Đăng nhập vào tài khoản ngân hàng rồi bất ngờ phát hiện nhận được 611 triệu đồng không rõ ai chuyển đến

Theo Công an tỉnh Nghệ An, chiều ngày 30/7/2025, lực lượng Cảnh sát 113 (thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An) đã chứng kiến việc bàn giao, trao trả lại số tiền hơn 600 triệu đồng do chuyển nhầm cho người dân.

Cụ thể, vào ngày 24/7/2025, chị Vũ Thị Thủy (trú tại: Khối Yên Toàn, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) đăng nhập vào ứng dụng Internet Banking và bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền 611 triệu đồng nhưng không rõ người chuyển khoản. Với mong muốn trả lại số tiền trên nên chị đã đến cơ quan Công an để trình báo.

Lực lượng Công an làm thủ tục chứng kiến việc bàn giao, trao trả lại số tiền giữa chị Vũ Thị Thủy và Chị Võ Thị Diệu Ngọc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát 113 tiến hành xác minh, đồng thời phối hợp với ngân hàng để làm rõ; xác định được người chuyển nhầm là chị Võ Thị Diệu Ngọc (SN 1992; trú tại Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội). Sau khi làm việc với chị Ngọc tại trụ sở, cơ quan Công an đã kết luận: Chị Võ Thị Diệu Ngọc là người đã chuyển nhầm số tiền 611.000.000 (Sáu trăm mười một triệu đồng) vào tài khoản của chị Vũ Thị Thủy và chị cũng đang liên hệ tìm kiếm thông tin người được chuyển tiền để xin nhận lại.

Hiện, lực lượng Công an đã làm thủ tục chứng kiến việc bàn giao, trao trả lại số tiền giữa chị Vũ Thị Thủy và chị Võ Thị Diệu Ngọc. Sau khi nhận được số tiền, chị Ngọc đã vô cùng xúc động, đồng thời bày tỏ sự cảm kích sâu sắc đối với tấm lòng trung thực của chị Thủy và sự tận tâm hỗ trợ nhân dân của lực lượng Công an.