AfD hiện là đảng được ưa chuộng nhất nước Đức.

Theo cuộc thăm dò “Trendbarometer” của RTL/ntv công bố hôm 12/8, AfD đang đạt mức kỷ lục 26%, cao hơn một điểm so với Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) thuộc liên minh cầm quyền, vốn đã giảm xuống còn 24% - mức thấp nhất kể từ năm 2021.

Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đạt 13%, ngang bằng với Đảng Xanh, trong khi Đảng Cánh tả đạt 11%, còn tất cả các đảng khác đều chỉ đạt một chữ số.

Một phần tư số người được hỏi cho biết, họ sẽ bỏ phiếu trắng hoặc vẫn chưa quyết định - nhiều hơn nhiều so với cuộc bầu cử trước.

Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Merz đã giảm xuống còn 29%, mức thấp nhất kể từ khi ông đắc cử vào tháng 5/2025, trong khi sự bất mãn đã tăng lên 67%.

Sự chỉ trích gay gắt nhất diễn ra ở miền Đông nước Đức và trong số những người ủng hộ AfD, cánh tả và đảng Xanh, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng trụ vững của chính phủ.

Kể từ khi nhậm chức, ông Merz đã áp dụng lập trường cứng rắn đối với Nga, gần đây đã cam kết viện trợ quân sự bổ sung 5 tỷ euro (5,6 tỷ đô la) cho Ukraine.

Berlin là một trong những nước ủng hộ Kiev lớn nhất, và tháng trước, Thủ tướng Merz tuyên bố rằng, các lựa chọn ngoại giao trong cuộc xung đột đã "cạn kiệt", dẫn đến cáo buộc từ Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov là chọn leo thang căng thẳng thay vì ngoại giao.

Việc cam kết viện trợ mới cho Kiev đã vấp phải sự chỉ trích trong nước, trong bối cảnh triển vọng kinh tế Đức đang xấu đi.

Cuộc thăm dò cho thấy, 62% dự đoán nền kinh tế sẽ suy yếu trong năm nay - mức bi quan nhất từ trước đến nay - trong khi chỉ 14% dự đoán sẽ cải thiện.

Một nửa số người được hỏi không tin tưởng đảng nào có thể giải quyết các vấn đề của đất nước.

Được thành lập năm 2013, AfD đã liên tục giành được nhiều thắng lợi trong bối cảnh cuộc khủng hoảng di cư đang tiếp diễn ở Đức.

Đảng này đã về nhì trong cuộc bầu cử liên bang hồi tháng Hai với 152 ghế trong Quốc hội Liên bang (Bundestag) gồm 630 ghế, và kể từ đó đã điều chỉnh giọng điệu nhằm thu hút cử tri ôn hòa trước thềm cuộc bầu cử khu vực vào năm tới.