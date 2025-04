Đang đi làm ăn xa, tài khoản MB của thanh niên 9x bỗng nhận được gần 7 triệu đồng, do một người Thụy Điển chuyển khoản đến

Ngày 15/4/2024, Công an xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương nhận được thông tin trao đổi từ Công an thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên với nội dung: Sáng cùng ngày, Công an thị trấn Văn Giang nhận được đơn trình báo của công dân Jorneus Victor Sebastian (sinh năm 1986, quốc tịch Thụy Điển, hiện đang sinh sống tại Văn Giang, Hưng Yên) về việc bị chuyển nhầm số tiền 6.500.000 đồng (sáu triệu năm trăm nghìn đồng) vào tài khoản tên Đặng Hoài Sơn, có địa chỉ tại xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Sau khi nhận được thông tin trao đổi từ Công an thị trấn Văn Giang, Công an xã Tiên Động đã tiến hành xác minh và xác định: công dân Đặng Hoài Sơn, sinh năm 1993, hiện có hộ khẩu thường trú tại thôn Đoàn Khê, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương nhưng hiện đang đi làm ăn xa.

Qua làm việc, anh Sơn xác nhận có nhận được số tiền 6.500.000 đồng vào tài khoản ngân hàng MB số 08999399999 do anh Sơn là chủ. Sau khi được Công an xã Tiên Động tuyên truyền, vận động, anh Sơn đã nhờ mẹ đẻ là bà Phạm Thị Khuyến (sinh năm 1970) gửi lại ngay số tiền 6.500.000đ cho công dân Jorneus Victor Sebastian tại trụ sở Công an xã Tiên Động.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết mới đây cũng cho biết: Công an thị trấn Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) đã phối hợp hỗ trợ chị Trần Thị Thuý (SN 1997, trú tại TDP Hải Vân, TT Kỳ Đồng) trao trả lại 5.000.000 đồng cho người chuyển nhầm.

Cụ thể, sáng 22/4, chị Thuý đến Công an thị trấn trình báo về việc nhận được tin nhắn báo biến động số dư, tài khoản cá nhân bất ngờ tăng thêm 5 triệu đồng. Nhận thấy có thể nhầm lẫn, chị đã đề nghị cơ quan chức năng xác minh. Qua kiểm tra giao dịch, Công an xác định số tiền do chị Bùi Thị Hiền (SN 1974, thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) chuyển nhầm. Được hướng dẫn thủ tục, hai chị Thuý và Hiền đã ký biên bản bàn giao tài sản lúc 11 giờ cùng ngày.