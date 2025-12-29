Trong tuần giao thời từ năm 2025 sang năm mới 2026 (29/12/2025 - 04/01/2026), đây là thời điểm "hoàng kim" để các con giáp chia tay với năm cũ và bứt phá trong năm mới. Tử vi học có nói, dưới sự phù trợ của các cát tinh và quý nhân, 4 con giáp sau đây sẽ có vận số đỏ rực, tình tiền đều viên mãn.

Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không để biết cách cố gắng và tối ưu tài lộc nhé.

1. Con giáp tuổi Ngọ: Quý nhân dẫn lối, Tài lộc bùng nổ

Tuổi Ngọ là con giáp sẽ bước vào tuần mới với tâm thế của người chiến thắng. Nhờ cục diện Nhị Hợp kéo dài từ cuối tuần trước, bản mệnh liên tục gặp may mắn, làm gì cũng có sự hỗ trợ của quý nhân, công việc có nhiều bước tiến đáng kể.

- Vận số: Quý nhân thường là cấp trên hoặc người lớn tuổi trong gia đình sẽ đưa ra những lời khuyên chiến lược giúp bạn vượt qua các rào cản công việc cuối năm.

- Tài lộc, tình cảm: Tiền bạc đổ về từ các khoản thưởng và lợi nhuận kinh doanh dồi dào. Chuyện tình cảm thăng hoa, người độc thân dễ tìm thấy nửa kia trong các buổi tiệc tất niên, nên biết cách nắm bắt cơ hội.

- Lời khuyên: Hãy mạnh dạn thực hiện các dự định lớn ngay trong những ngày đầu tuần. Sử dụng tinh dầu sả xông nhà để giữ vững năng lượng tích cực.

2. Con giáp tuổi Mùi: Cát tinh soi chiếu, Sự nghiệp hanh thông

Tuổi Mùi cũng là con giáp sẽ đón nhận tuần mới với sự bảo hộ của sao Thiên Hỷ, mang lại nhiều tin vui bất ngờ cho họ. Với sự khéo léo của mình, nhất định tuổi Mùi sẽ biết cách tận dụng các cơ hội để tối ưu hóa tài lộc cho họ.

- Vận số: Con giáp này làm đâu thắng đó, những vướng mắc pháp lý hay nợ nần cũ được giải quyết triệt để nhờ sự can thiệp của Quý nhân phương xa.

- Tài lộc, tình cảm: Tài chính dư dả giúp con giáp này thoải mái mua sắm cho năm mới. Tình cảm gia đình ấm êm, đây là thời điểm tuyệt vời để hâm nóng tình cảm lứa đôi.

- Lời khuyên: Hãy dành thời gian để tri ân những người đã giúp đỡ mình trong năm qua. Đặt một chậu cây hương thảo tại phòng khách để thu hút thêm cát khí.

3. Con giáp tuổi Tuất: Tài vận rực rỡ, Về đích viên mãn

Tuổi Tuất là một trong những con giáp có vận đỏ nhất tuần này nhờ sao Quốc Ấn và Tam Đài chiếu mệnh. Do đó, chuyện công việc của họ sẽ có nhiều biến chuyển tích cực, sự nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Vận số: Con giáp này sẽ khẳng định được vị thế và uy tín của mình, được nhiều người nể trọng. Mọi kế hoạch đầu tư đều mang lại kết quả khả quan vượt mong đợi.

- Tài lộc, tình cảm: Thu nhập tăng vọt, lộc lá đất đai rực rỡ. Nếu có ý định chốt hợp đồng bất động sản, đây là thời điểm cực kỳ thuận lợi. Tình duyên viên mãn, đôi lứa có thể tính chuyện trăm năm.

- Lời khuyên: Tuổi Tuất hãy giữ vững sự kiên định. Tránh cho vay mượn tiền bạc tùy tiện vào ngày đầu năm mới (01/01/2026) để bảo toàn tài lộc.

4. Con giáp tuổi Mão: Hanh thông mọi mặt, Đón tết đủ đầy

Nhờ cục diện Tam Hợp, tuổi Mão sẽ là con giáp có một tuần lễ đầy ắp tiếng cười và sự thịnh vượng. Nếu biết cách nỗ lực và đi đúng hướng, họ sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ.

- Vận số: Quý nhân vây quanh giúp bạn dễ dàng hoàn thành các chỉ tiêu công việc cuối năm sớm hơn dự kiến. Những lời mời hợp tác hấp dẫn liên tục tìm đến.

- Tài lộc, tình cảm: Tiền bạc "rủng rỉnh" đầy túi, bạn không còn phải lo lắng về chi tiêu. Tình cảm đôi lứa nồng thắm, người độc thân có vận đào hoa cực vượng.

- Lời khuyên: Hãy tự tin thể hiện bản thân trong các cuộc hội họp. Để tối ưu tài lộc, bạn nên trang hoàng cửa nhà bằng các loại cây mang lại may mắn và tránh các loại cây không nên để trước cửa.

* Thông tin thêm:

Tuần này bao gồm ngày Tết Dương lịch 2026 (Thứ Năm, 01/01/2026). Đây là ngày đẹp để cả 4 con giáp trên thực hiện các nghi thức cầu may hoặc khai bút đầu xuân nhằm thu hút vận đỏ cho cả năm mới. Chúc các bạn một tuần lễ viên mãn và hạnh phúc!

