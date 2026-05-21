Đánh giá VinFast VF 8 2026: Bước đi đột phá hay màn

VF 8 thế hệ mới từ bỏ hệ dẫn động 4 bánh, thu nhỏ dung lượng pin nhưng lại hứa hẹn mang đến một hệ thống khung gầm, hệ thống treo vượt mặt cả những dòng xe cao cấp. Màn “lột xác” này nhận về không ít tranh cãi từ người dùng.

VinFast vừa chính thức công bố phiên bản nâng cấp của mẫu SUV điện VF 8 2026 và ngay lập tức thổi bùng lên những cuộc tranh luận nảy lửa trong cộng đồng yêu xe. Liệu những thay đổi lần này là một bước lột xác toàn diện mang lại trải nghiệm tốt hơn, hay chỉ là một sự “cải lùi” đầy hoài nghi khi đặt lên bàn cân so với phiên bản hiện hành?

VinFast VF 8 thế hệ mới có giá bán từ 999 triệu đồng. Ảnh: VinFast

Ngay từ phần diện mạo bên ngoài, VF 8 mới đã gây bất ngờ lớn với phong cách thiết kế khác biệt hoàn toàn. Sự thay đổi có phần lạ lẫm này đang khiến nhiều người dùng tranh cãi, chưa biết diện mạo ngoài đời thực sẽ trông như thế nào.

Bên cạnh ngoại thất, cấu hình thông số kỹ thuật mới mới chính là tâm điểm thu hút nhiều ý kiến hoài nghi nhất. Hàng loạt số liệu cho thấy sự thay đổi lớn về hệ dẫn động, dung lượng pin và cả sức mạnh động cơ.

Chuyên gia Đoàn Anh Dũng phân tích VF 8 2026.

Sự "quay xe" này của VinFast trong việc tinh chỉnh các thông số cốt lõi khiến không ít khách hàng băn khoăn về khả năng vận hành thực tế. Tuy nhiên dưới góc nhìn chuyên gia, đây rất có thể là một chiến lược tối ưu hóa đầy bài bản nhằm giải quyết trực tiếp những bài toán thực tế của người dùng xe điện tại Việt Nam. Không dừng lại ở đó, hãng xe Việt còn công bố những nâng cấp đáng tiền khác, đặc biệt là hệ thống treo – "gót chân Achilles" từng nhận về nhiều phản hồi ở đời cũ.

Đi kèm với mức giá niêm yết mới và hàng loạt chính sách ưu đãi đi kèm, VF 8 2026 được kỳ vọng sẽ tạo nên một áp lực cạnh tranh cực lớn lên các đối thủ phân khúc C-D chạy xăng truyền thống như Ford Territory, Hyundai Tucson hay Mazda CX-5. Câu hỏi đặt ra là, tương lai của phiên bản cũ sẽ đi về đâu và chiến lược kinh doanh sắp tới của VinFast là gì?

Tất cả những thắc mắc, phân tích sâu và nhận định đa chiều từ chuyên gia Đoàn Anh Dũng về VinFast VF 8 sẽ được lật mở trọn vẹn trong video bên dưới.

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.

Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

VinFast sắp tung 2 SUV cỡ lớn mới: Xe to ngang VF 9, một mẫu giống VF 8
