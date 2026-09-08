Đằng sau công nghệ được Sun Group sử dụng cho dự án 2.400 tỷ đồng phục vụ APEC 2027: Có thể sánh ngang Singapore, Hồng Kông?

Dự án của Sun Group có tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, dự kiến vận hành từ ngày 15/12/2026 và đảm nhiệm cung cấp suất ăn cho các chuyến bay phục vụ APEC 2027.

Nằm liền kề Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, Nhà máy Suất ăn Hàng không Phú Quốc (SCA) là một mắt xích trong hệ sinh thái hàng không của Sun Group. ﻿

Theo chủ đầu tư, vị trí này giúp rút ngắn thời gian vận chuyển suất ăn từ nhà máy ra tàu bay, đồng thời hỗ trợ kiểm soát thời gian giao nhận, an toàn thực phẩm và an ninh hàng không.

Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 33.500 m², gồm 2 tầng, tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng và được triển khai theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành trong năm 2026, với vốn đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, nhà máy có công suất 25.000 suất ăn/ngày, phục vụ khoảng 70 chuyến bay.

Trong giai đoạn tiếp theo, công suất tối đa dự kiến được nâng lên 50.000 suất ăn/ngày, đáp ứng khoảng 340 chuyến bay mỗi ngày theo kịch bản khai thác dài hạn đến năm 2050.

Ông Trần Quốc Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Suất ăn Hàng không Phú Quốc, cho rằng năng lực khai thác của một sân bay quốc tế không chỉ phụ thuộc vào đường cất hạ cánh và nhà ga mà còn cần hệ thống dịch vụ hỗ trợ mặt đất đồng bộ.

“SCA sẽ bổ sung một hạ tầng dịch vụ còn thiếu, góp phần nâng cao năng lực khai thác của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc”, ông Hùng cho biết.

Công nghệ trung chuyển dụng cụ hoàn toàn trên cao﻿

Điểm đáng chú ý tại nhà máy là hệ thống lưu trữ, vận chuyển và quản lý dụng cụ hàng không được bố trí trên cao, tách biệt với khu vực chế biến phía dưới.

Cụ thể, hệ thống Bin Buffer đảm nhiệm việc lưu trữ và trung chuyển dụng cụ hàng không. Camera AI được tích hợp để hỗ trợ quá trình phân phối, lưu trữ và kiểm kê dụng cụ.

Cách bố trí này giúp giảm hoạt động vận chuyển trên mặt sàn, hạn chế giao cắt giữa người, nguyên liệu và dụng cụ trong khu vực sản xuất.

Tại bếp nóng, hệ thống GN Buffer được sử dụng để quản lý khay thực phẩm tự động. Nhà máy cũng được trang bị kho tự động ASRS phục vụ xuất, nhập pallet, cùng robot shuttle, băng chuyền và các thiết bị trung chuyển.

Hoạt động quản lý kho được thực hiện thông qua phần mềm WMS, cho phép theo dõi luồng nguyên liệu theo thời gian thực.

Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận đơn hàng, lập kế hoạch sản xuất đến giao hàng và quản lý chi phí được kết nối trên nền tảng ERP. Hệ thống có thể tích hợp dữ liệu khai thác để điều chỉnh kế hoạch khi giờ bay hoặc lượng hành khách thay đổi.

Theo thông tin từ dự án, mô hình công nghệ và quản trị số tại nhà máy được xây dựng theo hướng tiệm cận các trung tâm suất ăn hàng không tại Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc).

Quy trình vận hành giữa 2 tầng nhà máy được chia thành 2 luồng logistics độc lập. Trong đó, luồng Outbound vận chuyển suất ăn đã hoàn thiện qua đường riêng dành cho xe nâng chuyên dụng hi-loader để đưa thẳng ra tàu bay.

Luồng Inbound tiếp nhận khay và xe đẩy đã qua sử dụng, sau đó chuyển về khu vực phân loại, làm sạch và khử khuẩn trước khi đưa vào chu kỳ phục vụ tiếp theo.

Nhà máy định hướng áp dụng ISO 22000:2018 về quản lý an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn QSAI dành cho lĩnh vực suất ăn hàng không và ISO 45001:2018 về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.

Chuẩn bị phục vụ các chuyến bay dịp APEC 2027﻿

Một trong những nhiệm vụ của nhà máy trong năm 2027 là cung cấp suất ăn cho các chuyến bay phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC tại Phú Quốc. Sự kiện dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo 21 nền kinh tế, các đoàn đại biểu, khách mời và cơ quan báo chí trong, ngoài nước.

