Trong hành trình nuôi dạy con, không có cha mẹ nào muốn con mình thua thiệt. Ai cũng tin rằng chỉ cần yêu thương đủ, kỳ vọng nhiều, con sẽ tự khắc trưởng thành và thành công. Thế nhưng, đôi khi điều làm tổn thương tương lai của trẻ không phải thiếu thốn vật chất, mà là sự lơ là đến từ chính người lớn – những người luôn nghĩ rằng "ổn mà", "từ từ rồi dạy", hoặc "con mình thế là được rồi".

Và mới đây, câu chuyện của một người mẹ trên MXH Trung Quốc đã khiến nhiều phụ huynh phải giật mình nhìn lại.

Theo đó, người mẹ này đã đăng lên mạng bức ảnh chụp góc học tập của con trai. Cậu bé, có lẽ đang học tiểu học, ngủ gật trong khi bài tập vẫn mở dang dở. Người mẹ đăng lên để khoe con chăm chỉ, dù buồn ngủ gật gù vẫn cố ngồi vào bàn học, hy vọng nhận về lời khen. Nhưng cư dân mạng, thay vì khen, lại hoang mang trước khung cảnh hỗn loạn xung quanh đứa trẻ.

Người mẹ đăng bức ảnh con ngủ gục khi học bài lên mạng.

Bức tường chi chít nét vẽ bậy. Sàn nhà đầy rác, từ chân bàn đến giường đều lộn xộn. Góc học tập không khác gì "bãi chiến trường" sau một buổi quậy phá. Trong khi con thì ngủ gục, người mẹ lại không mảy may nghĩ rằng môi trường này đang kéo lùi sự tập trung và kỷ luật của bé.

Nhưng thứ dân mạng chú ý lại là không gian học tập bừa bộn, lộn xộn.

Có phụ huynh đã góp ý nhẹ nhàng dưới bài đăng: "Chị nên dọn lại góc học tập cho cháu". Nhưng người mẹ phẩy tay, nói rằng gia đình khó khăn nên không dọn được.

Thế nhưng, một phụ huynh khác lại kể câu chuyện đối lập: gia đình cũng không khá giả, thậm chí phải thuê trọ khi con đi học. Nhưng giường 1m3 vẫn sạch bóng. Bàn học là đồ được bạn tặng, thêm cái kệ nhỏ 70 tệ (khoảng 250 nghìn đồng) và tấm khăn trải bàn 10 tệ (hơn 30 nghìn đồng). Tổng cộng 80 tệ (gần 300 nghìn đồng), nhưng tạo ra một góc học tập sáng sủa, tươm tất, cho con cảm giác nghiêm túc mỗi khi ngồi xuống.

Một phụ huynh khác đã bình luận bức ảnh chụp góc học tập gọn gàng của con trai.

Hai đứa trẻ, hai khung cảnh. Một đứa ngủ gật trong mớ bừa bộn. Đứa còn lại ngồi thẳng lưng tập trung làm bài. Khác nhau chỉ nhờ một chi tiết rất nhỏ: môi trường mà cha mẹ tạo ra cho con.

Thấy người mẹ kia vẫn không nhìn ra vấn đề, một cư dân mạng nói thẳng: "Nhìn tường và sàn là biết rồi. Nếu không gặp được thầy tốt, bạn tốt, đứa trẻ này rất dễ chỉ làm lao động chân tay".

Bình luận ấy làm người mẹ bật khóc. Cô không chấp nhận tương lai đó cho con. Nhưng điều cô cũng không chấp nhận chính là sự thật rằng mình đang lơ là, đang để sự bừa bộn che mất cơ hội của con, đang kỳ vọng lớn nhưng lại quên mất những điều nhỏ nhất.

Nuôi dạy con không chỉ là yêu thương, mà còn là tạo ra môi trường để con có thể phát triển đúng cách. Một góc học tập sạch sẽ, một thói quen ngăn nắp, hay một không gian gọn gàng tưởng như nhỏ bé, nhưng lại là nền móng giúp trẻ xây dựng kỷ luật, sự tập trung và cách nhìn nhận cuộc sống.