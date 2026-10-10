Sự việc xảy ra tại Thái Lan khi một người đàn ông đang sử dụng nhà vệ sinh trong một trạm xăng thì bất ngờ một chiếc ô tô điện lao tới, húc đổ cả mảng tường và cửa nhà vệ sinh.

Mới đây, một người đàn ông Thái Lan đã bị thương sau khi chiếc ô tô điện đâm vào khu vệ sinh tại một trạm xăng ở Lampang. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra vào ngày thứ Hai, 5 tháng 10 vừa qua, ngay lúc anh đang sử dụng nhà vệ sinh.

Lực lượng cứu hộ từ Văn phòng Đô thị Hang Chat Mae Tan và các sĩ quan cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Hang Chat đã được điều động đến trạm xăng PT trên tuyến đường Lampang-Chiang Mai vào khoảng 14 giờ 30, sau khi nhận được tin báo về việc một chiếc sedan màu trắng đâm vào khu vệ sinh.

Hiện trường đổ nát sau cú tông mạnh của chiếc xe điện. (Ảnh: Amarin TV)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận chiếc xe điện đã đâm trúng buồng vệ sinh số 2 và số 3. Cú va chạm khiến các mảng tường và cửa nhà vệ sinh bị sập, làm bị thương anh Apichai (21 tuổi) – người đang ở bên trong một trong các buồng vệ sinh này.

Các mảnh tường, cửa gỗ và bệ xí bị vỡ đã đổ ập lên người Apichai, gây ra các vết thương chảy máu và trầy xước ở vùng lông mày, thân mình, tay và chân. Đội cứu hộ đã đưa nạn nhân ra khỏi khu vực bị hư hại, tiến hành sơ cứu và chuyển anh đến bệnh viện để kiểm tra y tế thêm.

Trên chiếc xe gây tai nạn có 1 nam giới và 1 phụ nữ. (Ảnh: Amarin TV)

Apichai kể với lực lượng cứu hộ rằng anh đã ghé vào trạm xăng để đi vệ sinh. Khi đang ở trong nhà vệ sinh, anh nghe thấy một tiếng động lớn ngay trước khi bức tường và cánh cửa đổ sập xuống xung quanh mình.

Theo thông tin từ Amarin TV và Channel 8, có một người đàn ông và một người phụ nữ đi trên chiếc xe sedan chạy điện này. Báo cáo hiện có chưa xác định được danh tính của họ cũng như ai là người cầm lái.

Được biết, 2 người này cũng đã dừng lại tại trạm xăng để đi vệ sinh. Cảnh sát nghi ngờ rằng người lái có thể đã vô tình vào số tiến thay vì số lùi, khiến chiếc xe lao về phía trước và đâm vào khu vực nhà vệ sinh.

Vụ tai nạn tại trạm xăng ở Lampang hiện vẫn đang được điều tra. Cảnh sát chưa đưa ra kết luận hay khởi tố người lái xe; họ cho biết chiếc xe sẽ được kiểm tra và các bằng chứng bổ sung sẽ được thu thập trước khi tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Gia Linh (Theo The Thaiger)