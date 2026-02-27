Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, 88 chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Trong 24 giờ qua, hệ thống camera AI ghi nhận 99 lỗi vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168, trong đó phần lớn là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.
Cụ thể, theo báo cáo trích xuất từ 7h30 ngày 25/2 đến 7h30 ngày 26/2/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 65 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ và 29 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), hệ thống ghi nhận 03 trường hợp không thắt dây đai an toàn và 02 trường hợp vi phạm về tốc độ.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
|1
|26-02-2026 03:25:40
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô buýt
|29K01885
|Vàng
|2
|26-02-2026 00:27:24
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|34C29787
|Trắng
|3
|25-02-2026 19:32:49
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|29C80397
|Vàng
|4
|25-02-2026 18:05:01
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36140894
|Trắng
|5
|25-02-2026 16:52:53
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E292539
|Trắng
|6
|25-02-2026 16:02:48
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|89B184072
|Trắng
|7
|25-02-2026 15:21:45
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29D103468
|Trắng
|8
|25-02-2026 15:08:33
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X186640
|Trắng
|9
|25-02-2026 14:44:42
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|37M162034
|Trắng
|10
|25-02-2026 14:22:29
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|37AS06161
|Trắng
|11
|25-02-2026 14:20:51
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BD10868
|Trắng
|12
|25-02-2026 14:15:14
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X338603
|Trắng
|13
|25-02-2026 13:43:05
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29H249033
|Trắng
|14
|25-02-2026 13:37:24
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29P156431
|Trắng
|15
|25-02-2026 13:30:49
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29B137340
|Trắng
|16
|25-02-2026 12:55:08
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E252261
|Trắng
|17
|25-02-2026 12:41:08
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Z68910
|Trắng
|18
|25-02-2026 11:59:36
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E294640
|Trắng
|19
|25-02-2026 11:40:36
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29G144239
|Trắng
|20
|25-02-2026 11:29:33
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29V178050
|Trắng
|21
|25-02-2026 11:10:36
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29K170817
|Trắng
|22
|25-02-2026 11:03:29
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29G190272
|Trắng
|23
|25-02-2026 10:50:09
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X363050
|Trắng
|24
|26-02-2026 00:20:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|21B208537
|Trắng
|25
|25-02-2026 23:10:54
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|37N163119
|Trắng
|26
|25-02-2026 21:25:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V707633
|Trắng
|27
|25-02-2026 20:12:57
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y372999
|Trắng
|28
|25-02-2026 18:40:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18B106512
|Trắng
|29
|25-02-2026 18:02:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BE01111
|Trắng
|30
|25-02-2026 17:58:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18B195296
|Trắng
|31
|25-02-2026 17:52:24
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D103468
|Trắng
|32
|25-02-2026 17:46:56
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K48636
|Trắng
|33
|25-02-2026 17:38:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S611285
|Trắng
|34
|25-02-2026 17:18:04
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|34P34603
|Trắng
|35
|25-02-2026 17:06:45
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E207729
|Trắng
|36
|25-02-2026 16:53:26
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E292539
|Trắng
|37
|25-02-2026 16:47:40
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|88L132863
|Trắng
|38
|25-02-2026 16:39:22
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AB03703
|Trắng
|39
|25-02-2026 16:38:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D274283
|Trắng
|40
|25-02-2026 16:28:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Z160422
|Trắng
|41
|25-02-2026 16:20:34
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19AA36657
|Trắng
|42
|25-02-2026 16:19:04
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18F31008
|Trắng
|43
|25-02-2026 16:19:04
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E131161
|Trắng
|44
|25-02-2026 16:16:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30P41230
|Trắng
|45
|25-02-2026 16:16:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S54019
|Trắng
|46
|25-02-2026 15:57:14
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|14B123227
|Trắng
|47
|25-02-2026 15:50:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y525382
|Trắng
|48
|25-02-2026 15:40:17
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36AB05641
|Trắng
|49
|25-02-2026 15:38:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|37G185956
|Trắng
|50
|25-02-2026 15:19:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V97045
|Trắng
|51
|25-02-2026 15:11:13
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X95914
|Trắng
|52
|25-02-2026 14:55:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C177779
|Trắng
|53
|25-02-2026 14:52:49
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P131388
|Trắng
|54
|25-02-2026 14:46:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AV03930
|Trắng
|55
|25-02-2026 14:43:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18F102778
|Trắng
|56
|25-02-2026 14:29:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E221945
|Trắng
|57
|25-02-2026 14:14:30
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36G134348
|Trắng
|58
|25-02-2026 14:14:28
|Vượt đèn đỏ
|Ô tô con
|30G45292
|Trắng
|59
|25-02-2026 14:12:21
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BN15109
|Trắng
|60
|25-02-2026 14:11:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L150638
|Trắng
|61
|25-02-2026 14:06:51
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|34B268434
|Trắng
|62
|25-02-2026 13:47:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17AH07484
|Trắng
|63
|25-02-2026 13:35:22
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B751786
|Trắng
|64
|25-02-2026 13:26:34
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18AA21629
|Trắng
|65
|25-02-2026 12:59:14
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AB91457
|Trắng
|66
|25-02-2026 12:53:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|59H197854
|Trắng
|67
|25-02-2026 12:38:26
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|21B175329
|Trắng
|68
|25-02-2026 12:36:15
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|22B257999
|Trắng
|69
|25-02-2026 11:40:39
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G144239
|Trắng
|70
|25-02-2026 11:21:49
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E221083
|Trắng
|71
|25-02-2026 11:15:54
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y371425
|Trắng
|72
|25-02-2026 10:22:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B200196
|Trắng
|73
|25-02-2026 10:14:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17AA86763
|Trắng
|74
|25-02-2026 09:59:34
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V720929
|Trắng
|75
|25-02-2026 09:53:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|81K30946
|Trắng
|76
|25-02-2026 09:46:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y342909
|Trắng
|77
|25-02-2026 09:45:54
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|23H113560
|Trắng
|78
|25-02-2026 09:45:51
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G102075
|Trắng
|79
|25-02-2026 09:44:15
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C190432
|Trắng
|80
|25-02-2026 09:43:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19L131811
|Trắng
|81
|25-02-2026 09:18:56
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F161766
|Trắng
|82
|25-02-2026 09:18:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D100812
|Trắng
|83
|25-02-2026 09:15:30
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AD18384
|Trắng
|84
|25-02-2026 09:13:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30Z58384
|Trắng
|85
|25-02-2026 09:08:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|35B302135
|Trắng
|86
|25-02-2026 08:22:30
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30F85699
|Trắng
|87
|25-02-2026 08:21:01
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AC03804
|Trắng
|88
|25-02-2026 07:45:21
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AD17694
|Trắng
Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm theo Nghị định 168