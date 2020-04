Đang bế con trước cửa thì trâu điên lao tới, mẹ dũng cảm làm 1 hành động ai cũng nể phục

Mới đây, một đoạn video do camera an ninh ghi lại ở thành phố Hà Nguyên của Trung Quốc đã khiến người xem phải thót tim sợ hãi mà lo sợ cho sự an toàn của hai mẹ con.

Theo đó, một người mẹ đang bế đứa con đỏ hỏn của mình ở trước cửa một ngôi nhà thì đột nhiên, một con trâu điên từ đâu lao tới, nhắm đến hai mẹ con, hất tung họ lên không trung rồi đâm vào tường, rơi xuống bậc thềm trước nhà.

Đứa trẻ đã không may bị rơi xuống bậc thềm nhà.

Người mẹ đã vô cùng sợ hãi và bất ngờ trước cảnh tượng này song chị vẫn kịp phản ứng nhanh nhạy bằng cách dùng chân đẩy khống chế cặp sừng của con vật, đẩy nó ra xa, không cho nó có cơ hội húc vào đứa con nhỏ của mình.

Trong lúc bối rối, người mẹ đã đánh rơi em bé xuống đất. Tuy nhiên, đúng lúc đó, có 2 người có tuổi, có lẽ là bố mẹ của người phụ nữ chạy từ trong nhà ra để nhanh chóng bế đứa trẻ lên, nhờ đó bé đã được an toàn.

Người mẹ dùng chân khống chế cặp sừng của con trâu, không cho nó húc vào con mình.

Được biết, con trâu hung dữ kia vốn đang được đưa tới một lò mổ. Thế nhưng, không hiểu có phải nó biết được chuyện gì sắp xảy đến với mình hay không mà đột nhiên nổi điên, tìm mọi cách chạy trốn, và trên đường trốn chạy, nó đã chạy tới trước cửa nhà người phụ nữ nói trên.

Người phụ nữ có vài vết thương ở phần mềm, nhưng may mắn là đứa trẻ con cô thì bình an vô sự.

Người nhà của người phụ nữ nhanh chóng báo cảnh sát, và sau khi tới hiện trường, xét thấy mức độ nguy hiểm của con vật, họ đành phải bắn chết nó.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng, bên cạnh việc bày tỏ sự sợ hãi trước những tình huống bất ngờ và bất khả kháng như thế này, nhiều người đã khen ngợi hành động dũng cảm của bà mẹ, dù trong tình huống hiểm nguy đến thế nào cũng nghĩ đến con cái của mình trước tiên và làm mọi cách để bảo vệ chúng.

Đó chính là tình mẫu tử, là bản năng làm mẹ và là điều may mắn mà mỗi người con trên thế giới này cần phải ghi nhớ.

Theo Mirror