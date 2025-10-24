HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đang giảm 15 triệu, xe điện Nhật này hơn kém gì xe rẻ nhất của VinFast? Bảng so sánh này cho thấy tất cả

Đinh Quang Hiếu |

Nên chọn mua mẫu xe của VinFast hay của hãng xe Nhật Bản?

Đang giảm 15 triệu, xe điện Nhật này hơn kém gì xe rẻ nhất của VinFast? Bảng so sánh này cho thấy tất cả- Ảnh 1.

Thị trường xe máy điện Việt Nam đang trở nên sôi động với các chương trình ưu đãi đa dạng của các thương hiệu. Trong đó, Yamaha Neo’sVinFast Motio là hai mẫu xe đang được quan tâm nhờ mức ưu đãi hấp dẫn và thiết kế phù hợp với nhóm học sinh - sinh viên hoặc người dùng có nhu cầu di chuyển cơ bản.

Dưới đây là các bảng đối chiếu thông số nhằm giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan và chọn được mẫu xe phù hợp:

Giá bán và ưu đãi

Mẫu xeGiá niêm yếtGiá ưu đãi

VinFast Motio

12 triệu đồng10,56 triệu đồng

Yamaha Neo’s

49,091 triệu đồng34,091 triệu đồng hoặc tặng pin

Có thể thấy rằng VinFast Motio được định vị là mẫu xe giá rẻ, phù hợp với người mua xe điện lần đầu, học sinh – sinh viên, hoặc người dùng có nhu cầu di chuyển quãng ngắn quanh khu vực sinh sống. Trong khi đó, Yamaha Neo’s có giá bán cao hơn, hướng đến nhóm người dùng cần một mẫu xe có thương hiệu quốc tế, trang bị cao cấp hơn.

Vận hành

Thông sốVinFast MotioYamaha Neo’s
Loại động cơBLDC (Không chổi than)BLDC (Không chổi than)
Công suất danh định1.200 W2.000 W
Công suất cực đại1.500 W2.300 W
Tốc độ tối đa49 km/h49 km/h
Mô-men xoắn cực đại-138,3 Nm

Do cả hai mẫu xe đều nhắm học sinh - sinh viên là đối tượng chính nên tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở mức 49 km/h. Tuy nhiên, có thể thấy rằng mẫu xe của Yamaha có công suất lớn hơn, có thể cho khả năng tăng tốc tốt hơn.

Đang giảm 15 triệu, xe điện Nhật này hơn kém gì xe rẻ nhất của VinFast? Bảng so sánh này cho thấy tất cả- Ảnh 2.

VinFast Motio đang được ưu đãi, giá bán chỉ 10,56 triệu đồng kèm pin và sạc.

Pin và sạc

Thông sốVinFast MotioYamaha Neo’s
Loại pin/ắc quy5 bình ắc quy 12V–21Ah mắc nối tiếpPin Lithium-ion 51.1V–23.2Ah
Dung lượng1,26 kWh1,18 kWh
Quãng đường một lần sạc82 km72 km với 1 pin, 144 km với 2 pin
Thời gian sạc 0-100%8–10 giờ9 giờ/pin

Yamaha Neo’s sử dụng pin Lithium-ion, bền hơn, nhẹ hơn nhưng quãng đường di chuyển tối đa không tốt hơn. Trong khi đó, VinFast Motio sử ắc quy chì chi phí thay thế thấp hơn nhưng tuổi thọ kém hơn. 

Mẫu xe của Yamaha có lợi thế hơn so với VinFast Motio ở việc có thể trang bị pin thứ 2 để nâng quãng đường di chuyển. Tuy nhiên, VinFast cũng đã có 2 mẫu xe điện học sinh - sinh viên có thể trang bị 2 pin với quãng đường di chuyển lên tới 262 km mà có giá thấp hơn.

