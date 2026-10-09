Đẳng cấp Tâm Tít: 16 năm "không bớt đẹp" ngày nào

Khoảnh khắc từ 16 năm trước của Tâm Tít đang viral trên MXH và nhận về vô số lời khen.

Nhắc đến dàn hot girl đời đầu của thế hệ 9X, Tâm Tít chắc chắn là cái tên khó có thể bỏ qua. Sở hữu gương mặt thanh tú, nét đẹp nữ tính cùng sức hút từng phủ sóng khắp các diễn đàn, cô được đông đảo khán giả ưu ái gọi là “đệ nhất hot girl Hà thành”. Thậm chí ở hiện, dù Tâm Tít đã không còn hoạt động nghệ thuật nhiều năm và cũng ít khi cập nhật thông tin, hình ảnh lên MXH nhưng cái tên của cô vẫn dễ dàng viral.

Mới đây, phân cảnh giữa Tâm Tít và Phùng Ngọc Huy trong bộ phim Chạm Vào Quá Khứ, phát sóng năm 2010, bất ngờ được chia sẻ rầm rộ. Trong phim, Tâm Tít vào vai Như Kiều, còn Phùng Ngọc Huy đảm nhận nhân vật Hiếu. Hai người là đồng nghiệp, sau đó phát triển mối quan hệ tình cảm.

Tâm Tít trong phim Chạm Vào Quá Khứ

Điều khiến đoạn phim được chú ý nằm ở một chi tiết khá hài hước: Như Kiều phàn nàn rằng mình xấu xí. Thế nhưng, khi nhìn lại nhan sắc của Tâm Tít ở thời điểm đó, nhiều khán giả lại cho rằng câu thoại này hoàn toàn trái ngược. Phần bình luận nhanh chóng trở thành nơi cư dân mạng nhắc lại ký ức về một thời mê mẩn nhan sắc của nữ diễn viên.

“Trời ơi! Bả đẹp. Hồi đó lớp đứa nào con gái cũng tải ảnh bả về làm avatar”, “Ai dám để Tâm Tít thoại câu là mình xấu vậy? Tâm Tít xấu thì ai dám đẹp nữa?”, “Lúc nào cũng thấy Tâm Tít xinh nhất dàn hot girl ngày xưa”, “Chưa bao giờ thấy Tâm Tít xấu luôn, đẹp hoài đẹp mãi mà nét rất riêng”, “Tới giờ tui vẫn mê nét đẹp của Tâm Tít ngày đó, giờ mà đi karaoke tui vẫn còn hát bài Như Một Thói Quen của bả”, “Tâm xinh quá trời! Hồi đó nhìn bả ấn tượng hoài luôn, thấy không ai xinh qua nổi mà hơi tiếc là bả ít đóng phim”, “Hồi đó tui mê bả tới nỗi tui nghĩ bả không có ngoài đời thật luôn”,... là một số bình luận từ netizen.

Sự quan tâm dành cho đoạn phim không dừng lại ở riêng phân cảnh này. Những từ khóa liên quan đến Tâm Tít cũng được chú ý trở lại, cho thấy sức hút của hot girl đời đầu vẫn còn nguyên trong ký ức của một bộ phận khán giả.

Ngoài ra nhiều người cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Tâm Tít không theo đuổi con đường nghệ thuật.

Tâm Tít có tên đầy đủ là Phạm Thanh Tâm, sinh năm 1989. Cô bắt đầu nổi tiếng từ 2008. Thời điểm này, Tâm Tít phủ sóng trên khắp các mặt báo, tạp chí giành cho tuổi teen, là model ảnh ăn khách, đóng MV ca nhạc,... Với vẻ ngoài xinh đẹp, thần thái, không ngoa khi nói Tâm Tít cứ xuất hiện là viral.

Đang trên đà phát triển, Tâm Tít quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp, lấn sân sang lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Tuy không viral như lúc còn ở Hà Nội nhưng cũng đủ để cô có độ phủ sóng rộng rãi, thu về cho mình lượng người hâm mộ đông đảo.

Tâm Tít ngày xưa

Năm 2015, Tâm Tít bất ngờ theo chồng bỏ cuộc chơi, kết hôn với doanh nhân Ngọc Thành và có 2 em bé. Kể từ đó trở đi, cô dần vắng bóng tại các sự kiện giải trí, tập trung dành thời gian cho gia đình.

Hiện tại, Tâm Tít phát triển công việc kinh doanh riêng. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu chia sẻ hình ảnh đời thường, những chuyến đi cùng gia đình, bạn bè và các bộ ảnh thời trang. Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh hay tại các sự kiện giải trí, mỗi lần đăng ảnh, cô vẫn nhận được nhiều lời khen về nhan sắc và vóc dáng.

Hình ảnh gần nhất được Tâm Tít đăng tải đã từ tháng 7/2026

Một số hình ảnh khác của Tâm Tít

(Tổng hợp)