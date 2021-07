Đang nấu ăn bỗng chiếc chảo "biến hình" khiến khổ chủ khóc thét, dân mạng nín cười vào an ủi: "Đen thôi, đỏ quên đi!"

Ai bảo trong chuyện nấu ăn không cần đến sự may mắn? Dẫu bạn có tự tin vào khả năng bếp núc của mình đến mấy thì đôi khi có những yếu tố bất ngờ bỗng khiến mọi thứ đi "lệch quỹ đạo".

Chẳng hạn như bạn đã chuẩn bị nguyên liệu kĩ càng, thực hiện các bước chuẩn từ A đến Z, tưởng chừng mọi thứ đều suôn sẻ chỉ đợi đến lúc đồ ăn lên mâm thì lại gặp ngay tình huống dở khóc dở cười khiến công cuộc nấu ăn trở thành thảm họa. Tỉ dụ như clip dưới đây, khi mà câu nói người tính không bằng trời tính quả không sai khi áp dụng cho trường hợp này.

Nấu nướng thế này thì đúng là còn cái nịt!

Có thể thấy anh chàng trong clip đang rất say mê chế biến món ăn. Ấy vậy mà ngay khi đập trứng vào và nhấc chảo lên thì chiếc chảo bỗng vỡ ra làm ba khiến người xem được một phen cười ra nước mắt. Ai nấy đều thi nhau bình luận vì nhìn cảnh này vừa tội vừa không nhịn nổi cười.



- Đen thôi, đỏ quên đi!

- Chảo săn sale hay sao bác ơi? Đến bước cuối rồi mà hỏng hết thế này.

- Anh hướng dẫn làm món ăn, đập trứng vào và sau đó thì... không còn sau đó nữa.

- Sau đó là còn mỗi cái nịt!

- Chiếc chảo ảo diệu, nhìn mà cười không thở được luôn.

Quả thật cũng không biết dành lời nào để có thể an ủi khổ chủ trong tình huống trên. Ai gặp cảnh này chắc cũng chỉ biết than trời rằng sao mình lại thiếu may mắn đến vậy. Nhiều người khẳng định do chất lượng của chảo nên mới xảy ra tai nạn bếp núc không ai mong muốn thế kia. Đành chúc nhân vật trong clip may mắn lần sau còn lần này hẳn là anh chàng sẽ phải tốn công thu dọn và đổi sang một chiếc chảo khác để hoàn thành nốt món ăn mà thôi.

Nguồn: TikTok