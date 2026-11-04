Đang bay ở độ cao hơn 11.000m, máy bay chở khách bất ngờ thực hiện cú quay đầu giữa trời Pháp: Phi công phát mã khẩn cấp 7700, cả hành trình phải thay đổi

Một chuyến bay chở khách bất ngờ thay đổi hành trình khi đang ở độ cao hơn 11.000m, sau khi phi hành đoàn phát hiện tín hiệu cảnh báo bất thường.

Máy bay bất ngờ quay đầu khi đang bay ở độ cao hơn 11.000m

Một chuyến bay chở khách tại châu Âu vừa thu hút sự chú ý khi bất ngờ thay đổi hướng di chuyển giữa hành trình. Đáng chú ý, máy bay đã đạt độ cao hành trình thông thường và đang di chuyển trên không phận Pháp thì tổ lái nhận được cảnh báo kỹ thuật, buộc phải đánh giá lại kế hoạch bay.

Sự việc xảy ra ngày 1/11/2026, liên quan đến chuyến bay mang số hiệu BA2672 của hãng hàng không British Airways. Chiếc Airbus A320 mang số đăng ký G-EUYW được lên lịch thực hiện hành trình từ sân bay London Gatwick (Anh) đến Palma de Mallorca, thành phố du lịch nổi tiếng thuộc quần đảo Balearic của Tây Ban Nha.

Theo lịch trình, máy bay dự kiến thực hiện chuyến bay kéo dài hơn 2 giờ, vượt qua eo biển Manche và không phận Pháp trước khi tiếp tục về phía Địa Trung Hải. Đây là một trong những đường bay kết nối thủ đô nước Anh với điểm đến nghỉ dưỡng được nhiều du khách lựa chọn tại Tây Ban Nha.

Chuyến bay BA2672 của hãng British Airways sử dụng máy bay Airbus A320, khởi hành từ sân bay London Gatwick, Anh đến Palma de Mallorca,Tây Ban Nha ngày 1/11/2026 (Ảnh Planefinder)

Sau khi cất cánh từ Gatwick vào chiều 1/11 theo giờ địa phương, chiếc Airbus A320 tiếp tục hành trình về phía Nam. Máy bay đã lên tới độ cao 37.000 feet, tương đương khoảng 11.278 m, khi đang ở trên không phận miền Trung nước Pháp.

Tuy nhiên, khoảng một giờ sau khi khởi hành, phi hành đoàn nhận được thông báo về một vấn đề liên quan đến hệ thống điều khiển càng đáp. Thông tin cảnh báo xuất hiện khi máy bay đã đạt độ cao hành trình, khiến tổ lái phải xem xét khả năng tiếp tục chuyến bay đến Tây Ban Nha.

Theo thông tin ban đầu, vấn đề nằm ở hệ thống điều khiển càng đáp, bộ phận có chức năng quản lý và giám sát hoạt động của càng máy bay. Tuy nhiên, chưa có xác nhận rằng bộ càng đáp thực tế đã bị kẹt, không thể thu vào hoặc không thể hạ xuống.

Khi đang bay ở độ cao khoảng 11.278 m trên không phận Pháp, máy bay bất ngờ quay đầu sau khi phi hành đoàn nhận được cảnh báo liên quan đến hệ thống điều khiển càng đáp (Ảnh Airlive)

Sau khi đánh giá tình trạng kỹ thuật, tổ lái xác định sự cố được cảnh báo không phù hợp để xử lý tại điểm đến Palma de Mallorca theo điều kiện hỗ trợ bảo dưỡng sẵn có. Thay vì tiếp tục hành trình như kế hoạch ban đầu, phi công quyết định thay đổi hướng bay để đưa máy bay về một sân bay có khả năng hỗ trợ kỹ thuật phù hợp.

Quyết định này tạo nên một diễn biến đáng chú ý trên đường bay. Chiếc Airbus A320 đang hướng về phía Tây Ban Nha bất ngờ thực hiện cú quay đầu trên bầu trời miền Trung nước Pháp, rồi di chuyển ngược trở lại phía Anh.

Dữ liệu theo dõi hành trình trên Flightradar24 cũng ghi nhận chuyến BA2672 ngày 1/11 được chuyển hướng về London Gatwick, thay vì hoàn tất chặng bay dự kiến đến Palma de Mallorca.

