Đang khảo sát trong rừng, chuyên gia sững người khi thấy sinh vật 'hai đầu' kỳ lạ: Chưa từng thấy bao giờ

Sinh vật nhỏ bé với 2 chiếc "đầu" kỳ lạ

Trong một chuyến khảo sát đa dạng sinh học giữa rừng sâu, nhóm chuyên gia bất ngờ bắt gặp một sinh vật nhỏ bé ẩn mình dưới lớp lá mục. Thoạt nhìn, nó không có vẻ gì quá nổi bật. Nhưng chỉ sau vài khoảnh khắc quan sát, hành vi kỳ lạ của sinh vật này đã khiến các nhà nghiên cứu phải sững người.

Điều khiến họ đặc biệt chú ý là phần cơ thể trông như một "chiếc đầu thứ hai". Với giới nghiên cứu bò sát, đây không chỉ là một chi tiết lạ mắt, mà còn có thể là dấu hiệu của một loài chưa từng được ghi nhận trước đây.

Theo Tân Hoa Xã, phát hiện này được thực hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Hoa Bình, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sau quá trình phân tích hình thái học, giải trình tự sinh học phân tử và đối chiếu với các dữ liệu phân loại hiện có, nhóm nghiên cứu xác nhận đây là một loài hoàn toàn mới đối với khoa học, có tên khoa học là Calamaria incredibilis.

Trong một chuyến khảo sát đa dạng sinh học giữa rừng sâu, nhóm chuyên gia bất ngờ bắt gặp một sinh vật nhỏ bé ẩn mình dưới lớp lá mục (Ảnh: CCTV)

Loài mới này được gọi là "rắn hai đầu Quảng Tây". Tuy nhiên, cách gọi này không có nghĩa nó thực sự có hai chiếc đầu như một dị tật sinh học. Điểm đặc biệt nằm ở cơ chế tự vệ khiến các chuyên gia vô cùng bất ngờ khi quan sát tại hiện trường.

Khi bị đe dọa hoặc giật mình, con rắn có thể cuộn cơ thể thành hình số 8, đồng thời nâng phần đuôi lên cao. Phần đuôi tù, tròn, đôi khi có sự thay đổi màu sắc nhẹ ở chóp, khiến kẻ săn mồi dễ nhầm lẫn đó là đầu thật.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đối thủ có thể bị đánh lừa, không xác định được đâu là phần đầu cần tấn công. Nhờ vậy, con rắn có thêm thời gian để trốn xuống lớp lá mục, đất tơi hoặc khe đá gần đó.

Theo nhóm nghiên cứu, đây là một chiến thuật tự vệ rất đáng chú ý ở một loài rắn nhỏ sống ẩn. Chính đặc điểm này khiến phát hiện về Calamaria incredibilis nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới sinh học sau khi được công bố.

Loài rắn này không độc, kích thước khá nhỏ. Cá thể trưởng thành chỉ dài khoảng 22 cm, cơ thể mảnh, lưng màu nâu vàng, có 7 sọc dọc màu sẫm không liên tục. Mép vảy lưng có sắc tố đen, tạo thành hoa văn giống dạng lưới, giúp chúng dễ dàng hòa vào nền lá mục và đất rừng.

Nhờ lớp ngụy trang tự nhiên này, chúng gần như "biến mất" trong môi trường sống. Nếu không quan sát kỹ, ngay cả những người có kinh nghiệm khảo sát thực địa cũng có thể bỏ qua.

Sống ẩn dưới lá mục, hiền lành và không độc

Các nhà khoa học cho biết Calamaria incredibilis là loài rắn sống bán hang điển hình. Chúng di chuyển chậm, hiền lành, không có tính tấn công và chủ yếu hoạt động vào ban đêm.

Ban ngày, loài rắn này thường ẩn mình dưới lớp lá mục, trong đất tơi xốp hoặc các khe đá nhỏ. Khi đêm xuống, chúng rời nơi trú ẩn để kiếm ăn. Thức ăn chính gồm giun đất và ấu trùng côn trùng.

Các nhà khoa học cho biết Calamaria incredibilis là loài rắn sống bán hang điển hình. (Ảnh: CCTV)

Chính tập tính sống kín đáo, kích thước nhỏ và khả năng ngụy trang tốt khiến việc phát hiện ra loài này không hề dễ dàng. Vì vậy, khoảnh khắc nhóm khảo sát bắt gặp cá thể lạ trong rừng đã trở thành một phát hiện đáng chú ý, mở ra thêm dữ liệu quan trọng về nhóm rắn đào hang tại khu vực này.

Một chi tiết đáng chú ý là dữ liệu khoa học hiện mới ghi nhận loài này qua số lượng mẫu vật rất hạn chế. Điều đó cho thấy còn nhiều thông tin về phạm vi phân bố, số lượng quần thể và môi trường sống của chúng vẫn chưa được làm rõ.

Phát hiện hé lộ những bí mật còn ẩn dưới tán rừng

Nghiên cứu về loài rắn mới đã được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế Zoosystematics and Evolution. Việc xác nhận Calamaria incredibilis là một loài mới không chỉ bổ sung thêm một đại diện vào danh sách bò sát tại Quảng Tây, mà còn cho thấy hệ sinh thái rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới vẫn còn nhiều bí mật chưa được khám phá hết.

Các loài nhỏ, sống ẩn và ít gây chú ý thường dễ bị bỏ sót trong quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, chúng vẫn giữ vai trò riêng trong tự nhiên, góp phần duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái.

Nghiên cứu về loài rắn mới đã được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế Zoosystematics and Evolution. (Ảnh: CCTV)

Theo nhóm nghiên cứu, do hiện chưa có đủ dữ liệu về số lượng, xu hướng quần thể và các mối đe dọa, loài rắn mới này tạm thời được xếp vào nhóm thiếu dữ liệu bảo tồn. Điều đó đồng nghĩa các nhà khoa học cần thêm nhiều cuộc khảo sát để hiểu rõ hơn về tập tính và môi trường sống của chúng.

Từ một sinh vật nhỏ bé nằm lẫn trong lớp lá mục, "rắn hai đầu Quảng Tây" đã trở thành phát hiện khiến các chuyên gia không khỏi ngạc nhiên. Nó cũng là lời nhắc rằng giữa những khu rừng tưởng như quen thuộc, thiên nhiên vẫn còn vô số điều kỳ lạ đang chờ con người nhận ra.

Theo CCTV, HK01, Xinhuanet