Đang đi đường bỗng gặp 2 ô tô trùng biển số, người đàn ông quay clip gửi CSGT: Cái kết

Từ phản ánh của người dân gửi đến fanpage Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng đã phát hiện một ô tô sử dụng biển số giả, xử lý người vi phạm với tổng mức phạt có thể lên đến 44 triệu đồng.

Những ngày gần đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc ô tô VinFast VF7 màu trắng và ô tô Ford Everest màu đen cùng sử dụng biển kiểm soát 98A-626.86 được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không ít ý kiến bày tỏ sự bất ngờ trước nghi vấn một biển số có thể được gắn trên hai phương tiện khác nhau, đồng thời mong muốn lực lượng chức năng sớm xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, lực lượng chức năng đã tiến hành tra cứu dữ liệu đăng ký phương tiện. Kết quả xác định biển kiểm soát 98A-626.86 được cấp cho một xe Ford Everest màu đen. Trong khi đó, chiếc xe xuất hiện trong phản ánh lại là một VinFast VF7 màu trắng. Sự khác biệt về chủng loại và màu sơn cho thấy có dấu hiệu phương tiện sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Sau quá trình xác minh, đến ngày 1/7/2026, tại Km77+400 Quốc lộ 17, lực lượng CSGT phát hiện chiếc VinFast VF7 mang biển kiểm soát 98A-626.86 đang lưu thông và tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây chính là chiếc xe xuất hiện trong phản ánh trước đó, sử dụng biển số không đúng với dữ liệu đăng ký phương tiện.

Biển kiểm soát 98A-626.86 được cấp cho một xe Ford Everest màu đen, còn chiếc VinFast VF7 mang biển giả. (Ảnh chụp từ clip)

Người điều khiển phương tiện được xác định là anh V.V.X., trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh. Làm việc với cơ quan công an, anh V.V.X. thừa nhận đã mua lại chiếc xe cũ nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên theo quy định. Đồng thời, người này cũng khai nhận đã đặt mua biển số trên mạng để gắn lên xe và sử dụng khi tham gia giao thông.

Từ lời khai và kết quả xác minh, lực lượng CSGT đã lập biên bản đối với hai hành vi vi phạm gồm: đưa phương tiện gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp và đưa phương tiện không có chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông. Theo quy định, với các hành vi trên, người vi phạm có thể phải đối mặt tổng mức xử phạt lên đến 44 triệu đồng, bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe và bị tịch thu biển số giả đã sử dụng.

Vụ việc sau khi được Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin tiếp tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng biển số giả không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến chủ sở hữu hợp pháp của biển số nếu xảy ra các vụ việc liên quan đến giao thông hoặc vi phạm khác.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đồng thời khuyến cáo người dân không nên cho rằng việc phương tiện của mình bị gắn biển số giả là điều hiếm gặp. Nếu phát hiện có phương tiện khác sử dụng đúng biển số của mình hoặc phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến biển kiểm soát, người dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng CSGT để được xác minh, xử lý. Theo đơn vị, mỗi tin báo của người dân đều có thể trở thành mắt xích quan trọng, góp phần phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm đang lưu thông trên đường.

(Nguồn: Phòng CSGT CAT Bắc Ninh)