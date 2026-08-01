Đang nóng clip cặp đôi vàng số 1 showbiz cãi nhau to ở TTTM trước mặt 2 con, đùng đùng lên xe bỏ về không thèm nhìn mặt nhau

Người hâm mộ của cặp đôi vàng showbiz như đang “ngồi trên đống lửa”, hiện vô cùng hóng chờ động thái tiếp theo từ người trong cuộc.

Sáng 19/8, tờ 163 đưa tin, cặp đôi vàng số 1 Cbiz Đặng Siêu - Tôn Lệ vừa bất ngờ dính nghi vấn rạn nứt. Theo nguồn tin, cặp vợ chồng quyền lực được cho là đã cãi nhau to đến mức không thèm nhìn mặt nhau trong buổi đi shopping cùng các con mới đây.

Trong video do cánh săn ảnh xứ Trung thu thập được, Tôn Lệ - Đặng Siêu đưa 2 con đến trung tâm thương mại để lựa đồ. Con trai 15 tuổi của cặp đôi bị thương ở chân, chống nạng đi trước, còn Tôn Lệ và ái nữ 12 tuổi đi theo sau. Trong khi đó, Đặng Siêu lủi thủi đi 1 mình ở đằng sau, giữ khoảng cách so với bà xã và 2 con. Đáng chú ý, khi gia đình 4 người bước ra khỏi trung tâm thương mại, giữa Đặng Siêu và Tôn Lệ không có bất kỳ sự tương tác nào bằng ánh mắt hay lời nói. Khi ra về, Tôn Lệ đứng đợi ở cửa xe để chờ con trai cưng, trong khi Đặng Siêu tự mình lên 1 chiếc xe khác rồi rời đi trước.

Xâu chuỗi các dữ kiện, truyền thông cùng khán giả nhận định, Đặng Siêu - Tôn Lệ vừa cãi nhau to nên mới không nhìn mặt nhau, thậm chí chẳng thèm ngồi chung xe khi ra về.

Con trai Đặng Siêu - Tôn Lệ bị thương, chống nạng ra xe. Tôn Lệ đi theo sau cùng ái nữ 12 tuổi. Ảnh: 163

Đặng Siêu đi phía sau vợ con. Dọc đường đi, cặp đôi vàng Cbiz không hề nói năng với nhau 1 câu nào. Ảnh: 163

Đặng Siêu cũng đi xe riêng, quyết không ngồi chung xe với bà xã. Ảnh: 163

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen xứ Trung hiện tranh cãi nảy lửa xung quanh nghi vấn cặp đôi vàng số 1 showbiz đang rạn nứt hôn nhân. Trong đó, 1 bộ phận khán giả bày tó sự quan ngại sâu sắc trước tình trạng mối quan hệ của cặp vợ chồng nổi tiếng ở thời điểm hiện tại.

Thế nhưng ở chiều ngược lại, nhiều fan khẳng định chưa thể dựa vào đoạn clip nói trên để kết luận Đặng Siêu - Tôn Lệ vừa cãi nhau to, đang lục đục hôn nhân.

Theo những khán giả này, con trai của Đặng Siêu - Tôn Lệ hiện đang bị thương, cần được chăm sóc và quan tâm kỹ lưỡng, vậy nên 2 ngôi sao mới không còn tâm trí để tán gẫu trên đường.

Ngoài ra, fan còn cho biết thêm, trong những hình ảnh khác được chụp vào ngày hôm đó, con gái Tôn Lệ đi suốt dọc đường đều khoác tay mẹ đầy tình cảm và ấm áp, không hề giống với dáng vẻ của 1 thiếu nữ tuổi teen vừa phải chứng kiến bố mẹ cãi nhau, bất hòa.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Đặng Siêu lẫn Tôn Lệ đều chưa đưa ra phản hồi công khai liên quan tới nghi vấn cãi nhau, rạn nứt đang bủa vây xung quanh họ.

Công chúng hiện nín thở hóng chờ phản ứng tiếp theo từ Tôn Lệ - Đặng Siêu. Ảnh: Sohu

Vợ chồng Tôn Lệ - Đặng Siêu là cặp đôi quyền lực của giới giải trí Hoa ngữ. Tôn Lệ được mệnh danh là “nữ hoàng rating” nhờ thành công của loạt tác phẩm truyền hình ăn khách. Các tác phẩm của cô như Mị Nguyệt Truyện, Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn, An Gia, Thành Phố Lý Tưởng, Tân Bến Thượng Hải đều có tỷ suất người xem cao ngất ngưởng. Tôn Lệ cũng được tung hô là nữ diễn viên quốc dân, mỗi bộ phim của cô đều được khán giả nhiệt tình ủng hộ theo dõi. Trong đó, Hậu Cung Chân Hoàn Truyện do nữ diễn viên đóng chính được xem là tác phẩm kinh điển của dòng phim cung đấu.

Tôn Lệ đã giành được 3 giải quan trọng nhất ở mảng truyền hình là Phi Thiên - Bạch Ngọc Lan - Kim Ưng, trở thành “Thị hậu tam đại” danh giá. Năm 2025, bộ phim Cuộc Đời Tươi Đẹp đứng top 1 rating của kênh CCTV8, chứng minh sức hút bền bỉ của nữ diễn viên.

Trong khi đó, Đặng Siêu thành công ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Anh từng giành giải Nam chính xuất sắc của giải thưởng Kim Kê, 2 lần đề cử Ảnh đế của giải, Kim Mã và Bách Hoa... Đặng Siêu còn lấn sân sang làm đạo diễn. Năm 2016, tổng doanh thu phòng vé các bộ phim Đặng Siêu tham gia đạt 10 tỷ NDT, trở thành diễn viên đại lục đầu tiên đạt đến con số này. Anh còn là nhà sản xuất nhiều show giải trí ăn khách.

Lúc trước, Tôn Lệ từng mất niềm tin vào hôn nhân khi bố mẹ ly hôn. Vì chứng kiến sự đau khổ, vất vả của mẹ, Tôn Lệ từng nghĩ rằng mình sẽ ở bên mẹ cả đời và không kết hôn. Đặng Siêu cũng lớn lên trong gia đình tái hôn, sự phức tạp của hôn nhân khiến anh từng tin rằng “không kết hôn, không sinh con mới là sự lựa chọn an toàn”.

Tuy nhiên, khi tham gia bộ phim Hạnh Phúc Như Hoa, Đặng Siêu đã phải lòng Tôn Lệ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với anh, lúc đó bà xã đẹp tới mức phát sáng. Tính cách hài hước, sự tinh tế của Đặng Siêu cũng dần làm Tôn Lệ mở lòng. 2 nghệ sĩ kết hôn năm 2010 và hiện đã có 2 con gồm 1 trai - 1 gái. Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 15 năm kết hôn, Tôn Lệ hạnh phúc bày tỏ: “Thời gian trôi rất nhanh, nhưng chỉ có tình yêu là vĩnh cửu”. Ấy vậy mà giờ đây, cặp đôi ngôn tình bậc nhất Cbiz này lại bất ngờ vướng tin rạn nứt hôn nhân, khiến cho công chúng không khỏi lo lắng.