Mới đây một du khách người Pháp đã chia sẻ một trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội. Tại TP.HCM - nơi anh đang sống, nhiệt độ ban ngày dao động khoảng 34-35 độ. Trong đoạn clip, chàng trai ngoại quốc đi thăm thú đường phố với chiếc áo sơ mi mỏng, anh liên tục phải lau mồ hôi. Thời tiết oi bức khiến anh chàng phải thốt lên "nóng chảy mỡ".



Sài Gòn khá nóng, anh chàng Pháp chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng

Nhưng khi vừa đáp chuyến bay muộn ra thủ đô Hà Nội, anh đã lập tức bị sốc nhiệt. Nam du khách hốt hoảng khi nhìn xung quanh sân bay, người thì mặc áo phao, áo len, người đội mũ, quàng khăn kín cổ. Riêng anh chỉ có chiếc sơ mi mỏng tang, mặc từ Sài Gòn ra.

Thấy người Việt mặc áo kín mít, anh rất ngạc nhiên

Bước ra phía ngoài, anh càng cảm nhận cái lạnh thấu xương, gió thổi ù ù bên tai. Lúc này điện thoại hiện lên nhiệt độ chỉ khoảng 8 độ.

Thời tiết lạnh tới mức chàng trai Pháp chỉ biết run cầm cập, khó thốt lên thành lời. Ngay sau đó, anh đã phải lập tức đi ăn phở, ăn lẩu để làm nóng cơ thể.

Chàng trai Pháp co ro trong thời tiết giá lạnh

Được biết vị du khách trên là Will Courageux (quốc tịch Pháp) - một TikToker khá nổi tiếng. Will đặt chân tới Việt Nam lần đầu vào năm 2014. Anh được cộng đồng mạng hâm mộ bởi cách giới thiệu ẩm thực Việt Nam vừa hài hước, vừa tinh tế. Tài khoản @Will in Vietnam có lượt tương tác “khủng” với 2,9 triệu lượt theo dõi và hơn 77 triệu lượt thích.

Hiện đoạn video mới nhất của hot vlogger người Pháp thu hút hơn một triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Phản ứng thú vị của Will Courageux khiến dân tình gật gù, đồng cảm.

- Will đi ăn lẩu nóng giữa trời này là chuẩn bài rồi!

- Mình cũng vừa bay từ Sài Gòn ra, trời ơi thêm combo mưa phùn, gió bấc thì thật đúng là tê tái.

- Tôi có người bạn, mong mãi lạnh, muốn ra Hà Nội cho biết cảm giác. Rồi ba hôm nay, lạnh 8 độ, cậu ấy không dám ra ngoài.

- Hà Nội có thời tiết đón Tết rất đặc trưng, phải se se lạnh mới có không khí. Nhưng lạnh quá thì làm gì cũng ngại.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày qua, không khí lạnh đã chính thức ảnh hưởng tới toàn miền Bắc. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến dưới 5 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và tiếp tục có khả năng xảy ra hiện tương băng giá.

Nền nhiệt trong sáng hôm nay (25/1) tuy có tăng nhẹ so với hôm qua, nhưng nhiều nơi vẫn quanh mốc 10 độ; khu vực vùng núi cao phía Bắc một số nơi tiếp tục có băng.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên tránh tiếp xúc đột ngột với thời tiết lạnh, đặc biệt khi trời xuống dưới 15 độ C. Hạn chế ra khỏi nhà trong những thời điểm trời lạnh nhất, nên ở trong phòng hoặc những nơi kín gió.

Mỗi người nên mặc quần áo ấm phù hợp, đội mũ len, đeo găng tay, đi giầy, đi tất. Sử dụng nhiều lớp quần áo (thay vì một lớp áo ấm), phù hợp với nhiệt độ của môi trường xung quanh. Vào thời điểm này trong năm, hãy mặc nhiều lớp "như củ hành". Tránh mặc quần áo bó sát vì chúng cản trở quá trình lưu thông máu.