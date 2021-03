Đang làm việc với công an, nam thanh niên rút dao tự đâm vào ngực

Ngày 25/3, một cán bộ thuộc Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ xác nhận: “Trên địa bàn đã xảy ra việc một thanh niên bị triệu tập lên cơ quan công an thành phố, nhưng lúc đang làm việc thì xin ra ngoài đi vệ sinh rồi bất ngờ rút dao đâm vào ngực, phải nhập viện điều trị".

Theo tìm hiểu của PV, thanh niên nói trên là T. T. T. (30 tuổi, ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ). Người này bị tình nghi có liên quan đến vụ đổ xăng đốt nhà của một cán bộ công an quận Thốt Nốt vào rạng sáng 29/9/2020.

Ngày 22/3, T. bị mời lên Công an TP. Cần Thơ để làm việc thì đến ngày 24/3, T. tự lấy dao đâm mình gây thương tích. Sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ điều trị.

Ông Trịnh Thanh Tuấn (chú ruột của T.), thông tin: “Hiện sức khoẻ của T. đã tạm ổn. Do gia đình T. đi làm ở Hàn Quốc hết nên tôi phải chăm sóc cho cháu. Khi tôi hỏi vì sao tự lấy dao đâm mình thì cháu không trả lời".

Liên quan đến vụ việc đốt nhà cán bộ cảnh sát hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Vụ việc có liên quan đến hai nghi can gồm: Nguyễn Quốc Tài Nguyên (21 tuổi) và Hồ Thanh Hải (33 tuổi) cùng quận Thốt Nốt. Trong đó, ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã ra thông báo bắt tạm giam bị can Hải để điều tra vì đã có hành vi “dùng xăng đốt nhà người khác”, phạm vào Điều 178 Bộ luật Hình sự. Riêng nghi can Nguyên, hiện đang chấp hành án tù giam do liên quan đến một vụ án khác với tội danh cố ý gây thương tích.