 29C-149.01; 29C-779.20; 29H-174.07; 29H-196.29; 29H-358.22; 29H-452.09; 29H-605.36; 29K-023.53; 30A-838.53; 30B-074.26; 30B-202.53; 30E-902.97; 30F-165.61; 30F-196.04; 30G-063.66; 30G-099.19; 30G-455.06; 30H-189.61; 30H-666.85; 30H-956.90; 30K-057.01; 30K-801.72; 30K-1810; 30L-383.98; 30M-130.61; 30M-551.05; 30M-689.33; 30M-780.06; 34A-047.10; 34B-076.05; 34C-252.04; 36M-7175; 60A-764.30; 77A-497.92; 86A-154.18; 88A-699.66; 89A-178.31; 89C-052.11; 98A-025.16; 98A-026.86; 98A-067.89; 98A-072.46; 98A-077.97; 98A-079.52; 98A-116.68; 98A-119.92; 98A-121.97; 98A-125.59; 98A-136.60; 98A-140.42; 98A-140.64; 98A-150.16; 98A-157.31; 98A-159.32; 98A-170.00; 98A-171.44; 98A-179.31; 98A-216.49; 98A-216.51; 98A-216.54; 98A-223.48; 98A-229.48; 98A-238.44; 98A-245.77; 98A-256.98; 98A-258.23; 98A-259.00; 98A-269.25; 98A-270.68; 98A-275.38; 98A-276.09; 98A-279.98; 98A-281.06; 98A-287.55; 98A-288.82; 98A-291.40; 98A-311.24; 98A-317.10; 98A-318.12; 98A-319.16; 98A-327.75; 98A-329.26; 98A-338.64; 98A-360.64; 98A-361.44; 98A-371.95; 98A-392.15; 98A-405.13; 98A-405.66; 98A-418.06; 98A-424.84; 98A-432.54; 98A-434.14; 98A-434.60; 98A-454.27; 98A-459.45; 98A-480.58; 98A-494.48; 98A-500.66; 98A-517.15; 98A-528.50; 98A-529.62; 98A-543.57; 98A-567.96; 98A-573.31; 98A-577.47; 98A-584.38; 98A-599.32; 98A-610.84; 98A-622.80; 98A-626.20; 98A-642.46; 98A-652.98; 98A-663.83; 98A-667.47; 98A-681.33; 98A-688.32; 98A-733.40; 98A-740.18; 98A-747.79; 98A-750.79; 98A-767.71; 98A-777.30; 98A-783.05; 98A-787.66; 98A-787.89; 98A-788.96; 98A-791.44; 98A-809.19; 98A-809.96; 98A-836.42; 98A-837.20; 98A-856.66; 98A-861.92; 98A-863.22; 98A-864.90; 98A-877.37; 98A-918.71; 98A-923.30; 98A-930.98; 98B-021.90; 98B-040.09; 98B-075.64; 98B-138.27; 98B-143.13; 98C-043.81; 98C-078.82; 98C-085.55; 98C-088.63; 98C-123.60; 98C-127.05; 98C-136.92; 98C-154.69; 98C-166.79; 98C-182.53; 98C-200.18; 98C-209.00; 98C-247.90; 98C-272.58; 98C-304.72; 98C-309.18; 98C-310.60; 98C-316.04; 98C-319.12; 98C-326.03; 98C-333.61; 98C-336.86; 98C-344.80; 98D-007.50; 98D-010.26; 98DA-0008; 98E-003.52; 98E-010.18; 98H-004.89; 98H-079.23; 98H-079.26; 98H-3965; 98H-6599; 98K-4702; 99A-036.57; 99A-147.09; 99A-473.27; 99A-511.73; 99A-895.88; 99A-982.67; 99A-989.13; 99A-995.33; 99B-015.43; 99B-073.10; 99B-121.82; 99B-147.15; 99B-149.03; 99B-165.75; 99B-177.28; 99B-181.05; 99B-186.44; 99B-187.12; 99B-187.93; 99B-191.86; 99B-215.82; 99B-218.19; 99B-284.05; 99C-274.28; 99H-006.01; 99H-087.84

Trong đó có các biển số nghi là giả: 29A-108.31; 98H-045.82; 30H-051.59.

