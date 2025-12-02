Mới đây, một cô gái 17 tuổi ở Thái Lan đã phải liên hệ với truyền thông vì lo sợ cảnh sát sẽ bỏ qua vụ việc của mình, sau khi bị bạn của cha tấn công.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra tại tỉnh Rayong của Thái Lan. Nạn nhân đã liên hệ với một số hãng thông tấn vào hôm Chủ nhật, ngày 30 tháng 11, để chia sẻ câu chuyện của mình và kêu gọi giới truyền thông công khai vụ việc.

Người đàn ông đã trèo lên phòng ngủ của cô gái. (Ảnh minh họa)

Ngày giờ chính xác của vụ việc không được tiết lộ. Nạn nhân giải thích rằng cô là thành viên của cộng đồng LGBTQIA+. Vào ngày xảy ra vụ việc, người đàn ông là bạn của cha cô đã trèo lên phòng ngủ của cô và đột nhập qua đường cửa sổ. Nghi phạm được cho là đã ép cô làm chuyện đó bằng miệng, nhưng bị cô từ chối.

Người đàn ông tiếp cận cô gần hơn và ép cô quan hệ. Hắn ta đã cố gắng xâm hại tình dục cô gái 17 tuổi, nhưng may mắn nạn nhân đã có thể trốn thoát khỏi hiện trường. Cô gái cho biết cô không có bằng chứng nào khác ngoài đoạn video cô quay lại khi nghi phạm ở trong phòng ngủ.

Cô gái vô cùng hoảng loạn sau vụ việc. (Ảnh minh họa)

Cô gái đã trình báo vụ việc với Đồn Cảnh sát Phe nhưng lo ngại vụ án sẽ bị bỏ qua. Cô muốn nghi phạm bị bắt giữ vì lo sợ hắn sẽ tái phạm. Trong một cuộc phỏng vấn với Kênh 7, cảnh sát đã đảm bảo với nạn nhân rằng họ đang thu thập bằng chứng và điều tra vụ việc để tiến hành bước tiếp theo của thủ tục tố tụng.

Trong một câu chuyện tương tự được đưa tin vào tháng 3, một người đàn ông Thái Lan đã bị bắt vì tội cưỡng hiếp con gái của bạn mình. Hành vi của hắn bị phát hiện sau khi cha mẹ nạn nhân kiểm tra camera an ninh trong phòng ngủ của cô gái và phát hiện kẻ tấn công đang thực hiện hành vi khiếm nhã.

Vợ của nghi phạm được cho là đã ngã quỵ sau khi biết chồng mình xâm hại tình dục con gái của bạn. Cô này đã khóc và sau đó tiết lộ với giới truyền thông rằng nạn nhân trẻ tuổi rất tôn trọng cô và nghi phạm và coi họ như những người thân trong gia đình.

Gia Linh (Theo The Thaiger)