Đang âm thầm rời Iran, 2 tàu chở dầu bất ngờ bị tàu khu trục Mỹ chặn bắt, lập tức phải quay đầu

Theo một quan chức Mỹ giấu tên, chiến hạm này đã liên lạc qua vô tuyến và yêu cầu các tàu quay đầu trở lại cảng.

Reuters cho biết, 2 tàu này xuất phát từ cảng Chabahar, nằm bên bờ Vịnh Oman, một tuyến đường quan trọng giúp Iran duy trì xuất khẩu trong bối cảnh eo biển Hormuz bị kiểm soát chặt chẽ.

Hiện chưa rõ phía Mỹ có đưa ra thêm cảnh báo nào khác ngoài yêu cầu quay đầu.

Diễn biến này cho thấy cách Washington triển khai lệnh phong tỏa, một động thái nhằm gây áp lực buộc Tehran chấm dứt việc kiểm soát thực tế eo biển Hormuz.

Theo Nhà Trắng, mục tiêu của chiến lược này là buộc Iran chấp nhận các điều kiện của Mỹ để chấm dứt cuộc chiến bùng nổ từ ngày 28/2 với sự tham gia của Mỹ và Israel, trong đó có yêu cầu mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Tổng thống Trump cũng cho rằng đây là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đạt được cách đây 1 tuần, dự kiến hết hạn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của lệnh phong tỏa vẫn là dấu hỏi lớn. Chuyên gia Noam Raydan, đến từ Viện Washington nghiên cứu Chính sách Trung Đông, cho biết dữ liệu theo dõi hàng hải có ghi nhận ít nhất một tàu chở dầu quay đầu sau khi lệnh được áp dụng, nhưng cảnh báo rằng nhiều tàu liên quan đến dầu Iran thường tắt thiết bị định vị, khiến việc đánh giá trở nên khó khăn.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, trong ngày 14/4 đã có tổng cộng 6 tàu thương mại tuân thủ yêu cầu quay đầu và trở lại các cảng Iran ở Vịnh Oman. Cơ quan này khẳng định chưa có tàu nào vượt qua được vòng phong tỏa kể từ khi lệnh có hiệu lực vào sáng 13/4.

Chiến dịch phong tỏa được mô tả là một trong những nỗ lực quân sự lớn nhất gần đây của Mỹ, với sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ, hơn một chục tàu chiến cùng hàng chục máy bay các loại. Dù vậy, quân đội Mỹ nhấn mạnh họ vẫn đảm bảo tự do hàng hải cho các tàu không liên quan đến Iran khi đi qua Hormuz.

Quyết định phong tỏa được Tổng thống Trump đưa ra sau khi các cuộc đàm phán cuối tuần thất bại.

Nếu thành công, chiến lược này có thể tước đi “lá bài” quan trọng nhất của Iran trong đàm phán, đồng thời khơi thông trở lại tuyến vận tải năng lượng then chốt của thế giới.

Dẫu vậy, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng phong tỏa trên thực tế là một hành động mang tính chiến tranh, đòi hỏi sự hiện diện quân sự kéo dài và tiêu tốn nguồn lực lớn.

Không chỉ vậy, động thái này còn tiềm ẩn nguy cơ kích hoạt phản ứng trả đũa từ Tehran, đặc biệt trong bối cảnh lệnh ngừng bắn hiện tại vẫn còn rất mong manh.

Trong suốt thời gian xung đột, các mối đe dọa đối với tàu thuyền đã khiến giá dầu toàn cầu tăng khoảng 50%, đồng thời gây ra thương vong cho khoảng 5.000 người.

Dù hàng nghìn cuộc không kích của Mỹ đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran, nhưng giới phân tích cho rằng Tehran vẫn là một đối thủ khó lường. Nước này không chỉ có xu hướng cứng rắn hơn về chính trị, mà còn sở hữu kho dự trữ uranium làm giàu ở mức cao được cất giấu kỹ lưỡng.

Theo Raydan, nếu lệnh phong tỏa được duy trì và phát huy hiệu quả, khả năng Iran đáp trả là rất cao. Các mục tiêu tiềm tàng có thể bao gồm các quốc gia vùng Vịnh, nơi đặt căn cứ quân sự Mỹ, hoặc các tàu thuyền thương mại, tương tự những gì Tehran từng thực hiện trong quá khứ.

Theo Reuters﻿