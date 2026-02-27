HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, 88 chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Trang Anh |

Tất cả các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an Tp.Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử phạt nguội.

Trong 24 giờ qua, hệ thống camera AI ghi nhận 99 lỗi vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168, trong đó phần lớn là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Cụ thể, theo báo cáo trích xuất từ 7h30 ngày 25/2 đến 7h30 ngày 26/2/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 65 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ và 29 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), hệ thống ghi nhận 03 trường hợp không thắt dây đai an toàn và 02 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

1 26-02-2026 03:25:40 Không thắt dây đai an toàn Ô tô buýt 29K01885 Vàng
2 26-02-2026 00:27:24 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 34C29787 Trắng
3 25-02-2026 19:32:49 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 29C80397 Vàng
4 25-02-2026 18:05:01 Không đội mũ Xe mô tô 36140894 Trắng
5 25-02-2026 16:52:53 Không đội mũ Xe mô tô 29E292539 Trắng
6 25-02-2026 16:02:48 Không đội mũ Xe mô tô 89B184072 Trắng
7 25-02-2026 15:21:45 Không đội mũ Xe mô tô 29D103468 Trắng
8 25-02-2026 15:08:33 Không đội mũ Xe mô tô 29X186640 Trắng
9 25-02-2026 14:44:42 Không đội mũ Xe mô tô 37M162034 Trắng
10 25-02-2026 14:22:29 Không đội mũ Xe mô tô 37AS06161 Trắng
11 25-02-2026 14:20:51 Không đội mũ Xe mô tô 29BD10868 Trắng
12 25-02-2026 14:15:14 Không đội mũ Xe mô tô 29X338603 Trắng
13 25-02-2026 13:43:05 Không đội mũ Xe mô tô 29H249033 Trắng
14 25-02-2026 13:37:24 Không đội mũ Xe mô tô 29P156431 Trắng
15 25-02-2026 13:30:49 Không đội mũ Xe mô tô 29B137340 Trắng
16 25-02-2026 12:55:08 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 Trắng
17 25-02-2026 12:41:08 Không đội mũ Xe mô tô 29Z68910 Trắng
18 25-02-2026 11:59:36 Không đội mũ Xe mô tô 29E294640 Trắng
19 25-02-2026 11:40:36 Không đội mũ Xe mô tô 29G144239 Trắng
20 25-02-2026 11:29:33 Không đội mũ Xe mô tô 29V178050 Trắng
21 25-02-2026 11:10:36 Không đội mũ Xe mô tô 29K170817 Trắng
22 25-02-2026 11:03:29 Không đội mũ Xe mô tô 29G190272 Trắng
23 25-02-2026 10:50:09 Không đội mũ Xe mô tô 29X363050 Trắng
24 26-02-2026 00:20:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21B208537 Trắng
25 25-02-2026 23:10:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37N163119 Trắng
26 25-02-2026 21:25:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V707633 Trắng
27 25-02-2026 20:12:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y372999 Trắng
28 25-02-2026 18:40:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18B106512 Trắng
29 25-02-2026 18:02:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BE01111 Trắng
30 25-02-2026 17:58:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18B195296 Trắng
31 25-02-2026 17:52:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D103468 Trắng
32 25-02-2026 17:46:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K48636 Trắng
33 25-02-2026 17:38:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S611285 Trắng
34 25-02-2026 17:18:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34P34603 Trắng
35 25-02-2026 17:06:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E207729 Trắng
36 25-02-2026 16:53:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E292539 Trắng
37 25-02-2026 16:47:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88L132863 Trắng
38 25-02-2026 16:39:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB03703 Trắng
39 25-02-2026 16:38:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D274283 Trắng
40 25-02-2026 16:28:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z160422 Trắng
41 25-02-2026 16:20:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AA36657 Trắng
42 25-02-2026 16:19:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18F31008 Trắng
43 25-02-2026 16:19:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E131161 Trắng
44 25-02-2026 16:16:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30P41230 Trắng
45 25-02-2026 16:16:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S54019 Trắng
46 25-02-2026 15:57:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14B123227 Trắng
47 25-02-2026 15:50:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y525382 Trắng
48 25-02-2026 15:40:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36AB05641 Trắng
49 25-02-2026 15:38:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37G185956 Trắng
50 25-02-2026 15:19:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V97045 Trắng
51 25-02-2026 15:11:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X95914 Trắng
52 25-02-2026 14:55:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C177779 Trắng
53 25-02-2026 14:52:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P131388 Trắng
54 25-02-2026 14:46:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AV03930 Trắng
55 25-02-2026 14:43:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18F102778 Trắng
56 25-02-2026 14:29:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E221945 Trắng
57 25-02-2026 14:14:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36G134348 Trắng
58 25-02-2026 14:14:28 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30G45292 Trắng
59 25-02-2026 14:12:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BN15109 Trắng
60 25-02-2026 14:11:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L150638 Trắng
61 25-02-2026 14:06:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34B268434 Trắng
62 25-02-2026 13:47:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17AH07484 Trắng
63 25-02-2026 13:35:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B751786 Trắng
64 25-02-2026 13:26:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18AA21629 Trắng
65 25-02-2026 12:59:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB91457 Trắng
66 25-02-2026 12:53:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 59H197854 Trắng
67 25-02-2026 12:38:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21B175329 Trắng
68 25-02-2026 12:36:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 22B257999 Trắng
69 25-02-2026 11:40:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G144239 Trắng
70 25-02-2026 11:21:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E221083 Trắng
71 25-02-2026 11:15:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y371425 Trắng
72 25-02-2026 10:22:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B200196 Trắng
73 25-02-2026 10:14:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17AA86763 Trắng
74 25-02-2026 09:59:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V720929 Trắng
75 25-02-2026 09:53:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 81K30946 Trắng
76 25-02-2026 09:46:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y342909 Trắng
77 25-02-2026 09:45:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 23H113560 Trắng
78 25-02-2026 09:45:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G102075 Trắng
79 25-02-2026 09:44:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C190432 Trắng
80 25-02-2026 09:43:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19L131811 Trắng
81 25-02-2026 09:18:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F161766 Trắng
82 25-02-2026 09:18:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D100812 Trắng
83 25-02-2026 09:15:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD18384 Trắng
84 25-02-2026 09:13:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Z58384 Trắng
85 25-02-2026 09:08:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35B302135 Trắng
86 25-02-2026 08:22:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F85699 Trắng
87 25-02-2026 08:21:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC03804 Trắng
88 25-02-2026 07:45:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD17694 Trắng


Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm theo Nghị định 168


