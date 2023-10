Danh ca Bảo Yến: Hát Bolero nhưng sở hữu năng lực đặc biệt hiếm ai có

Bảo Yến được biết đến là một danh ca nổi tiếng, có nhiều đóng góp, ảnh hưởng tới nhạc Việt đương đại, trải dài trên nhiều thể loại, được đông đảo khán giả ái mộ và nhiều thế hệ đàn em kính trọng.

Bảo Yến nổi bật nhờ khà năng hát tiếng Việt tròn vành, rõ chữ, rõ đến từng phụ âm, khiến ai cũng nể phục. Tuy nhiên, cô cũng có một tài năng đặc biệt là hát tiếng Anh rất hay. Chính khả năng này đã giúp Bảo Yến ghi dấu tên tuổi và trở thành "cơn bão sân khấu" trong thập niên 80.

Danh ca Bảo Yến

Nhờ tài năng hát tiếng Anh, Bảo Yến nổi tiếng với những bản cover nhạc ngoại bằng nguyên gốc tiếng Anh. Đây cũng là một điểm đặc biệt hiếm thấy ở Bảo Yến, khác hoàn toàn với những ca sĩ Bolero khác.

Người ta có thể phát âm đúng và nói được giọng Anh – Mỹ chuẩn nếu chịu khó rèn luyện tiếng Anh hoặc sống lâu dài ở môi trường bản địa.

Tuy nhiên, hát và nói không giống nhau. Để hát được đúng phát âm Anh - Mỹ và ra được chất bản xứ là vô cùng khó khăn, ngay cả với người đã sinh sống lâu năm tại bản địa.

Một số ca sĩ Việt dù hát khá chuẩn phát âm nhưng vẫn mang màu sắc Vietnamese accent (hoặc Asian accent).

Thế nhưng, Bảo Yến lại có thể hát nhạc ngoại đúng chất "Tây" của người bản xứ, không hề mang Vietnamese/Asian accent như nhiều ca sĩ khác, dù có thể cô phát âm nhiều chỗ chưa thực sự chuẩn. Đây là điều vô cùng khó khăn không chỉ riêng người Việt mà còn với toàn châu Á nói chung (trừ người Phillippines vốn nói song ngữ từ nhỏ).

Để làm được điều này, trước hết phải kể đến chất giọng đặc biệt của Bảo Yến - một giọng hát thô ráp, nặng nhưng nghe rất sang, có chiều sâu. Âm sắc của cô rất lạ và đậm tính Tây phương.

Hơn nữa, trong giọng Bảo Yến còn có chất smoking và husky (cái chất đặc trưng ở một số ca sĩ phương Tây). Chính những điều này đã dễ dàng giúp Bảo Yến thoát khỏi Asian accent (thường mỏng và nhẹ, nhấn nhá mờ) để hát nhạc ngoại đúng giọng bản xứ.

Tiếp đó là tư duy và thẩm mỹ âm nhạc tinh tế của Bảo Yến. Nếu như nhiều ca sĩ Việt Nam ngày nay khi cover nhạc ngoại thường bị đè nặng bởi việc phô trương kĩ thuật, quãng giọng, thì Bảo Yến lại tìm được đến đúng cái hồn, cái chất nằm sâu trong bản nhạc.

Không những vậy, Bảo Yến còn làm chủ được ca khúc ở việc nhả chữ, nhấn nhá, ngắt nghỉ đầy cá tính, văn minh và soulful. Với những điều đặc biệt nói trên, có thể thấy, Bảo Yến thực sự là một tượng đài ít ai chạm tới trong làng nhạc Việt. Cô thể hiện nhiều ca khúc tiếng Anh thành công như: Hotel California, Always on my mind, We don't need a hero…

Nhờ việc hát tiếng Anh xuất sắc, biên độ âm nhạc của Bảo Yến rất rộng, trải dài qua nhiều thể loại.

Bolero chỉ là một mảng trong sự nghiệp âm nhạc của Bảo Yến, chứ không phải tất cả, đúng như lời nhạc sĩ Tuấn Khanh từng nói: "Nhưng như một sở thích, gần như mọi loại âm nhạc đều được Bảo Yến tìm đến, từ dân ca đến Bolero, từ nhạc Rock đến Jazz...

Cho đến ngày hôm nay, nhiều người tin rằng ca sĩ Bảo Yến là người thiên về phong cách hát dân ca hay Bolero, nhưng thật ra nhạc trẻ mới chính là phong cách mà chị theo đuổi từ đầu".

Không ai có thể nghĩ, một ca sĩ Bolero lại hát được Rock, nhưng Bảo Yến đã không chỉ làm được, mà còn hát khá hay và thành công rực rỡ qua nhiều bản cover nhạc Rock bằng tiếng Anh. Thần tượng lớn của cô là nữ hoàng Rock'n Roll Tina Turner và cô học hỏi rất nhiều từ bà.

Khi hát Rock bằng tiếng Anh, Bảo Yến phát huy tối đa độ dày, khào đậm đặc và khoảng vang rộng trong giọng hát của mình, tạo nên những quãng âm khoáng đạt, nội lực. Không những vậy, quãng giọng của cô còn được mở rộng một cách đột biến.

Cách nhả chữ tiếng Anh của Bảo Yến khi hát Rock rất khéo và văn minh. Nó mạnh, dứt khoát, độ bật lớn, phiêu, đậm chất Tây phương và ra được màu Rocker.

Chứng kiến Bảo Yến hát Rock, ai cũng phải ngạc nhiên và tưởng như đang nghe một Rocker thứ thiệt. Không ai dám nghĩ đó là một danh ca Bolero với giọng hát ngọt ngào, mùi mẫn.

Nhờ đó, Bảo Yến đã trở thành một trong những ca sĩ hát Rock thành công nhất sau 1975 và là hiện tượng khó có thể thay thế.

Khác với vẻ lịch lãm khi hát Bolero, Bảo Yến hát Rock bằng phong thái mạnh mẽ, bốc lửa và man dại, đầy đam mê. Ở thời đầu thập niên 80, khi mọi thứ vẫn còn dè chừng thì Bảo Yến đã dám ăn mặc gợi cảm và xa hoa, với những bộ đồ cầu kì, diêm dúa trên sân khấu.

Chính điều này đã kéo khán giả đến sân khấu nghe cô hát giữa sự ảm đạm của cuộc sống nhiều khó khăn khi ấy.

Ngoài ra, Bảo Yến còn có niềm đam mê lớn với Rock, để ăn sâu vào máu thịt những thẩm mỹ, tư duy văn minh của nó, mới hát được ra chất đến thế.