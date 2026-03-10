Danh ca Khánh Ly: "Ba giờ sáng Quang Thành dựng tôi dậy làm mặt, sáu giờ sáng lại gõ cửa phòng"

Mới đây, danh ca Khánh Ly trở về Việt Nam để ra mắt cuốn sách Hát cùng nguồn cội – Chân dung Khánh Ly . Trong buổi gặp gỡ tại Hà Nội, nữ danh ca không chỉ chia sẻ về sức khỏe mà còn hài hước “kể tội” những người thân thiết như MC Hạnh An An và ca sĩ – doanh nhân Quang Thành, người giữ vai trò chủ biên cuốn sách.

Khánh Ly cho biết ban đầu bà từng do dự khi nhận lời về Việt Nam vì tình trạng sức khỏe không còn như trước. “Tôi nói với Quang Thành là tôi không đi được đâu vì sức khỏe tôi không còn nữa, hai năm vừa rồi làm việc quá sức rồi. Thành bảo: ‘Chị đừng lo, qua đó bao nhiêu người chăm sóc chị’. Nhưng nói thật với quý vị, cuối cùng tôi lại là người đi chăm lo cho mấy đứa này”, bà nói vui.

Danh ca Khánh Ly, MC Hạnh An An và ca sĩ - doanh nhân Quang Thành.

Danh ca kể thêm, dù được dặn dò chỉ cần nghỉ ngơi, cuối cùng bà vẫn là người lo toan những việc nhỏ. “Người ta rủ tôi đi, bảo chị đừng lo. Nhưng ăn xong rửa chén lại là tôi”, bà hài hước chia sẻ.

Ở tuổi ngoài 80, Khánh Ly thừa nhận sức khỏe đã yếu đi nhiều. “Tôi đi không vững như trước nữa. Tôi nói với Hạnh, với Thành rằng phải nói lớn lên vì tôi nghe không rõ. Tôi điếc rồi nhưng nghĩ lại cũng may, không nghe thì bớt nói, bớt nói thì bớt chuyện. Tại sao mình cứ phải nghe hoài những điều mình không muốn nghe”, bà bộc bạch.

Không chỉ vậy, nữ danh ca còn “kể tội” Quang Thành vì lịch làm việc quá dày đặc. “Nhiều khi tôi đọc kinh còn cầu xin: ‘Lạy mẹ xin thương con, cho Quang Thành đừng gọi con nữa’. Ba giờ sáng dựng cổ tôi dậy làm mặt, sáu giờ sáng lại gõ cửa phòng hỏi: ‘Chị ngủ được không?’. Tôi bảo đang ngủ thì lại nói: Vậy chị vào ngủ tiếp đi”, bà kể với giọng dí dỏm.

Danh ca Khánh Ly ăn uống đơn giản.

Nói về chuyện ăn uống, Khánh Ly cho biết bà không quen với những món cầu kỳ. Thay vào đó, nữ danh ca chỉ thích những món bình dân quen thuộc. “Người ta lo cho tôi toàn sơn hào hải vị. Không phải tôi chê nhưng tôi không thích. Tôi chỉ thích mướp xào lòng gà, đậu om cà… những món đơn giản vậy thôi. Thành cũng phải chiều tôi đi tìm những quán bán mấy món đó”, bà chia sẻ.

Theo Khánh Ly, nhiều khi đi dự tiệc sang trọng bà cũng không ăn được. “Đi ăn cơm khách xong về nhà đập hai quả trứng ăn lại thấy thoải mái hơn”, nữ danh ca nói.

Nhắc đến chuyện sinh tử, Khánh Ly thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Ở tuổi này, bà không còn nhiều mong cầu trong cuộc sống ngoài sự bình an.

“Tôi nghĩ mình sống như thế này thì còn cần gì nữa. Không có nhu cầu gì nhiều trong đời sống, chỉ mong bình an và vui vẻ ở tuổi già. Đó đã là niềm vui rất lớn rồi”, bà nói.

Dù vậy, nữ danh ca thừa nhận con người ai cũng sợ cái chết. “Chết thì ai cũng sợ cả nhưng đâu phải sợ là nó không đến, nó vẫn tới thôi. Thế mà mình vẫn cứ sợ, sợ nhiều cái vớ vẩn lắm”, Khánh Ly chia sẻ.