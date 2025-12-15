Danh ca Bảo Yến: "Tôi sống lủi thủi như vậy từ lúc anh Quốc Dũng mất"

Tại chương trình Bước chân dĩ vàng The Jimmy TV tuần này, danh ca Bảo Yến đã chia sẻ về cuộc sống ở tuổi U70 sau khi chồng là nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời.



Bảo Yến

Chị nói: "Tôi sống lủi thủi như vậy từ lúc anh Quốc Dũng mất. Phải như vậy tôi mới đạt đạo. Một ngày của tôi bây giờ nếu không đi hát sẽ dành trọn để nghe kinh Phật. Tôi thấm trọn các câu kinh sách mà Đức Phật dạy. Tôi niệm Phật, còn chuyện ngồi thiền thì quá cũ với tôi rồi.

Khi tôi đã sống đơn độc, không màng sự đời nữa thì cũng không khác gì thiền tịnh. Tôi không vấn vương gì cuộc đời. Từ hồi anh Quốc Dũng còn sống tới khi anh mất thì tôi cũng vậy, không liên quan gì tới cuộc đời. Tôi cứ trầm ngâm như vậy, nghiền ngẫm kinh Phật. Tôi niệm Phật mỗi ngày để giữ cái tâm thanh tịnh và giác ngộ".

Bảo Yến cũng hé lộ về bản thân sau khi giải nghệ: "Sau khi tôi nghỉ hát, có lẽ cái tâm tôi sẽ trở về như 9 năm tôi tu tập trước đây. Tôi sẽ trở về trạng thái như vậy, cái tâm tịnh hơn. Tôi từng bỏ 9 năm để tu tập, không đi hát, không giao lưu hay ra ngoài.

Bảo Yến và chồng

Bây giờ tôi vẫn đi hát, vẫn tiếp xúc với khán giả thì vẫn giao lưu chút chút, vẫn lên talkshow phỏng vấn. Nhưng nếu không đi hát nữa, tôi sẽ khép mình lại, không tiếp xúc với xã hội, không mở lòng chia sẻ với ai".

Trước lời chúc mỗi năm sẽ có một liveshow, Bảo Yến nói: "Chắc phải 2, 3 năm tôi mới làm một live show chứ mỗi năm thì không nổi".

Nữ danh ca cũng mong muốn em gái mình là danh ca Nhã Phương sẽ trở về để hát lại cùng chị.

Danh ca Bảo Yến, một giọng hát đầy nội lực và quyến rũ của nền âm nhạc Việt Nam, đã tìm đến con đường tu tập như một lẽ sống quan trọng ở giai đoạn sau của sự nghiệp. Sau những thăng trầm và ánh hào quang rực rỡ, chị chọn lối sống bình dị, hướng nội, dần xa rời sự ồn ào của sân khấu.

Việc tu tập giúp chị tìm thấy sự thanh thản và an yên trong tâm hồn, giải tỏa những áp lực và muộn phiền của đời sống nghệ sĩ. Nữ danh ca thường xuyên nghiên cứu kinh Phật, ăn chay và thực hành các nghi thức tu học tại gia.

Chị luôn khẳng định rằng chính Phật pháp đã giúp chị giữ được sự tĩnh tại và cái nhìn nhân ái hơn về cuộc đời. Dù không còn xuất hiện dày đặc, nhưng mỗi lần trở lại, Bảo Yến mang theo sự trầm lắng và năng lượng tích cực của người tu hành. Con đường này không chỉ là một lựa chọn cá nhân mà còn định hình phong cách sống thanh thoát của chị.