Khung xe, giảm xóc và phanh

Hạng mụcVinFast MotioYamaha Neo’s
Loại khungThép hàn chắc chắnUnderbone
Giảm xóc trướcỐng lồngỐng lồng
Giảm xóc sauLò xo đôiLò xo đơn
Phanh trước/sauĐĩa / Tang trốngĐĩa / Tang trống
Lốp

Không săm

Không săm

Cả hai mẫu xe máy điện này đều có hệ thống phanh giống nhau, cùng sử dụng lốp không săm. Tuy nhiên, Yamaha Neo's sử dụng giảm xóc đơn ở phía sau thay vì giảm xóc đôi như mẫu xe của VinFast. 

Trang bị này, về lý thuyết, có ảnh hưởng đến trải nghiệm khi sử dụng, nhưng khác biệt không đáng kể khi cả hai xe đều chỉ di chuyển tốc độ thấp. Song, trang bị này lại giúp mẫu xe của Yamaha có kiểu dáng phong cách hơn.

Đang giảm 15 triệu, xe điện Nhật này hơn kém gì xe rẻ nhất của VinFast? Bảng so sánh này cho thấy tất cả- Ảnh 3.

Yamaha Neo's được giảm trực tiếp 15 triệu đồng vào giá bán hoặc tặng kèm một pin. Ảnh: Hoàng Dũng AP

Kích thước

Thông sốVinFast MotioYamaha Neo’s
Dài x Rộng x Cao1.742 x 730 x 1.080 mm1.875 x 695 x 1.120 mm
Chiều cao yên755 mm795 mm
Khoảng sáng gầm xe126 mm148 mm
Trọng lượng (bao gồm pin/ắc quy)95,6 kg98 kg

VinFast Motio có yên thấp, kích thước nhỏ gọn và nhẹ hơn, phù hợp với người có vóc dáng vừa phải. Đồng thời, kích thước này cũng giúp xe dễ dắt và linh hoạt hơn. 

Trong khi đó, Yamaha Neo’s có yên cao hơn, chiều cao gầm cũng tốt hơn, không những phù hợp với người có vóc dáng trung bình trở lên mà còn có thể dễ sử dụng hơn, nhất là khi cần đưa xe lên vỉa hè.

Trang bị

Hạng mục

VinFast Motio

Yamaha Neo’s

Dung tích cốp

22 lít27 lít
Màn hìnhHMI Led màuLCD đơn sắc
ĐènFull LED

Full LED

Trang bị tiện nghi

-Khóa thông minh, ổ sạc điện thoại, cốp phụ phía trước

Với giá bán cao hơn, Yamaha Neo's vượt trội khi so về các trang bị tiện nghi. Trang bị này cũng góp phần mở rộng nhóm người dùng phù hợp với xe. Trong khi nhóm học sinh - sinh viên không sử dụng xe trong thời gian dài và cường độ thấp, người đi làm có thể sẽ có nhu cầu cao hơn với các trang bị tiện nghi này.

Đang giảm 15 triệu, xe điện Nhật này hơn kém gì xe rẻ nhất của VinFast? Bảng so sánh này cho thấy tất cả- Ảnh 4.

Kết luận

Tiêu chíVinFast MotioYamaha Neo’s
Ưu điểmGiá rẻ, dễ tiếp cận, vận hành nhẹ, phù hợp nội đô, thiết kế trẻ trungCông suất cao, pin Lithium bền, nhiều tiện ích, thiết kế hiện đại
Nhược điểmDùng ắc quy chì, ít trang bị tiện nghiGiá cao

Khi đối chiếu thông tin giữa VinFast Motio và Yamaha Neo's, có thể thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa hai mẫu xe. Trong khi VinFast Motio được định vị là một mẫu xe phục vụ nhu cầu di chuyển cơ bản, Yamaha Neo's lại có những trang bị, tính năng phục vụ nhóm khách hàng có yêu cầu cao hơn.

Xét đúng về mặt phân khúc thị trường, VinFast Evo Grand Lite và VinFast Feliz Lite 2025 có lẽ là "đối thủ" xứng tầm với Yamaha Neo's. Trong khi hai mẫu xe này của VinFast đều có giá thấp hơn và quãng đường tối đa khi dùng 2 pin tốt hơn hẳn, Yamaha Neo's vẫn duy trì lợi thế kích thước nhỏ gọn và trang bị tiện nghi.

