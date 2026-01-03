Đan Trường và vợ cũ: "Ngày đó đã tới rồi và chúng tôi muốn thông báo cho mọi người"

Mới đây, ca sĩ Đan Trường và vợ cũ đã hân hoan thông báo về việc làm ăn phát đạt của mình và mở thêm cơ sở kinh doanh tại Mỹ.



Vợ cũ Đan Trường là Thủy Tiên chia sẻ: "Như mọi người đã biết, thời gian vừa qua, hệ thống cà phê của Đan Trường đã chia sẻ một thông tin đáng chú ý. Đây là một niềm tự hào của chúng tôi.

Đan Trường và vợ cũ

Có thể nói đây là tin vui đầu năm của chúng tôi muốn thông báo đến quý vị. Đó là hệ thống cà phê của chúng tôi sẽ khai trương một chi nhánh mới ở Westminster. Đây là một trong những thành phố đông cộng đồng người Việt Nam nhất ở Mỹ.

Chính vì vậy, trong suốt một năm qua chúng tôi đã luôn mong đợi việc cửa hàng kinh doanh cà phê của chúng tôi được xuất hiện tại Westminster và bây giờ điều đó đã thành hiện thực. Cuối cùng thì ngày đó đã tới rồi và chúng tôi muốn thông báo cho mọi người".

Đan Trường cũng nói: "Từ lúc cửa hàng cà phê đầu tiên của chúng tôi có mặt Mỹ tới giờ đã hơn 10 năm. Rất nhiều fan của tôi hỏi rằng tại sao không mở thêm một quán ở Orange County.

Mãi tới ngày hôm nay, sau khi thương hiệu Cà Phê Quán by Đan Trường mở được hai tiệm ở San Jose thì chúng tôi chính thức mở thêm một chi nhánh nữa tại Orange Conutry, cụ thể là thành phố Westnister.

Và lần này đặc biệt hơn khi chúng tôi được hợp tác cùng hai người em thân thiết trong nghề là Justin Nguyễn và Trina Bảo Trân. Điều này khiến chúng tôi an tâm hơn vì hai em là dân local ở đây, am hiểu về nhu cầu, thị trường, dân cư nơi đây. Điều đó sẽ giúp công việc kinh doanh của chúng tôi được thuận lợi hơn".

Dù đã khép lại cuộc hôn nhân hơn 8 năm, Đan Trường và Thủy Tiên vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi mối quan hệ văn minh và gắn bó mật thiết. Cả hai không chỉ cùng nhau nuôi dạy con trai Thiên Từ mà còn tiếp tục là những đối tác chiến lược tin cậy trong các dự án kinh doanh tại Mỹ. Sự thấu hiểu và tôn trọng giúp họ duy trì sợi dây kết nối bền chặt, biến tình yêu cũ thành một tình bạn tri kỷ đáng quý. Hình ảnh cặp đôi đồng hành trong các sự kiện cho thấy sự chuyên nghiệp và tử tế, khẳng định rằng hậu ly hôn vẫn có thể là người thân và cộng sự ăn ý.