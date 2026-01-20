Mới đây, vụ việc một thanh thép cỡ lớn đã rơi xuống từ cần cẩu tại một công trường xây dựng chung cư cao tầng và xuyên thủng một ngôi nhà gần bãi biển Surin ở Phuket, Thái Lan đã khiến người dân nước này vô cùng hoang mang.

Sự việc xảy ra vào đêm thứ Tư, ngày 14 tháng 1 vừa qua. May mắn thay, không có ai bị thương. Chủ nhà là một phụ nữ đã chia sẻ video về vụ việc gây sốc này trên mạng xã hội, cho thấy một thanh thép dài xuyên qua mái nhà của cô vào khoảng 8 giờ tối.

Đoạn video cũng cho thấy thanh kim loại rơi xuống đã đập vỡ một cánh cửa gỗ bên trong nhà, gây ra hư hại cấu trúc rõ rệt. Trong video, người phụ nữ giải thích rằng thanh thép đến từ một công trường xây dựng chung cư cao cấp nằm gần nhà cô. Cô cho biết thêm rằng công trường này đã từng gây ra sự cố trước đây, cụ thể là nước đã nhỏ giọt xuống xe của cô, trước khi sự cố nguy hiểm hơn xảy ra vào tối đó.

Cô cũng cho biết thêm rằng các thành viên trong gia đình cô thường tụ tập ở chính vị trí thanh thép rơi xuống, nhưng thật may mắn, không có ai ở đó vào thời điểm ấy.

Theo Phuket Hotnews, chủ nhà sau đó đã trình báo sự việc lên Sở Cảnh sát Choeng Talay, và các sĩ quan đã đến hiện trường để điều tra thiệt hại. Trong khi đó, MGR Online đưa tin rằng nhà thầu xây dựng vẫn chưa nhận trách nhiệm. Tính đến thời điểm cập nhật mới nhất, thanh thép vẫn chưa được đưa đi, và chưa có bất kỳ việc sửa chữa nào được thực hiện đối với ngôi nhà bị hư hại.

Gia Linh (Theo The Thaiger)