HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đang nhận trợ cấp thất nghiệp mà đủ điều kiện nghỉ hưu: Xử lý quyền lợi thế nào để không vi phạm?

Hà Linh
|

Người lao động đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà đạt đủ điều kiện nghỉ hưu sẽ bị chấm dứt hưởng chế độ BHTN. Tuy nhiên, số tháng đóng bảo hiểm chưa nhận trợ cấp sẽ được cơ quan BHXH bảo lưu để chuyển tiếp sang chế độ hưu trí hằng tháng đúng quy định.

Chế độ cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì đủ điều kiện nghỉ hưu

Đang nhận trợ cấp thất nghiệp mà đúng lúc đủ điều kiện nghỉ hưu, liệu người lao động có được hưởng song song cả hai khoản tiền này hay không?

Theo quy định của Luật Việc làm, trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà đủ điều kiện hưởng lương hưu thì sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, quyền lợi của bạn không mất đi. Đồng thời, ngay khi chấm dứt trợ cấp thất nghiệp, người lao động đủ điều kiện về tuổi và thời gian đóng BHXH sẽ được làm thủ tục để chuyển sang hưởng lương hưu hằng tháng.

Để tránh việc phải hoàn trả tiền trợ cấp do hưởng sai quy định, người lao động cần chủ động thông báo với Trung tâm Dịch vụ việc làm ngay khi có quyết định hưởng lương hưu. Việc nắm rõ quy định giúp người lao động chủ động chuyển đổi chế độ nhanh chóng, bảo vệ tối đa quyền lợi an sinh hợp pháp của mình .

Tags

bảo hiểm thất nghiệp

nghỉ hưu

lương hưu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Hòa SN 1996

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Hòa SN 1996

00:58
10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

00:40
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

01:41
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại