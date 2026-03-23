Đang đi trên đường núi, chiếc ô tô bị đất đá đổ xuống lấp kín xe, camera ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng

Gia Linh |

Được biết, tài xế đã không kịp đánh lái để thoát khỏi nguy hiểm, hoàn toàn mất kiểm soát.

Mới đây, camera hành trình của một chiếc ô tô đã ghi lại được khoảnh khắc kinh hoàng khi chiếc xe đang di chuyển trên một con đường núi tại Thổ Nhĩ Kỳ thì xảy ra lở đất.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Sun cho thấy sự việc xảy ra hôm thứ Bảy tuần trước, 21/3 vừa qua. Đoạn video cho thấy đất và đá đột ngột đổ xuống từ vách đá xuống đường ở quận Aydincik, thuộc một thị trấn ven biển của nước này. Khối đất đá khổng lồ có thể được nhìn thấy nhấn chìm chiếc xe đang di chuyển chỉ trong vài giây.

Người lái xe, một người đàn ông 44 tuổi chỉ được biết đến với tên Okan, đã không kịp đánh lái để thoát khỏi nguy hiểm. Anh ta mất kiểm soát tay lái khi chiếc xe của mình bị vùi lấp hoàn toàn bởi khối đất sạt lở từ sườn đồi.

Khoảnh khắc kinh hoàng khi ô tô bị đất đá lấp kín trên đường núi Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Khối lượng lớn đất đá bất ngờ đổ ụp xuống từ trên cao.

Khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, họ phải đào bới chiếc xe để giải cứu tài xế. May mắn là Okan chỉ bị thương nhẹ và được đưa đến bệnh viện để điều trị, truyền thông địa phương đưa tin. Vết thương của nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng.

Khoảnh khắc kinh hoàng khi ô tô bị đất đá lấp kín trên đường núi Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 2.

Tài xế đã không kịp đánh lái và mất kiểm soát chiếc xe hoàn toàn.

Được biết, vụ việc xảy ra vào thứ Bảy sau trận mưa lớn trong khu vực. Con đường đã bị phong tỏa cả hai chiều để các đội cứu hộ dọn dẹp đống đổ nát. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo các tài xế nên thận trọng với nguy cơ sạt lở đất tiếp theo và kêu gọi họ tránh tuyến đường này. Sự cố xảy ra trong bối cảnh phần lớn châu Âu đang bị tàn phá bởi những trận mưa lớn kéo dài gây ra sạt lở đất nghiêm trọng.

Đầu tuần này, tờ The Sun cũng đã đưa tin về một vụ sạt lở đất khác, lần này là ở vùng Calabria, Ý. Lực lượng cứu hỏa đã tiến hành các hoạt động cứu hộ khẩn cấp trên khắp thành phố Cosenza phía nam khi dự báo thời tiết khắc nghiệt hơn nữa.

Một video cho thấy điều kiện nguy hiểm, nơi những vụ sạt lở đá bất ngờ đã làm thay đổi hoàn toàn hình dạng của các ngọn núi, dẫn đến việc 80 người ở Cosenza phải sơ tán. Một cư dân ở thị trấn Crosia đã ghi lại được khoảnh khắc sườn đồi sụp đổ. Đá, đất và các mảnh vụn tự nhiên trượt xuống sườn đồi, cuốn theo mọi thứ trên đường đi.

Gia Linh (Theo The Sun)