Phi công phát mã khẩn cấp 7700, chuyến bay trở lại sân bay xuất phát

Không chỉ thay đổi hướng di chuyển, phi hành đoàn chuyến BA2672 còn phát tín hiệu khẩn cấp bằng cách đặt mã 7700 trên thiết bị phát đáp của máy bay. Đây là mã được sử dụng trong hàng không quốc tế để thông báo với cơ quan kiểm soát không lưu rằng máy bay đang gặp tình huống khẩn cấp cần được hỗ trợ.

Khi mã 7700 được kích hoạt, kiểm soát viên không lưu có thể nhanh chóng nhận biết tình trạng của máy bay và phối hợp ưu tiên xử lý. Tùy từng trường hợp, chuyến bay có thể được bố trí đường bay trực tiếp hơn, điều chỉnh thứ tự tiếp cận hoặc nhận hỗ trợ từ các đơn vị liên quan.

Tuy nhiên, việc phi công sử dụng mã 7700 không đồng nghĩa máy bay chắc chắn đang trong tình trạng mất kiểm soát hoặc có nguy cơ rơi. Tín hiệu này cũng được sử dụng trong các tình huống phát sinh vấn đề kỹ thuật, sức khỏe hoặc những sự cố khác mà tổ lái đánh giá cần được hỗ trợ ưu tiên.

Phi công chuyến BA2672 đã phát mã khẩn cấp 7700 để thông báo tình huống bất thường với cơ quan kiểm soát không lưu, đồng thời thay đổi hành trình dự kiến (Ảnh Wiltshire999)

Trong trường hợp chuyến BA2672, việc phát mã khẩn cấp diễn ra sau khi phi công quyết định quay đầu trở lại Anh. Các bộ phận kiểm soát không lưu được thông báo để phối hợp xử lý hành trình trở về, trong khi lực lượng ứng phó tại sân bay được chuẩn bị như một biện pháp phòng ngừa an toàn.

Điểm đến cuối cùng của máy bay chính là London Gatwick, sân bay nơi chuyến bay đã khởi hành trước đó. Theo thông tin cập nhật từ AIRLIVE, chiếc Airbus A320 đã hạ cánh an toàn xuống đường băng 08R và sau đó được đưa tới vị trí đỗ xa nhà ga.

Như vậy, thay vì tiếp tục hành trình đến hòn đảo Mallorca của Tây Ban Nha, máy bay đã trở lại Anh sau khi bay qua một phần không phận châu Âu. Quyết định quay đầu được đưa ra nhằm bảo đảm máy bay có thể tiếp cận điều kiện hỗ trợ kỹ thuật phù hợp, đồng thời hạn chế những rủi ro có thể phát sinh nếu tiếp tục bay.

Chiếc Airbus A320 sau đó trở lại sân bay London Gatwick và hạ cánh an toàn, thay vì tiếp tục hành trình tới đảo Mallorca của Tây Ban Nha (Ảnh Britishairways)

Máy bay được sử dụng trong sự việc là Airbus A320, dòng máy bay thân hẹp phổ biến trên các đường bay ngắn và trung bình. Loại máy bay này thường được các hãng hàng không sử dụng để kết nối các thành phố lớn với những điểm đến du lịch trong khu vực châu Âu.

Trên máy bay thương mại, hệ thống càng đáp không chỉ có nhiệm vụ nâng đỡ máy bay khi lăn bánh, cất cánh và hạ cánh mà còn liên quan đến nhiều thiết bị điều khiển, cảm biến và cơ cấu giám sát. Vì vậy, cảnh báo liên quan đến hệ thống điều khiển càng đáp cần được tổ lái kiểm tra theo quy trình kỹ thuật, ngay cả khi chưa xác định được hư hỏng cơ khí thực tế.

Ở thời điểm thông tin được công bố, chưa có xác nhận chính thức về nguyên nhân kỹ thuật cuối cùng khiến hệ thống phát cảnh báo. Số lượng hành khách trên chuyến BA2672 và phương án bố trí hành trình thay thế sau khi máy bay quay về Gatwick cũng chưa được làm rõ.

Dù phải hủy bỏ hành trình dự kiến đến Tây Ban Nha, kết quả quan trọng nhất là chiếc Airbus A320 đã trở về sân bay xuất phát và hạ cánh an toàn. Sự việc cho thấy một cảnh báo xuất hiện ở độ cao hơn 11.000m có thể khiến cả kế hoạch bay phải thay đổi, đồng thời phản ánh vai trò của quy trình xử lý tình huống và phối hợp kiểm soát không lưu trong bảo đảm an toàn hàng không.

Nguồn: Airlive