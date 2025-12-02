Trong các bài viết trước, chúng tôi đã chỉ ra một số dấu hiệu có rắn cư ngụ xung quanh ngôi nhà của bạn, như da rắn lột, các vết bò, trườn trên mặt đất, sự biến mất đột ngột của những loài vật nhỏ như chuột, sóc, ếch...

Dưới đây sẽ là một số dấu hiệu khác để bạn cảnh giác hơn. Nếu phát hiện ít nhất một trong những dấu hiệu này, tốt nhất bạn nên kiểm tra cũng như nhờ đến sự hỗ trợ của các chuyên gia về động vật để loại bỏ các nguy cơ.

1. Các lỗ nhỏ xuất hiện trên mặt đất

Một dấu hiệu cho thấy có rắn trong vườn nhà bạn có thể là sự xuất hiện đột ngột của những chiếc hang trông giống như những lỗ nhỏ, có thể bằng kích thước của một đồng xu nhỏ. Nhà côn trùng học người Mỹ Jacob Cohn cho biết: "Chúng có thể khó phân biệt với hang của các loài vật khác, nhưng thường tròn hơn một chút".

Ví dụ về một hang rắn trong vườn nhà.

Điều này là do trong nhiều trường hợp, rắn không tự đào hang. Thay vào đó, chúng sẽ chui vào nơi trú ẩn đã có sẵn do một loài vật khác tạo ra và tự điều chỉnh kích thước theo ý thích. Nếu bạn nghi ngờ có rắn, bạn nên kiểm tra các khu vực sinh sống lý tưởng và thực hiện một số thay đổi.

Chuyên gia thực vật người Mỹ Trae Crocker cho biết: "Những khu vực không được chăm sóc kỹ lưỡng rất hấp dẫn rắn vì chúng có thể làm tổ, nơi những con mồi như chuột cũng thích ẩn náu. Do đó, hãy tạo ra một môi trường ít hấp dẫn hơn đối với rắn. Điều này bao gồm việc duy trì các khu vực cần quan tâm bằng cách dọn dẹp các đống đổ nát, cắt cỏ ngắn và bịt kín các khe hở nhỏ dưới nhà và sàn gỗ".

2. Trứng rắn

Trong khi các dấu hiệu khác có thể cho thấy rắn đang đi qua, chuyên gia Cohn cho biết sự hiện diện của trứng rắn trong vườn nhà bạn là dấu hiệu nguy hiểm hơn, cho thấy loài vật còn này có ý định cư trú lâu dài ở vườn hoặc trong nhà bạn. "Điều này cho bạn biết rằng chúng đã tìm thấy một bãi săn mồi an toàn và hiệu quả, và có lẽ đã đến lúc bạn nên tìm đến chuyên gia, đặc biệt nếu đó là loài rắn độc", ông nói.

Bạn đang làm vườn, nhổ cỏ dại, có thể di chuyển một số hòn đá hoặc kiểm tra đống phân trộn, và rồi bạn thấy những quả trứng trắng nhỏ xíu nằm trong đất. Chúng không phải là trứng gà. Chúng không phải là trứng chim, mà có thể là trứng rắn. Trứng rắn thường có hình bầu dục, với chiều dài dao động từ khoảng 2 cm đến 5 cm, có màu trắng ngà hoặc màu kem.

Lưu ý là rắn không đẻ trứng từng quả một, nên nếu bạn thấy một nhóm từ 5 đến 20 quả trứng trở lên, rất có thể đó là một lứa. Chúng thường dính chặt vào nhau thành một bó nhỏ.

3. Mùi lạ

Rắn sở hữu một mùi đặc trưng và khá kỳ lạ, nên nếu bạn đột nhiên ngửi thấy một mùi kỳ lạ nhưng dễ nhận biết phát ra từ một nơi nào đó mà trước đây bạn chưa từng ngửi thấy, thì có thể một con rắn đã bắt đầu cư trú ở đó. Hãy gọi cho chuyên gia để tìm hiểu thêm.

4. Âm thanh lạ

Nếu bạn đột nhiên nghe thấy âm thanh như tiếng kéo lê một thứ gì đó, hoặc tiếng sột soạt trên trần nhà, các hốc tường, hoặc tấm xốp cách nhiệt, có thể đó là tiếng chuột bọ, hoặc cũng có thể là tiếng rắn đang trú ngụ ở đó. Nếu bạn đặt bẫy chuột nhưng không thành công, hãy kiểm tra kỹ vì rất có thể đó là dấu hiệu của rắn.

Rắn ẩn náu bên trong các hốc tường trong 1 ngôi nhà tại bang Colorado, Mỹ năm 2023.



Ngoài ra, rắn phát ra tiếng rít kỳ lạ, và nếu bạn nghe thấy tiếng động bất ngờ phát ra từ khu vực sàn nhà tối tăm và chật hẹp, rất có thể chúng đang sống ở đó. Vì rắn thường chọn những nơi mát mẻ, tối tăm và ẩm ướt để ẩn náu và đẻ trứng, nên tầng hầm, sàn nhà, hầm rượu, gác xép và phòng giặt là là những nơi lý tưởng cho chúng, vì những khu vực này ít người qua lại.

Do đó, nếu nghe thấy những âm thanh này, hãy kiểm tra cẩn thận vì chúng sẽ ẩn náu và đẻ trứng ở những nơi đó.

5. Phân rắn

Phân rắn trông rất khác thường và dễ nhận ra. Đôi khi chúng trông giống phân chim, nhưng trong các trường hợp khác, chúng sẽ có chứa lông và xương của con mồi.

Nên làm gì khi thấy nhà có các dấu hiệu nói trên?

Khi phát hiện rắn, hãy giữ bình tĩnh, giữ khoảng cách và tạo đường thoát cho nó bằng cách mở cửa chính ra. Bạn có thể dùng gậy dài hoặc vòi nước để nhẹ nhàng lùa rắn ra ngoài, nhưng tuyệt đối không được kích động hoặc đánh đập rắn. Nếu rắn trốn ở góc khuất hoặc bạn không chắc đó là rắn độc, hãy gọi cho chuyên gia cứu hộ động vật hoang dã để được hỗ trợ an toàn.

Gia Linh (Tổng hợp)