3. Rẽ trái nơi có biển cấm rẽ trái (37 trường hợp)

Các phương tiện vi phạm gồm: 15K-289.34; 22C-054.03; 29A-136.86; 29A-201.96; 30K-367.21; 30M-658.79; 34A-260.14; 36A-011.83; 36C-419.25; 98A-148.12; 98A-201.78; 98A-229.28; 98A-259.15; 98A-333.41; 98A-342.65; 98A-441.63; 98A-450.14; 98A-490.89; 98A-514.35; 98A-568.21; 98A-578.93; 98A-666.42; 98A-708.64; 98A-711.26; 98B-032.90; 98C-292.51; 98D-006.48; 99A-236.28; 99A-260.33; 99A-997.39; 99B-109.41; 99B-115.26; 99B-128.37; 99B-229.66; 99B-235.44; 99H-083.51

Xe ô tô rẽ trái nơi có biển cấm - Ảnh: CA Bắc Ninh

4. Dừng, đỗ xe dưới gầm cầu vượt (13 trường hợp)

12A-217.61; 15RM-051.35; 29C-864.86; 30A-216.94; 30K-734.15; 34C-157.87; 50E-020.73; 51L-151.18; 98A-202.94; 98A-456.96; 98A-476.44; 98C-198.79; 99A-752.43

Xe ô tô đỗ dưới gầm cầu vượt cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

5. Mô tô vượt đèn đỏ (236 trường hợp)

Các phương tiện vi phạm gồm:

13F1-4231; 15AA-077.77; 18L1-162.92; 20AE-005.56; 20AE-096.01; 20AF-101.29; 20B1-727.21; 20F1-196.01; 20G1-575.12; 21D1-041.33; 29B1-168.45; 29B1-293.43; 29B2-236.74; 29D1-074.99; 29D1-993.14; 29E1-093.93; 29M1-542.35; 29MĐ1-036.12; 29P1-406.29; 29S6-6645; 29X5-5268; 29Y2-7206; 29Y5-581.33; 30H7-6179; 30N3-6508; 30X2-5768; 34S1-017.76; 36C1-324.34; 37N1-279.92; 59D1-936.49; 97B1-790.19; 98AA-070.27; 98AA-082.39; 98AA-089.60; 98AA-094.32; 98AA-112.97; 98AA-113.20; 98AA-118.31; 98AA-120.17; 98AA-124.80; 98AA-127.52; 98AA-286.18; 98AA-288.24; 98AA-305.46; 98AA-411.32; 98AA-457.04; 98AA-457.14; 98AB-029.73; 98AE-110.28; 98AG-021.07; 98AH-034.90; 98AH-072.89; 98AH-091.05; 98AL-014.38; 98B1-007.62; 98B1-082.36; 98B1-083.38; 98B1-098.31; 98B1-105.21; 98B1-111.66; 98B1-239.86; 98B1-244.01; 98B1-298.17; 98B1-304.06; 98B1-391.68; 98B1-402.30; 98B1-423.91; 98B1-500.62; 98B1-532.11; 98B1-583.43; 98B1-646.87; 98B1-717.72; 98B1-838.58; 98B1-840.99; 98B1-864.86; 98B1-873.31; 98B1-883.67; 98B1-887.12; 98B1-931.99; 98B1-933.63; 98B1-935.11; 98B1-979.89; 98B2-026.45; 98B2-038.77; 98B2-055.18; 98B2-135.03; 98B2-151.71; 98B2-155.03; 98B2-186.58; 98B2-204.85; 98B2-231.70; 98B2-291.99; 98B2-347.28; 98B2-356.94; 98B2-359.54; 98B2-418.69; 98B2-627.71; 98B2-635.41; 98B2-688.19; 98B2-706.46; 98B2-742.18; 98B2-767.38; 98B2-796.96; 98B2-820.73; 98B2-822.68; 98B.

Mức phạt lỗi không chấp hành vạch kẻ đường theo Nghị định 168