Đối với các chuyến bay chuyên cơ và đoàn cấp cao, SCA sẽ phân loại theo mức độ ưu tiên ngay từ khi tiếp nhận yêu cầu, đồng thời bố trí đầu mối điều phối riêng.

Trước khi sản xuất, các nội dung gồm thực đơn, tiêu chuẩn phục vụ, phương án giao nhận và yêu cầu an ninh sẽ được rà soát, xác nhận với những đơn vị liên quan. Khâu giao nhận cũng có nhân sự giám sát để bảo đảm suất ăn được cung cấp đúng chuyến, đúng thời gian và đúng yêu cầu.

“Đối với chuyên cơ và các đoàn cấp cao, cơ chế điều phối và kiểm soát sẽ chặt chẽ hơn so với chuyến bay thông thường. Sản phẩm phải được cung cấp đúng yêu cầu, đúng thời gian và đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và an ninh”, ông Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Suất ăn Hàng không Phú Quốc cho hay.

Bên cạnh bếp chính, nhà máy bố trí các khu vực sản xuất độc lập dành cho thực đơn Halal, món Nhật - Hàn, suất ăn đặc biệt và bánh.

Trong đó, bếp Halal rộng khoảng 260 m², được tách biệt về không gian, thiết bị và dụng cụ. Khu sản xuất suất ăn đặc biệt SPML rộng khoảng 70 m², phục vụ các yêu cầu riêng về dinh dưỡng, y tế hoặc tiêu chuẩn của từng hãng hàng không.

Thực đơn có thể được xây dựng theo yêu cầu của từng hãng và thị trường, trong đó có các món ăn mang đặc trưng của Việt Nam và Phú Quốc.

Dự kiến chính thức vận hành từ ngày 15/12﻿

Theo báo cáo tiến độ, dự án đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu chính. Các thiết bị máy rửa và bếp nhập khẩu từ Đức, Italy và Thụy Sĩ được đưa đến công trường để phục vụ công tác lắp đặt.

Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn tất các hạng mục lắp đặt trước ngày 1/11/2026, vận hành thử khu vực sản xuất trong tháng 11 và chính thức đưa nhà máy vào hoạt động từ ngày 15/12/2026.

Một trong những hạng mục phức tạp là hệ thống tự động hóa. Nhiều thiết bị được sản xuất ở nước ngoài và phải lắp đặt đồng bộ với kết cấu công trình, hệ thống cơ điện, hệ thống lạnh, trần, tường và sàn nhà máy.

Sau khi hoàn thành lắp đặt, các thiết bị sẽ trải qua quá trình kiểm thử, vận hành thử và đào tạo chuyển giao công nghệ.

Sau APEC 2027, nhà máy dự kiến tiếp tục cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không, phòng chờ, hệ thống ẩm thực tại Nhà ga T2, doanh nghiệp và thị trường hội nghị, hội thảo tại Phú Quốc.

Thông tin về APEC 2027﻿ được tổ chức tại Đặc khu Phú Quốc

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 được tổ chức tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, với chủ đề “Kết nối, xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường”. Đây sẽ là lần thứ ba Việt Nam đăng cai APEC, sau các năm 2006 và 2017.



APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế gồm 21 nền kinh tế thành viên, chiếm tỷ trọng lớn trong thương mại và tổng sản phẩm toàn cầu. Việc tiếp tục đăng cai sự kiện này được kỳ vọng góp phần khẳng định vai trò, vị thế và năng lực hội nhập quốc tế của Việt Nam trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.



APEC 2027 cũng mang đến cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới cộng đồng quốc tế; đồng thời thúc đẩy hợp tác về đầu tư, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Chuỗi hoạt động dự kiến gồm các hội nghị cấp cao, hội nghị cấp bộ trưởng, cuộc họp của quan chức cấp cao và diễn đàn dành cho cộng đồng doanh nghiệp.



Đối với Phú Quốc, sự kiện được xem là động lực để đẩy nhanh quá trình đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, hàng không, đô thị, môi trường và dịch vụ. Nhiều dự án như mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, xây dựng Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC và các công trình hậu cần đang được triển khai.



Những công trình này không chỉ phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ APEC 2027 mà còn được định hướng khai thác lâu dài, góp phần mở rộng kết nối quốc tế, nâng cao năng lực đón khách và tạo thêm dư địa phát triển cho Phú Quốc sau sự kiện.