Vợ chồng tôi có một bé trai vừa tròn 1 tuổi. Trước đây cuộc sống của chúng tôi không khá giả nhưng cũng tạm ổn. Chồng tôi chạy taxi, thu nhập không cao nhưng đủ để lo cho gia đình nhỏ, thêm lương công nhân của tôi nên cũng có chút tiết kiệm. Thế nhưng khoảng 4 tháng trở lại đây, anh không đưa cho tôi một đồng nào để nuôi con.

Khi tôi hỏi, anh giải thích rằng đầu năm anh bị va chạm giao thông làm hỏng xe. Xe sửa xong thì công ty cho trả góp chi phí sửa chữa hàng tháng nên tiền kiếm được chẳng còn bao nhiêu. Anh nói thời gian này khách ít, chạy cả ngày cũng không đủ tiền đổ xăng và đóng các khoản chi phí. Tôi tin chồng, thấy anh vất vả, tôi không dám than phiền. Tiền tiết kiệm sau sinh gần như cạn sạch, tôi phải cắt giảm đủ thứ. Từ chuyện mua sữa, mua bỉm cho con đến chi tiêu cá nhân, thứ gì bớt được tôi đều cố bớt. Có những hôm nhìn con hết sữa, tôi chỉ biết ngồi tính toán xem tháng này xoay xở thế nào.

Tôi còn từng nghĩ đến chuyện vay tiền bố mẹ đẻ để giúp chồng trả nợ cho xong, mong cuộc sống sớm ổn định lại nhưng rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi. Trước đây anh ít nói nhưng không đến mức lạnh nhạt. Còn gần đây, anh thường xuyên cáu gắt với tôi. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có thể trở thành lý do để cãi nhau. Có hôm tôi chỉ hỏi anh tối ăn cơm ở nhà hay không, anh cũng khó chịu bảo tôi kiểm soát chồng.

Nhiều lần sau khi cãi vã, anh bỏ đi cả đêm. Tôi gọi điện thì anh không nghe máy, nhắn tin cũng chỉ nhận được vài câu trả lời cụt lủn. Hôm sau anh lại về như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cứ nghĩ áp lực tiền bạc khiến anh thay đổi tính tình nên cố nhẫn nhịn, cho đến một tuần trước.

Hôm đó anh đưa cho tôi tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Tôi chết lặng. Tôi hỏi có chuyện gì nghiêm trọng đến mức phải ly hôn khi con còn quá nhỏ như vậy? Anh nói rằng tôi vụng về, sống hay mâu thuẫn, vợ chồng cãi nhau liên tục khiến anh mệt mỏi. Anh bảo muốn giải thoát cho cả hai.

Nghe những lời ấy, tôi vừa sốc vừa thấy vô lý. Suốt 4 tháng qua, người cố gắng giữ hòa khí là tôi. Người nhịn nhục vì kinh tế khó khăn cũng là tôi. Vậy mà cuối cùng tôi lại trở thành nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ?

Tôi đem chuyện kể với chị gái. Chị nghe xong chỉ hỏi một câu: "Em có chắc là nó hết tiền thật không?". Tôi sững người. Chị bảo một người đàn ông đột nhiên không đưa tiền nuôi con, thường xuyên kiếm chuyện cãi nhau, bỏ nhà đi qua đêm rồi bất ngờ đòi ly hôn thì khả năng rất lớn là đã có người khác. Chị còn nói những lý do anh đưa ra nghe giống như đang tìm cách đổ lỗi cho vợ để rời đi cho nhẹ nhàng hơn.

Từ hôm đó đến nay, đầu óc tôi rối như tơ vò. Tôi không biết chồng mình có người khác thật hay không. Tôi cũng không biết suốt thời gian qua anh có giấu tôi điều gì. Điều khiến tôi đau nhất là trong lúc tôi tính vay tiền nhà ngoại để giúp anh trả nợ, có thể anh đã tính chuyện rời bỏ mẹ con tôi.

Bây giờ anh liên tục thúc giục tôi ký đơn. Thấy anh sốt ruột, vội vàng như vậy, tôi càng thấy khả năng chị gái tôi nói đúng. Giờ tôi có nên ký đơn giải thoát cho anh ta để yên chuyện hay là không đồng ý, mặc kệ anh ta và cô gái kia không thể đường hoàng chính đáng?