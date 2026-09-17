Cảnh tượng đang viral khắp mạng xã hội trong ngày Hà Nội mưa lớn, úng ngập diện rộng

Cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng khi giữa đường phố Hà Nội, người ta bắt được một con cá lớn nặng tới 5-6kg.

Khoảnh khắc được nhắc tới nhiều nhất trong sáng nay (17/9) trên mạng xã hội được anh H. (trú tại Hà Nội) ghi lại. Theo nội dung đoạn clip dài 33 giây, thời điểm này đoạn đường đang bị úng ngập do mưa lớn kéo dài từ đêm 16/9 tới sáng 17/9, nhiều người trên xe ô tô không khỏi bất ngờ khi thấy một con cá lớn đang bơi giữa phố.

Nhiều người bất ngờ khi thấy con cá bơi giữa phố Hà Nội. (Ảnh cắt từ clip)

Chia sẻ tình huống thú vị này trên Dân Trí, anh H. cho hay, khi ấy anh đang ngồi trên ô tô 45 chỗ, di chuyển từ Hà Nội đến Hưng Yên để thi sát hạch bằng lái ô tô. Khoảng 6h30, xe đi từ khu vực đường Lê Thế Vinh ra phố Tố Hữu, tài xế gặp đoạn đường ngập nhẹ đến mắt cá chân. Chiếc xe phải giảm tốc độ để đảm bảo an toàn.

Từ trong ô tô, một số hành khách bất ngờ phát hiện cá bơi giữa dòng nước ngập. Trong tích tắc, tài xế nhanh chóng bắt con cá trước sự chứng kiến của nhiều người. Anh H. cho hay đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh có người bắt được cá giữa phố. Con cá do tài xế bắt được nặng khoảng 5-6kg. Thời điểm đó, các hành khách nhìn thấy ít nhất có 3 con cá bơi giữa phố.

Khoảnh khắc tài xế bắt cá giữa phố. (Ảnh cắt từ clip)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong ngày 17/9, Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 16 đến sáng 17/9, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập hoặc ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn, trong đó Từ Liêm, Hai Bà Trưng và Cầu Giấy là những nơi có lượng mưa cao.

Theo ghi nhận của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đến 6h00 ngày 17/9, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố đạt lượng mưa rất lớn. Cụ thể, Từ Liêm 196.4mm; Hai Bà Trưng 189.9mm; Cầu Giấy 181.6mm; Tây Mỗ 180.8mm; Yên Sở 164.4mm.

Các khu vực khác như: Thanh Liệt 153.5mm; Vĩnh Thanh 148.9mm; Yên Nghĩa 143.3mm; Hoàng Mai 136.6mm; Kiến Hưng 134.2mm; Hoàn Kiếm 131.8mm; Thanh Trì 120.4mm; Phú Thượng 115.4mm.Mưa lớn khiến mực nước các sông trên địa bàn dâng cao, như sông Tô Lịch (đoạn Hoàng Quốc Việt) đạt 5.27m; sông Nhuệ (trạm bơm Đồng Bông 1) đạt 5.38m, cầu Hà Đông 5.28m; sông Cầu Bây (đập Trại Lợn) 4.1m; đập Thanh Liệt đạt 4.62m/5.49m.

Đến thời điểm 6h30, các đơn vị duy trì thoát nước ghi nhận một số điểm ngập gây ảnh hưởng đến đi lại của người dân. Cụ thể, tại Đại lộ Thăng Long, các hầm chui số 2, 5, 6 và hầm km 9+656 ngập trung bình từ 0,25m đến 5m; đường gom (đoạn từ cầu vượt An Khánh đến hầm 6) ngập trung bình 0,25m; Cổng chào An Khánh ngập 0,3m.

Các tuyến đường ngập sâu (0,3m-0,35m): Tây Mỗ, Xuân Phương (0,35m); Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Hoa Bằng, Trần Bình, 165 Thái Hà, Nguyễn Trác (chân cầu HH2), Đường 32 (đoạn Cổng chào An Khánh) ngập 0,3m. Các điểm ngập từ 0,1m-0,25m gồm Tố Hữu (ngã 3 Lương Thế Vinh), Trần Duy Hưng (nút giao Trung Hòa), Sân vận động Mỹ Đình, Châu Văn Liêm, Dương Đình Nghệ, Triều Khúc, Quốc lộ 6 (Yên Nghĩa), Do Nha, Bến xe Yên Nghĩa, Phú Viên, Yên Xá, Văn Tiến Dũng-QL32.

Khu vực trung tâm thành phố và các địa bàn thuộc phạm vi hệ thống thoát nước được đầu tư các dự án khẩn cấp không phát sinh úng ngập, hệ thống thoát nước đô thị cơ bản duy trì vận hành ổn định.