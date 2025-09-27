Đạn tuần kích mới của Iran hé lộ mối đe dọa drone tầm ngắn

Đạn tuần kích mới được giới thiệu tại Serbia có nhiều điểm tương đồng với hệ thống Rezvan trước đó do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố, với tầm tấn công lên tới 20 km và chức năng dẫn đường chính xác (Nguồn ảnh: Army Recognition Group)

Một vũ khí lượn được cho là của Iran đã xuất hiện tại triển lãm quốc phòng PARTNER 2025 ở Belgrade, được trưng bày trong ống phóng màu vàng niêm phong với ký hiệu hướng dẫn phóng bằng tiếng Anh.

Thiết bị mang ký hiệu GLMD-24W4.5-R2 và có thiết kế ống phóng đóng hộp, thu hút chú ý vì dáng vẻ và ghi nhãn gợi liên tưởng đến hệ thống Rezvan của Iran.

Việc trình diễn tại một triển lãm quốc phòng ở châu Âu cho thấy phạm vi địa lý của các vũ khí lượn Iran đang mở rộng và có khả năng hướng tới thị trường xuất khẩu.

Vũ khí này có tổng trọng lượng khoảng 41 kg, trang bị đầu đạn HEAT phân mảnh nặng 24 kg, cho thấy mục tiêu thiết kế nhắm vào tác chiến tầm ngắn tới tầm trung chống xe nhẹ, binh sĩ và công trình mềm.

Hệ thống tích hợp cánh quạt đẩy nhiều cánh gấp, cánh nhỏ phía trước cố định và mũi nhọn có khả năng chứa cảm biến quang-điện tử TV; cấu hình này gợi ý phương thức nhắm mục tiêu có sự tham gia của người điều khiển ở pha cuối để đạt độ chính xác khi tấn công.

Về khả năng tác chiến, GLMD-24W4.5-R2 nằm giữa các drone cảm tử cỡ nhỏ như Switchblade 300 và các mẫu nặng, tầm xa hơn như Switchblade 600.

Mặc dù có thể không có độ bền bay lâu hay mức độ tự chủ cao như một số hệ thống Mỹ, thiết bị bù lại bằng đầu đạn lớn hơn và cách triển khai đơn giản hơn.

Những đặc điểm này khiến nó phù hợp với lực lượng bất chính quy, các lực lượng ủy nhiệm hoặc quân đội tìm kiếm giải pháp tấn công tầm xa chi phí thấp, không phụ thuộc nhiều vào hệ thống hậu cần phức tạp hay mạng ISR.

Về chiến lược, việc trưng bày hệ thống như vậy nhấn mạnh nỗ lực của Iran trong việc định hình chiến tranh bất đối xứng thông qua việc phổ biến vũ khí lượn có thể nhân rộng.

Mô thức triển khai hỗ trợ sử dụng phân tán bởi các đội nhỏ hoặc các tổ hợp gắn trên xe, cho phép tấn công nhanh các mục tiêu giá trị cao trong khu vực tranh chấp.

Việc trình diễn bên ngoài Iran củng cố tham vọng của Tehran trở thành nhà cung cấp toàn cầu các vũ khí lượn chiến trường, một xu hướng có tác động trực tiếp đến bảo vệ lực lượng NATO, an ninh đoàn xe và phòng thủ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Mẫu đạn trưng bày tại Serbia có nhiều nét tương đồng với hệ thống Rezvan mà Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) từng giới thiệu, vốn được IRGC tuyên bố có tầm tấn công đến 20 km và chức năng dẫn bắn chính xác.

Sự tương đồng về thiết kế và chức năng giữa hai nền tảng cho thấy một nguồn gốc thiết kế rõ ràng.

Sự xuất hiện của thiết bị này phản ánh một dịch chuyển trong cảnh quan drone tác chiến, khi các quốc gia như Iran tận dụng vũ khí lượn nhỏ gọn để cung cấp khả năng tấn công chính xác trên quy mô lớn.

Sự phổ biến ngày càng tăng của các hệ thống này sẽ đòi hỏi các lực lượng phải nhanh chóng điều chỉnh giáo lý chống-UAS, mở rộng phủ sóng cảm biến và cập nhật chiến lược bảo vệ lực lượng trên nhiều khu vực tác chiến.