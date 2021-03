Hà Nội: Một nhà báo bị bắt giam về tội cướp tài sản sau phi vụ buôn bán khẩu trang

Cơ quan Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nhà báo Nguyễn Đ.T – Báo Tài Nguyên và Môi trường, về hành vi cướp tài sản

Ngày 25/3, theo nguồn tin của Infonet, cơ quan Công an CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã gửi văn bản thông báo quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam số 72 ngày 12/3, đối với ông Nguyễn Đ.T (SN 1981, quê tại Bắc Ninh – là nhà báo Báo Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện đang cư trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản, quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Trưa 25/3, trao đổi với PV, ông Hoàng Mạnh Hà – Tổng biên tập báo Tài nguyên và Môi trường xác nhận vụ việc trên và cho biết: “Theo tìm hiểu của chúng tôi, anh T có làm ăn giữa các cá nhân với nhau nên mới xảy ra vụ việc như vậy, không liên quan gì đến quy trình tác nghiệp của cơ quan”.

Theo ông Hà, cơ quan mới nhận được văn bản thông báo của cơ quan Công an quận Cầu Giấy về vụ việc, không có thông báo chi tiết. Ban biên tập báo Tài Nguyên và Môi trường sẽ tiến hành họp trong chiều nay và báo cáo lên Đảng bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, để xử lý về đảng với anh T.