Một hành khách trên chuyến bay của American Airlines đến sân bay quốc tế Newark Liberty, bang New Jersey (Mỹ), đã có hành vi gây rối nghiêm trọng.

Theo CBS News New York, sự việc xảy ra khoảng 2 giờ sau khi chuyến bay khởi hành từ Dallas, bang Texas, vào tối 3/9. Juan Mejia và Richard Olenick, hai hành khách ngồi cách người đàn ông gây rối khoảng 2 hàng ghế, cho biết tình hình bất ngờ trở nên hỗn loạn.

“Giống như bật công tắc vậy, mọi thứ đột nhiên chuyển từ yên tĩnh sang la hét và hỗn loạn”, Mejia kể.

Khi quay lại, Mejia thấy người đàn ông này dùng tay siết cổ một hành khách ngồi bên cạnh ở ghế lối đi và tấn công người này. Những hành khách ngồi ở khoang hạng nhất đều bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ thù ghét, phân biệt đối xử, thái độ thù địch và tục tĩu của người này.

Nhận thấy tình hình có thể gây nguy hiểm, Mejia và Olenick đã cùng tham gia khống chế người đàn ông. Họ dùng băng keo cố định ông ta vào ghế, đồng thời sử dụng dây rút do một tiếp viên hàng không cung cấp để giữ người này không tiếp tục gây rối.

“Anh ta đã cắn vào tay tôi. May là không làm rách da, nhưng vẫn để lại dấu răng. Chúng tôi bị dính máu của anh ta”, Mejia kể.

Ảnh: Richard Olenick

Theo Mejia, người đàn ông bị chảy khá nhiều máu do những vết thương mà chính anh ta tự gây ra.

Trước tình hình trên, phi công quyết định chuyển hướng chuyến bay và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Baltimore/Washington (BWI), bang Maryland. Tại đây, cảnh sát địa phương và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiếp nhận vụ việc.

American Airlines xác nhận chuyến bay mang số hiệu 618 ngày 3/9 đã phải chuyển hướng đến Baltimore do một hành khách gây rối. Khi máy bay hạ cánh, lực lượng chức năng lên máy bay và hỗ trợ đưa hành khách này xuống trước khi chuyến bay tiếp tục hành trình đến Newark.

Hãng hàng không cho biết an toàn và an ninh của hành khách cùng nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu và khẳng định không dung thứ cho hành vi bạo lực.

Theo chuyên gia du lịch Peter Greenberg của CBS News, việc sử dụng băng keo và dây rút để khống chế hành khách gây rối nghiêm trọng là một biện pháp có thể được áp dụng theo quy trình an toàn trên máy bay.

“Nếu một hành khách gây rối đến mức đó, phi hành đoàn có thể phải sử dụng băng keo và dây rút để khống chế họ, giữ người này ở vị trí an toàn cho đến khi máy bay chuyển hướng và hạ cánh”, Greenberg nói.

Mejia và Olenick cho biết họ không rõ điều gì đã khiến người đàn ông trở nên kích động. Tuy nhiên, cả hai cho rằng rượu có thể là một trong những yếu tố liên quan. Mejia nhớ lại một tiếp viên từng nói rằng người đàn ông này chỉ được phục vụ một ly đồ uống có cồn.

Nguồn: CBS News