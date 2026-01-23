Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Lê Minh Hưng và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc bỏ phiếu kín bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới vào chiều 22/1. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, gồm:

1. Ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

2. Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội

3. Ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư

4. Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

5. Ông Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

6. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

7. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

8. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an

9. Ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội

10. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

11. Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

12. Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

13. Ông Lê Minh Trí, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

14. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM

15. Ông Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

16. Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

17. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

18. Ông Đoàn Minh Huấn, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

19. Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường