Buổi chiều hôm đó, văn phòng của công ty thương mại điện tử nơi Lâm Hân Nghi (28 tuổi, Trung Quốc) làm việc vẫn ngập trong không khí căng thẳng quen thuộc của những ngày chạy deadline. Các dãy bàn sáng đèn, tiếng bàn phím vang lên liên hồi, ai cũng cúi đầu vào màn hình của mình. Hân Nghi đang chỉnh lại từng chi tiết nhỏ trong bản proposal marketing chuẩn bị gửi cho đối tác lớn, đầu óc căng như dây đàn nhưng vẫn cố giữ sự tập trung cao độ.

Đúng lúc đó, sếp trực tiếp của cô, một người đàn ông ngoài 40 tuổi, bước nhanh từ phía sau tới. Anh nổi tiếng trong công ty là kiểu lãnh đạo quyết đoán, làm việc nhanh và khá thoải mái trong giao tiếp. Khi đi ngang qua bàn của Hân Nghi, anh bất ngờ vỗ mạnh tay vào lưng cô một cái, miệng nói qua loa vài câu mang tính khích lệ. Hành động chỉ diễn ra trong tích tắc, không quá mạnh, nhưng đủ khiến Hân Nghi khựng lại.

Cảm giác đầu tiên không phải là đau, mà là sự khó chịu mơ hồ. Trong môi trường công sở, nhất là với nhân viên nữ, những tiếp xúc cơ thể dù nhỏ cũng rất dễ tạo ra cảm giác bị xâm phạm. Hân Nghi ngồi yên trong vài giây, tim đập nhanh hơn bình thường. Cô hiểu rằng nếu phản ứng theo cảm xúc, buổi chiều làm việc có thể biến thành một tình huống khó kiểm soát.

Trong đầu cô nhanh chóng hiện lên nhiều lựa chọn. Nếu im lặng, chuyện sẽ trôi qua, nhưng cảm giác không thoải mái có thể lặp lại. Nếu phản ứng gay gắt, không khí làm việc sẽ trở nên nặng nề, thậm chí ảnh hưởng tới mối quan hệ với cấp trên. Hân Nghi nhận ra đây không phải lúc để thắng thua, mà là lúc cần giữ sự tỉnh táo và khéo léo.

Cô xoay ghế lại, nhìn thẳng vào sếp và nói bằng giọng bình tĩnh, đủ nghe: “Em hiểu anh có ý động viên, nhưng những hành động tiếp xúc như vậy khiến em hơi khó xử. Nếu có góp ý hay khích lệ, mình nói bằng lời sẽ thoải mái hơn cho em ạ”. Câu nói được lựa chọn rất kỹ, không mang tính trách móc, không quy kết sai đúng, chỉ đơn giản là chia sẻ cảm nhận cá nhân và đưa ra mong muốn rõ ràng.

Cách phản ứng của cô khiến nhiều người trầm trồ. (Ảnh: ITN)

Sếp của Hân Nghi hơi sững lại. Anh dường như không ngờ cô sẽ phản ứng theo cách đó. Sau vài giây im lặng, anh gật đầu, nói một câu xin lỗi ngắn gọn, thừa nhận mình đã vô ý. Không có tranh cãi, không có ánh nhìn soi mói từ đồng nghiệp xung quanh. Mọi thứ nhanh chóng trở lại nhịp làm việc ban đầu.

Dù vậy, Hân Nghi biết buổi chiều hôm đó không hề bình thường với riêng cô. Trong lòng vẫn có chút lo lắng, bởi văn hóa công sở châu Á vốn đề cao sự hòa thuận và tránh đối đầu. Việc thẳng thắn nói ra ranh giới cá nhân đôi khi bị hiểu nhầm là nhạy cảm hoặc khó tính. Tuy nhiên, cô tự nhủ rằng mình đã chọn cách nói phù hợp nhất trong hoàn cảnh đó.

Ngày hôm sau, Hân Nghi nhận được thông báo từ trợ lý rằng sếp muốn gặp riêng. Cô bước vào phòng họp với tâm trạng khá căng thẳng, chuẩn bị tinh thần cho nhiều kịch bản khác nhau. Thế nhưng, cuộc trò chuyện diễn ra lại hoàn toàn ngoài dự đoán.

Sếp mở đầu bằng việc nhắc lại tình huống ngày hôm trước. Anh nói rằng sau khi về nhà, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Cách Hân Nghi phản ứng khiến anh nhận ra một điều, đó là không phải ai cũng đủ bình tĩnh và rõ ràng để bảo vệ ranh giới cá nhân mà vẫn giữ được sự tôn trọng đối phương. Anh thừa nhận bản thân đôi khi quá quen với phong cách làm việc cũ và cần điều chỉnh để phù hợp hơn với môi trường hiện đại.

Sau đó, anh chuyển sang nói về công việc của Hân Nghi trong suốt thời gian qua. Từ những dự án marketing áp lực cao, những lần cô chủ động xử lý khủng hoảng truyền thông, đến việc luôn góp ý thẳng thắn nhưng có chừng mực trong các buổi họp. Cuối buổi nói chuyện, anh thông báo công ty quyết định điều chỉnh mức lương của cô, tăng đáng kể kể từ tháng tiếp theo.

Rời khỏi phòng họp, Hân Nghi không cảm thấy hả hê hay tự mãn. Thứ cô cảm nhận rõ nhất là sự nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì cô hiểu rằng việc tôn trọng bản thân không đồng nghĩa với việc gây mâu thuẫn. Ngược lại, khi biết cách thể hiện đúng lúc, đúng cách, sự thẳng thắn còn giúp người khác nhìn nhận mình một cách nghiêm túc hơn.

Câu chuyện của Hân Nghi nhanh chóng được đồng nghiệp truyền tai nhau như một ví dụ điển hình về cách ứng xử có EQ cao nơi công sở. Nó cho thấy rằng EQ không nằm ở việc im lặng chịu đựng hay cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. EQ nằm ở khả năng nói rõ ràng, bình tĩnh và giữ vững ranh giới cá nhân mà không làm tổn thương người khác.

Trong môi trường làm việc hiện đại, đặc biệt với những tình huống nhạy cảm, sự khéo léo đôi khi không cần những lời lẽ hoa mỹ. Chỉ cần đủ tỉnh táo để hiểu mình cần gì, đủ dũng cảm để nói ra và đủ tinh tế để chọn cách nói phù hợp. Và đôi khi, chính cách ứng xử ấy lại mở ra những cơ hội không ai ngờ tới.