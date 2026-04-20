Đang viral: Mẹ chồng 8x gây sốt với nhan sắc trẻ trung, con dâu "tuyển chồng cho mẹ" sau 20 năm ở vậy nuôi con

Những ngày gần đây, mạng xã hội hào hứng trước một đoạn video với nội dung vừa lạ vừa dễ thương: con dâu đăng clip “tuyển chồng cho mẹ chồng”. Không chỉ gây tò mò bởi màn tuyển chồng độc lạ của cô con dâu, mẹ chồng sinh năm 1981 còn khiến dân mạng bất ngờ vì ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp và thần thái rạng rỡ.

Trong đoạn video được chia sẻ, người phụ nữ xuất hiện với vẻ ngoài giản dị khi đang chăm cháu. Mái tóc buộc gọn, gương mặt tươi tắn, làn da mịn màng cùng nụ cười nhẹ nhàng khiến nhiều người khó tin đây đã là mẹ chồng, thậm chí còn có cháu nội! Khoảnh khắc bà cúi xuống chơi với em bé, thao tác thuần thục, ánh mắt dịu dàng càng khiến người xem cảm nhận rõ sự đảm đang, khéo léo và ấm áp.

Mẹ chồng 8x gây sốt vì quá trẻ trung (Nguồn: Hiền Sonaa)

Điều đặc biệt hơn nằm ở câu chuyện phía sau. Theo chia sẻ của cô con dâu, mẹ chồng đã ly hôn từ khi chồng cô mới 4 tuổi. Suốt 20 năm qua, bà lựa chọn ở vậy, một mình nuôi con khôn lớn. Không tái hôn, không dựa dẫm, người phụ nữ ấy vừa làm mẹ, vừa làm chỗ dựa duy nhất cho con trai trong suốt quãng thời gian dài.

Trong bài đăng, cô con dâu không giấu được sự yêu quý và ngưỡng mộ:

“Mẹ chồng em ly hôn khi chồng em được 4 tuổi, bà sinh năm 1981, đến giờ vẫn ở một mình. Người đâu mà vừa xinh vừa trẻ đẹp lại còn hiền lành, dễ tính lắm luôn ý. Đúng kiểu mẹ chồng hiện đại luôn, em không có cảm giác là đang ở với mẹ chồng đâu. Hai mẹ con chênh nhau ít tuổi (10 tuổi) nên như hai chị em vậy.”

Chính sự gần gũi này khiến nhiều người thích thú. Không còn hình ảnh mẹ chồng nàng dâu căng thẳng như định kiến thường thấy, thay vào đó là mối quan hệ nhẹ nhàng, thân thiết như người thân ruột thịt. Cách cô con dâu thoải mái quay video, đùa vui và thậm chí “tuyển chồng giúp mẹ” cũng cho thấy một gia đình có bầu không khí rất cởi mở.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng để lại hàng loạt phản hồi tích cực:

“Nhìn như chị gái chứ mẹ chồng gì đâu!”

“Xinh thế này thì ‘ứng tuyển’ đông lắm đây!”

“Thương thật, một mình nuôi con 20 năm, giờ xứng đáng có hạnh phúc riêng.”

“Ước gì ai cũng có mẹ chồng tâm lý như vậy.”

Trên kênh Tiktok của cô con dâu còn có rất nhiều video ghi lại cuộc sống đời thường của cả gia đình. Chỉ cần xem những đoạn clip ấy là đủ hiểu gia đình hạnh phúc, mẹ chồng và con dâu thuận hòa đến mức nào.

Thậm chí, nàng dâu còn chia sẽ rằng: "Bà không bao giờ mắng con dâu nửa câu nhưng con trai thì ăn đòn bôm bốp".

Điều khiến câu chuyện này lan tỏa không chỉ là ngoại hình trẻ trung, mà còn là hành trình bền bỉ của một người phụ nữ. Hai mươi năm một mình nuôi con là quãng thời gian không hề dễ dàng. Đằng sau vẻ ngoài dịu dàng ấy chắc chắn là rất nhiều hy sinh, cố gắng và cả những khoảng lặng không phải ai cũng nhìn thấy.

Ở một góc nhìn khác, đoạn video “tuyển chồng cho mẹ” cũng khiến nhiều người suy nghĩ về hạnh phúc của phụ nữ sau khi đã làm mẹ. Không ít người, sau khi ly hôn hoặc vì con cái, đã gác lại cuộc sống riêng của mình. Nhưng khi con đã trưởng thành, việc mở lòng thêm một lần nữa không phải là điều đáng ngại, mà là một quyền rất chính đáng.

Câu chuyện nhỏ nhưng lại chạm đến cảm xúc của nhiều người: Phụ nữ, dù ở độ tuổi nào, cũng xứng đáng được yêu thương và có một cuộc sống trọn vẹn cho riêng mình.

Và biết đâu, từ một đoạn video vui vẻ của cô con dâu, một hành trình mới, nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn, lại bắt đầu với người mẹ đặc biệt ấy.