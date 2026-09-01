Đang bán nhà thì khách rủ chơi Pickleball, cô nàng saler khiến MXH được một phen "ngã ngửa"

Màn kết hợp thú vị của hot girl này khiến dân mạng không khỏi thích thú.

Đang bán nhà, cô nàng saler bất ngờ "đổi vai" thành hot girl sân Pickleball

Trong thời gian gần đây, Pickleball đang trở thành một trong những bộ môn thể thao được nhắc tới nhiều trên mạng xã hội. Không chỉ thu hút những người yêu vận động, bộ môn này còn nhanh chóng trở thành một "điểm hẹn" mới của giới trẻ, nơi những khoảnh khắc thú vị liên tục được chia sẻ. Và đôi khi, những câu chuyện bên lề sân đấu còn khiến dân tình chú ý chẳng kém gì các pha bóng.

Điển hình như mới đây, hình ảnh một cô nàng làm nghề kinh doanh bất động sản xuất hiện trên sân Pickleball đã nhận được nhiều sự quan tâm. Điều đáng nói nằm ở hoàn cảnh khá đặc biệt: cô nàng vốn đang gặp khách để tư vấn, trao đổi chuyện mua bán nhà đất, nhưng sau đó lại được khách hàng rủ đi đánh Pickleball.

Thay vì từ chối, nữ saler dường như quyết định "chiều khách" theo một cách chẳng ai ngờ tới. Trong video, cô nàng diện một chiếc váy màu hồng khá nữ tính, tay cầm vợt Pickleball, đứng ngay sát khu vực thi đấu. Phía sau vẫn là những tấm biển quảng cáo bất động sản, tạo nên khung cảnh có phần "dở khóc dở cười". Rõ ràng, vài phút trước còn đang nói chuyện nhà đất, vài phút sau hot girl này đã phải cầm vợt bước vào sân.

Không ít người hài hước cho rằng đây có lẽ là một trong những màn "chốt sale" đặc biệt nhất. Thay vì chỉ ngồi tại văn phòng, nữ nhân viên kinh doanh lại trực tiếp cùng khách hàng trải nghiệm một hoạt động thể thao đang rất được yêu thích. Tất nhiên, chưa rõ cuộc gặp sau đó có giúp thương vụ bất động sản tiến triển hay không, nhưng riêng việc câu chuyện được lan truyền trên MXH cũng đủ cho thấy màn giao lưu này gây chú ý đến mức nào.

Diện mạo xinh đẹp của nữ saler

Bên cạnh tình huống thú vị, diện mạo của nữ saler cũng là một trong những yếu tố khiến video nhận được nhiều lượt tương tác. Không xuất hiện với hình ảnh thường thấy của một nhân viên kinh doanh bất động sản trong những bộ trang phục công sở, cô nàng lựa chọn phong cách khá nhẹ nhàng, nữ tính. Chiếc váy hồng cùng mái tóc dài khiến hình ảnh trên sân đấu mang một màu sắc hoàn toàn khác.

Đặc biệt, việc cầm trên tay chiếc vợt Pickleball càng tạo ra cảm giác "biến hình" thú vị. Nếu chỉ nhìn lướt qua, nhiều người có thể nghĩ đây là hình ảnh của một hot girl đang tham gia một buổi giao lưu thể thao thay vì một nữ saler vừa đi gặp khách hàng. Đây cũng là một trong những điểm khiến Pickleball ngày càng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Không gian sân đấu, trang phục thể thao và những màn giao lưu giữa người chơi thường tạo ra khá nhiều khoảnh khắc thú vị.

Cũng cần nói thêm rằng, từ một video đơn lẻ, rất khó xác định chính xác cô nàng là ai, nghề nghiệp cụ thể ra sao hay sự việc diễn ra đúng như nội dung được đăng tải hay không. Bởi những thông tin trên mạng xã hội đôi khi được thêm thắt để câu chuyện trở nên thú vị hơn. Chuyện hot girl này thực sự "đang bán nhà" hay chỉ "làm content", có lẽ vẫn cần thêm thông tin để xác nhận.

Dẫu vậy, chỉ riêng màn phối đồ "không giống ai" này cũng đã đủ khiến hình ảnh trở nên nổi bật. Giữa một sân Pickleball đầy những bộ đồ thể thao năng động, một cô nàng diện váy hồng, tay cầm vợt và tự tin bước vào sân quả thực là khung cảnh khó có thể không chú ý.