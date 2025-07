Mới đây, cô gái ở Thái Lan đã may mắn thoát chết thần kỳ sau khi ngồi bán hàng ở ven đường. Đoạn clip do camera an ninh gắn trong quầy đã ghi lại vụ việc một cách rõ nét khiến người xem thót tim hộ nhân vật chính.

Câu chuyện cho thấy sự vô thường của cuộc sống này, khi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết có lẽ chỉ cách nhau trong gang tấc. Nó cũng là lời nhắc nhở các tài xế hãy thận trọng hơn khi ngồi sau tay lái để tránh gây ra bi kịch cho bản thân cũng như cho người khác.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết vụ việc mới xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều ngày Chủ nhật, 6/7 vừa qua tại Phuket, Thái Lan. Hôm đó, cô Naruemon Thorthip đang ngồi trong quầy bán hàng gần Đại học Phuket Rajabhat.

Đang ngồi xem điện thoại, cô gái bỗng nghe thấy tiếng động nên ngẩng lên xem xét.

Như thường lệ, khi chưa có khách, cô gái ngồi xem điện thoại để giết thời gian. Đột nhiên, cô nghe thấy có tiếng động đằng xa và ngẩng lên xem xét tình hình. Và chỉ đúng khoảng 1 giây sau, cô gái vô cùng sợ hãi khi có một chiếc ô tô lao đến đâm vào quầy hàng của cô. Cú đâm mạnh khiến toàn bộ hàng hóa và vật dụng trên quầy đều bị đổ vỡ hết. Cả quầy hàng rung chuyển và cô gái cũng bị va đập khá mạnh.

Chiếc ô tô lao đến trong tích tắc khiến mọi thứ đổ vỡ hết.

May mắn là Naruemon đã lùi lại kịp thời nên không bị đâm trực diện. Đoạn video kết thúc với cảnh cô vẫn đứng đó vì quá sốc, dường như không tin nổi chuyện vừa xảy ra.

Cô gái may mắn chỉ bị bầm tím nhẹ sau sự việc.

Naruemon đã đăng tải đoạn video do camera an ninh ở quầy hàng ghi lại lên Facebook với dòng chú thích: "Một khoảnh khắc khi vụ tai nạn xảy ra. Lúc đó, tôi tự hỏi liệu mình có chết không. Tôi cố tưởng tượng xem mình sẽ đau đớn như thế nào nếu bị đâm. Tôi không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chỉ ngồi đó mà không có quầy hàng che chắn.Tôi gần như bất tỉnh vì sốc. Tôi run rẩy. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi chạm vào cơ thể mình để kiểm tra xem mình có bị sao không. Thật là một ngày kinh khủng!”

Sau đó, Naruemon đăng một bức ảnh về bên chân bị bầm tím của mình, trấn an bạn bè và những người theo dõi rằng vết thương của cô không nghiêm trọng, mặc dù cô vẫn bàng hoàng vì trải nghiệm này.

Theo Kênh 7, tài xế không quen với tuyến đường này và đã nhấn nhầm chân ga thay vì chân phanh. Cảnh sát xác nhận rằng tài xế không có nồng độ cồn trong máu. Tài xế đã sẵn sàng chịu trách nhiệm về vụ tai nạn và công ty bảo hiểm ô tô dự kiến sẽ chi trả các thiệt hại cho quầy hàng của Naruemon.

Trong khi đó, khi xem đoạn video này, một số người cho rằng chính phản ứng nhanh nhạy của cô gái đã giúp cô thoát nạn. Số khác thì nói vui rằng hẳn cô gái đã được ông bà tổ tiên "gánh còng lưng" mới có thể gặp may mắn đến thế.

Gia Linh (Theo The Thaiger)