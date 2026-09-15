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Danh ca U80 sống ở Mỹ nói thẳng: "Không phải muốn làm gì thì làm"

Tùng Ninh
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"Tôi lớn nhất nên tôi không gây lộn với các em" – Tuấn Ngọc nói.

Mới đây, tại chương trình Nhịp đập giải trí, danh ca Tuấn Ngọc đã chia sẻ quan điểm nghề nghiệp.

Danh ca U80 sống ở Mỹ nói thẳng: "Không phải muốn làm gì thì làm" - Ảnh 1.

Ông nói thẳng: "Gia đình tôi có một may mắn là các anh em lớn lên đều đi hát nên chúng tôi hỗ trợ nhau, hát cùng nhau được và lập thành cả một ban nhạc gia đình là ban Uptight. Chúng tôi cùng nhau đi hát ở các club. Hạnh phúc lắm vì không gì bằng gia đình cùng làm việc với nhau.

Tôi lớn nhất nên tôi không gây lộn với các em. Các em có thể gây lộn với nhau còn tôi chỉ la các em thôi. Tôi hay la vì tôi khó tính lắm. Tôi nghĩ các em tôi sau này cũng bị lây bệnh khó tính của tôi.

Tôi nghĩ, một người nghệ sĩ nên khó tính. Tôi khó tính theo cách của tôi, khó tính ở đây là khó với mình chứ không phải khó với người khác.

Phải khó tính với việc mình làm thì mới đem lại kết quả tốt trong công việc và làm hài lòng khán giả. Đó cũng là cách để tôi trả ơn khán giả.

Danh ca U80 sống ở Mỹ nói thẳng: "Không phải muốn làm gì thì làm" - Ảnh 2.

Thực ra, khi khán giả đã yêu mến mình rồi thì người ta dễ lắm, có thể bỏ qua nhiều cái nhưng chính mình phải khó tính với mình. Không phải muốn làm gì thì làm. Dù khán giả có thể không biết nhưng mình vẫn phải tự chỉnh đốn mình".

Ca sĩ Anh Dũng nghe vậy liền chia sẻ: "Về cái này chính tôi đã từng chứng kiến. Rất nhiều anh chị em đồng nghiệp khi làm việc chung với anh Tuấn Ngọc đều công nhận anh Tuấn Ngọc rất kỹ tính, tôi không dám nói là khó tính nhưng kỹ tính lắm.

Không cần phải hát show có khán giả, nhiều khi chỉ là những cuộc hát vui trong các buổi tiệc, sự kiện tại nhà bạn bè, đồng nghiệp anh Tuấn Ngọc cũng đến làm việc với người âm thanh một cách kỹ càng, đòi hỏi phải thêm cái này bớt cái kia, canh làm sao để vào mic có được âm thanh hay, sáng.

Anh Tuấn Ngọc rất chăm chút mọi thứ một cách kỹ càng mỗi khi bước ra hát. Tôi nghĩ sự chỉn chu này là cái mà thế hệ trẻ nên học hỏi".

Tuấn Ngọc phân trần: "Tôi cũng chỉ học cách làm việc của người nước ngoài thôi. Lúc làm việc với họ, tôi thấy họ rất kỹ tính, đòi hỏi chỉn chu hết mức có thể. Vì thế nên tôi phải học theo, bắt chước cách họ làm việc".

Nam NSND là thạc sĩ nói thẳng: "Không thể nghĩ mình học nhiều, trình độ cao hơn mà đòi nhiều tiền hơn"
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ca sĩ

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