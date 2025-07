Mới đây, một vụ việc "đánh ghen" mới xảy ra tại Thái Lan khiến dư luận được một phen bất ngờ, bởi người đi đánh ghen không phải chính thất như những câu chuyện thường thấy.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều ngày thứ Tư, 2/7 vừa qua tại huyện Mueang, tỉnh Samut Prakan của Thái Lan. Theo đó, các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Samrong Nuea đã nhận được tin tức về một vụ đánh người tại Soi Wat Dan Samrong 28, Khu 4.

Kẻ tấn công 44 tuổi vẫn ở lại hiện trường và đã đầu hàng cảnh sát. Các nhân viên cứu hộ từ Quỹ Por Teck Tung đã được gọi đến để sơ cứu cho nạn nhân nam 52 tuổi. Nạn nhân bị thương ở đầu, chảy khá nhiều máu và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị thêm.

Kẻ tấn công khai với cảnh sát rằng anh ta là bạn của Laem. Hôm đó, khi đến nhà của Laem, anh ta đã bắt gặp cô On - vợ của Laem đang ở trên giường với một người đàn ông khác. Quá bất bình cho bạn mình, anh ta đã nổi giận và cầm chổi đánh đuổi kẻ thứ 3 dữ dội vì cho rằng hành vi của họ là sai trái.

Trong khi được đưa đến bệnh viện, nạn nhân đã giải thích với những người cứu hộ rằng anh ta đã uống rượu với một người phụ nữ 55 tuổi tên là On. Sau đó, cô On đã mời anh ta vào phòng ngủ của cô ta. Nạn nhân khẳng định rằng giữa họ không xảy ra chuyện gì mờ ám nhưng bất ngờ có một người đàn ông xuất hiện và tấn công anh ta.

Hành động đánh đuổi "kẻ thứ 3" nhiệt tình của người đàn ông khiến dân mạng nghi ngờ.

Trong khi đó, cô On - nhân vật gây ra nguồn cơn thì được cho là đã say xỉn và không thể khai báo với cảnh sát. Chồng cô, Laem, không có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, thay vì ca ngợi hành động trả thù hộ bạn của kẻ tấn công, nhiều cư dân mạng Thái Lan nghi ngờ anh ta cũng có mối quan hệ tình cảm với cô On.

"Có lẽ anh ta đã ghen vì cô On lại có người khác. Anh ta tức giận vì mình đã bị thay thế", một người đưa ra suy đoán.

"Bạn của anh ta không ở nhà. Vậy tại sao anh lại đến đó? Lại vào cả phòng ngủ của vợ bạn mình. Tôi cảm giác như có điều gì đó uẩn khúc ở đây", một netizen khác có cùng ý kiến.

Hiện chưa rõ kẻ tấn công có phải chịu hậu quả pháp lý nào hay không. Cảnh sát cho biết họ sẽ triệu tập cô On để thẩm vấn thêm.

Gia Linh (Theo The Thaiger)