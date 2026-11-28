5 vật thể lạ xuất hiện tại một địa điểm tổ chức đám cưới ở Anh, kéo theo những diễn biến khiến nhiều người bất ngờ.

Vật thể lạ được tìm thấy trong khuôn viên một địa điểm tổ chức đám cưới ở Anh đã khiến công việc thi công phải lập tức dừng lại. Ban đầu, nhóm công nhân cho rằng mình chỉ đào trúng những vật dụng cũ bị chôn dưới lòng đất. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ hơn, họ nhận ra sự việc không hề đơn giản.

Đang đào đất, công nhân phát hiện liên tiếp 5 vật thể bất thường

Theo BBC, sự việc xảy ra ngày 2/11/2026 tại The Great Tythe Barn, một địa điểm tổ chức đám cưới ở khu vực Long Newnton, gần thị trấn Tetbury, hạt Gloucestershire, Anh. Hôm đó, nhóm công nhân đang đào rãnh trên một cánh đồng thuộc khuôn viên cơ sở để chuẩn bị lắp đặt hệ thống điện mặt trời.

Công việc ban đầu diễn ra bình thường cho đến khi những vật thể kim loại bắt đầu lộ ra dưới lớp đất. Kevin Roberts, người phụ trách làm vườn tại cơ sở, kể rằng chỉ sau vài phút đào bới, nhóm công nhân đã phát hiện liên tiếp 5 vật thể có hình dáng kỳ lạ. Những người có mặt chưa thể xác định chúng là gì và bắt đầu đưa ra nhiều phỏng đoán.

John Blundell, một nhà thầu phụ có mặt tại hiện trường, cho biết ban đầu họ nghĩ những thứ vừa tìm thấy chỉ là các đoạn ống dẫn khí đốt hoặc đường ống nước cũ. Tuy nhiên, khi nhấc các vật thể lên và làm sạch lớp bùn đất bám bên ngoài, nhóm công nhân nhận thấy hình dáng của chúng rất khác thường. Sau khi quan sát kỹ, họ bắt đầu nghi ngờ đây có thể là những loại đạn cối còn sót lại từ Chiến tranh thế giới thứ hai.

5 vật thể lạ xuất hiện tại một địa điểm tổ chức đám cưới ở Anh, kéo theo những diễn biến khiến nhiều người bất ngờ. (Ảnh: People)

Nhận thấy nguy cơ, nhóm công nhân lập tức dừng việc đào bới, đặt các vật thể xuống và rời khỏi khu vực trước khi liên hệ cảnh sát. Theo People, cuộc gọi trình báo đã dẫn đến một cuộc huy động khẩn cấp tại địa điểm vốn thường xuyên được sử dụng để tổ chức đám cưới, tiệc và các sự kiện.

Khoảng 9h50 cùng ngày, cảnh sát Gloucestershire nhận được thông tin về những vật nghi là vật liệu nổ chưa phát nổ. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, thiết lập vành đai an toàn với bán kính khoảng 200m, đồng thời yêu cầu người dân và các cơ sở gần đó sơ tán để đề phòng nguy hiểm. The Great Tythe Barn cũng phải tạm thời đóng cửa, trong khi chuyên gia xử lý vật liệu nổ được điều động tới hiện trường.

Phát hiện thêm vật thể, chuyên gia xác định nguồn gốc từ 80 năm trước

Theo Stroud Times, quá trình rà soát hiện trường cho thấy số lượng vật thể bất thường không dừng lại ở con số 5. Lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm hai vật tương tự, nâng tổng số lên 7. Diễn biến này khiến công tác kiểm tra và xử lý phải được tiến hành hết sức thận trọng.

Sau khi tiếp cận hiện trường, các chuyên gia xác định những thứ được tìm thấy là 7 thiết bị gây cháy của Đức, mỗi thiết bị nặng khoảng 1kg, có nguồn gốc từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Theo Hits Radio, thông tin này được Bộ Quốc phòng Anh xác nhận sau khi đội chuyên trách xử lý vật liệu nổ kiểm tra các hiện vật.

Khác với các loại bom nổ mạnh, thiết bị gây cháy được thiết kế để tạo ra hỏa hoạn tại khu vực mục tiêu. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, loại vũ khí này từng được sử dụng trong những cuộc không kích nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng. Dù đã nằm dưới lòng đất khoảng tám thập kỷ, những vật liệu nổ và thiết bị gây cháy còn sót lại vẫn có thể tiềm ẩn nguy hiểm nếu bị tác động không đúng cách.

Cảnh sát Anh thiết lập vành đai an toàn rộng 200m quanh khu vực phát hiện, đồng thời huy động chuyên gia xử lý vật liệu nổ tới hiện trường. (Ảnh: People)

Đội xử lý vật liệu nổ của quân đội Anh sau đó tiến hành tiêu hủy có kiểm soát những thiết bị được phát hiện. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, toàn bộ 7 vật thể đã được xử lý an toàn, cho phép cảnh sát dỡ bỏ vành đai phong tỏa. Hoạt động tại khu vực cũng dần trở lại bình thường sau nhiều giờ gián đoạn.

Đáng chú ý, The Great Tythe Barn vốn là một khu nhà kho cổ được cải tạo thành địa điểm tổ chức đám cưới và các sự kiện. Theo BBC, vào thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở không có đám cưới hoặc sự kiện nào được lên lịch tổ chức. Điều này giúp hạn chế những xáo trộn có thể xảy ra nếu khu vực đang tập trung đông người.

Tại Anh, việc phát hiện vật liệu nổ còn sót lại từ Chiến tranh thế giới thứ hai trong quá trình xây dựng, đào đất hoặc cải tạo công trình không phải chuyện chưa từng xảy ra. Những hiện vật như vậy có thể nằm sâu dưới đất hàng chục năm mà không bị phát hiện, cho đến khi hoạt động thi công làm xáo trộn lớp đất phía trên. Vì thế, cơ quan chức năng luôn khuyến cáo người dân không tự ý di chuyển hoặc tháo mở những vật nghi là vật liệu nổ.

Từ 5 vật thể lạ tưởng chừng chỉ là những đoạn ống cũ, nhóm công nhân tại Gloucestershire đã vô tình phát hiện tổng cộng 7 thiết bị gây cháy có niên đại khoảng 80 năm. Sự việc khép lại an toàn sau khi lực lượng chuyên môn vào cuộc, đồng thời cho thấy những dấu tích chiến tranh vẫn có thể bất ngờ xuất hiện ngay tại các địa điểm sinh hoạt quen thuộc.

Theo BBC, People, Stroud Times, Hits Radio