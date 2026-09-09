HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đang đi dạo biển, người dân bỗng thấy cảnh tượng "nổi da gà" trước mắt

Trúc Chi (t/h)
|

Đang thong thả đi dạo, người dân bất ngờ khựng lại khi trước mắt là cả bãi biển phủ kín những sinh vật màu hồng đỏ. Cảnh tượng dày đặc, trải dài hàng trăm mét khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Vừa qua, bãi biển Suan Son thuộc xã Phae, huyện Mueang, tỉnh Rayong, Thái Lan bất ngờ thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Trải dài hàng trăm mét trên dải cát ven biển là vô số sinh vật có màu hồng đỏ, khiến nhiều người có mặt tại hiện trường không khỏi ngỡ ngàng.

Cảnh tượng hiếm gặp: Bãi biển Suan Son ngập tràn hải sâm hồng - Ảnh 1.

Theo các du khách chứng kiến, những sinh vật biển xuất hiện dày đặc đến mức nhiều khu vực bãi cát gần như bị che phủ hoàn toàn. Nhìn từ xa, cả bờ biển giống như được trải một lớp thảm màu hồng rực rỡ.

Cảnh tượng hiếm gặp nhanh chóng thu hút đám đông. Nhiều người lấy điện thoại ghi hình, chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội, khiến hình ảnh về bãi biển "nhuộm đỏ" lan truyền rộng rãi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện Văn phòng Tài nguyên Biển và Ven biển Khu vực 1 cùng các chuyên gia thủy sản và cơ quan chức năng địa phương đã tới hiện trường để khảo sát. Kết quả kiểm tra cho thấy những sinh vật dạt vào bờ là hải sâm hồng, còn được gọi là hải sâm gai hồng, có tên khoa học Cercodemas anceps.

Đây là loài động vật không xương sống sinh sống dưới đáy biển. Chúng có thân hình trụ mềm, bề mặt xuất hiện nhiều gai nhỏ và thường có màu từ hồng tươi đến đỏ cam.

Ông Thanet Mannoi, Giám đốc Văn phòng Tài nguyên Biển và Ven biển Khu vực 1, cho biết việc các sinh vật sống dưới đáy biển như cua, sò hoặc một số loài động vật có vỏ bị sóng cuốn vào bờ trong thời điểm thời tiết xấu không phải hiện tượng quá bất thường.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong trường hợp này là số lượng hải sâm xuất hiện quá lớn. Hàng triệu cá thể cùng lúc bị cuốn vào bờ tạo nên một cảnh tượng hiếm thấy, gần như chưa từng được ghi nhận tại khu vực Rayong trước đây. Theo nhận định ban đầu của các chuyên gia, nguyên nhân nhiều khả năng liên quan đến điều kiện thời tiết bất lợi trên biển trong những ngày trước đó.

Cảnh tượng hiếm gặp: Bãi biển Suan Son ngập tràn hải sâm hồng - Ảnh 2.

Bão và gió mạnh tạo ra những đợt sóng lớn, kết hợp với dòng hải lưu, có thể làm xáo trộn lớp đáy biển, cuốn hải sâm từ khu vực sinh sống lên phía trên rồi đưa chúng theo dòng nước vào bờ.

Dù có ngoại hình khiến nhiều người bất ngờ, hải sâm lại giữ một vai trò đáng kể trong hệ sinh thái biển. Loài vật này thường kiếm ăn bằng cách thu nhận các chất hữu cơ, mùn bã và vật chất lắng đọng dưới đáy biển. Quá trình đó góp phần phân hủy và tái chế chất hữu cơ, giúp duy trì sự cân bằng của môi trường đáy biển..

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân và du khách không nên tùy tiện chạm trực tiếp vào những cá thể hải sâm mắc cạn. Một số loài có thể tiết ra chất bảo vệ khi bị tác động, có khả năng gây kích ứng đối với người có làn da nhạy cảm.

Cảnh tượng hiếm gặp: Bãi biển Suan Son ngập tràn hải sâm hồng - Ảnh 3.

Theo Khaosod hình ảnh hàng triệu hải sâm hồng trải dài trên bãi biển Suan Son không chỉ tạo nên một cảnh tượng thiên nhiên kỳ lạ mà còn cho thấy thời tiết và các dòng chảy biển có thể tác động mạnh đến hệ sinh thái ven bờ.

Với người dân và du khách, đây là một khoảnh khắc hiếm có để chứng kiến một phần đời sống dưới đáy đại dương được "đưa" lên bờ.

Đáng chú ý, với các nhà nghiên cứu, hiện tượng này cũng cung cấp thêm một cơ hội để quan sát sự biến động của hệ sinh thái biển và những tác động mà các điều kiện thời tiết cực đoan có thể gây ra.

Lời khuyên cho gia đình mua máy lọc không khí chỉ dựa vào số m2 như quảng cáo
Tags

hải sâm

Rayong

Thái Lan

hệ sinh thái biển

hiện tượng nổi da gà

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
Hyundai Staria thuần điện ra mắt: Dài hơn 5,2 m, chở 9 người, đi gần 450 km/sạc

Hyundai Staria thuần điện ra mắt: Dài hơn 5,2 m, chở 9 người, đi gần 450 km/sạc

01:35
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại