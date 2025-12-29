Mới đây, câu chuyện một người đàn ông ở Malaysia vì cãi vã với vợ mà nhảy cầu đã khiến dư luận nước này rúng động. Nếu không nhận được sự trợ giúp kịp thời thì không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

Người đàn ông đã nhảy xuống sông sau khi cãi vã với vợ.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sự việc mới xảy ra vào khoảng gần 3 giờ chiều ngày thứ Tư, 24/12 vừa qua tại Kuantan, Pahang, Malaysia. Điều tra sơ bộ cho thấy vụ việc xảy ra tại cầu Tanjung Lumpur khi cặp vợ chồng này đang trên đường về nhà ở Pekan sau kỳ nghỉ ở Cherating.

Người đàn ông đã được một chiếc thuyền đánh cá cứu sống.

Được biết, người mà ông và vợ đã kết hôn hơn một thập kỷ. Trưởng Công an huyện Kuantan, Phó Ủy viên Ashari Abu Samah, cho biết người đàn ông đã cãi vã rất căng thẳng với vợ. Ông nói thêm rằng khi đang ở trên cầu Tanjung Lumpur, người đàn ông đã đột ngột dừng xe.

Lực lượng chức năng an ủi người chồng sau sự việc.

“Trong vụ việc, cặp vợ chồng đang trên đường về nhà ở Pekan sau kỳ nghỉ ở Cherating. Người đàn ông được cho là đã bày tỏ sự căng thẳng về mặt cảm xúc với vợ, dẫn đến một cuộc tranh cãi trước khi anh ta dừng xe trên cầu,” ông nói.

Vợ anh ta cho biết chồng mình đã gặp phải các vấn đề sức khỏe tâm thần trong 2 năm qua. “Cặp vợ chồng đã kết hôn được gần 15 năm và có 5 người con. Nạn nhân được cho là không nhận được sự điều trị theo dõi thích hợp và thường xuyên được nhìn thấy nói chuyện một mình,” ông Ashari cho biết.

May mắn thay, người đàn ông đã được một chiếc thuyền đánh cá tình cờ ở gần đó cứu sống và được đưa đến Bến tàu Cảnh sát biển để được hỗ trợ thêm.

“Anh ấy bị bong gân ở vai trái nhưng được báo cáo là trong tình trạng ổn định sau khi được điều trị tại Bệnh viện Tengku Ampuan Afzan (HTAA),” ông Ashari nói thêm.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)