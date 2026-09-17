Đang nhận trợ cấp thất nghiệp mà đủ điều kiện nghỉ hưu: Xử lý quyền lợi thế nào để không vi phạm?

Người lao động đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà đạt đủ điều kiện nghỉ hưu sẽ bị chấm dứt hưởng chế độ BHTN. Tuy nhiên, số tháng đóng bảo hiểm chưa nhận trợ cấp sẽ được cơ quan BHXH bảo lưu để chuyển tiếp sang chế độ hưu trí hằng tháng đúng quy định.

Chế độ cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì đủ điều kiện nghỉ hưu

Đang nhận trợ cấp thất nghiệp mà đúng lúc đủ điều kiện nghỉ hưu, liệu người lao động có được hưởng song song cả hai khoản tiền này hay không?

Theo quy định của Luật Việc làm, trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà đủ điều kiện hưởng lương hưu thì sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, quyền lợi của bạn không mất đi. Đồng thời, ngay khi chấm dứt trợ cấp thất nghiệp, người lao động đủ điều kiện về tuổi và thời gian đóng BHXH sẽ được làm thủ tục để chuyển sang hưởng lương hưu hằng tháng.

Để tránh việc phải hoàn trả tiền trợ cấp do hưởng sai quy định, người lao động cần chủ động thông báo với Trung tâm Dịch vụ việc làm ngay khi có quyết định hưởng lương hưu. Việc nắm rõ quy định giúp người lao động chủ động chuyển đổi chế độ nhanh chóng, bảo vệ tối đa quyền lợi an sinh hợp pháp của mình .