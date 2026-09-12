Đan Trường bị chê "lỗi thời", "cũ" khi biểu diễn ca khúc "E là không thể" phiên bản remix (phối lại) trong chương trình của một nhãn hàng. Phải chăng nam ca sĩ đang đi vào vết xe đổ của Ngọc Sơn, Nhật Kim Anh?

Đan Trường đăng video trình diễn ca khúc E là không thể lên TikTok, thu hút gần 200.000 lượt xem. Trong hơn 100 lượt bình luận thả vào video của Đan Trường, đa phần là ý kiến tiêu cực. Các khán giả cho rằng chất giọng và phong cách biểu diễn của nam ca sĩ không hợp với EDM (nhạc điện tử) và mọi thứ càng rối ren khi anh thử sức làm MC hype (người khuấy động sân khấu).

Đan Trường đã giẫm vào "vết xe đổ" của nhiều ca sĩ gạo cội thử sức hát nhạc remix (tập trung phần lớn vào house). Đặc trưng của các thể loại nhạc điện tử cần giọng hát phóng khoáng, uyển chuyển và xử lý chuẩn ở tempo nhanh (dao động từ 100-120 bpm).

Một giọng hát kỹ thuật điêu luyện chưa chắc hát hay trên nền nhạc nhanh và nhạc cụ đan lát dồn dập của EDM. Do đó, việc hát để làm mới và bị "sến" trong nhạc điện tử là lằn ranh mong manh.

Sân khấu mới nhất khiến Đan Trường nhận nhiều ý kiến tiêu cực.

Tại sao Đan Trường bị chỉ trích?

E là không thể - sáng tác của Đông Thiên Đức - là ca khúc được cover nhiều trong thời gian qua. Ca khúc nổi lên từ phiên bản pop ballad của Anh Quân Idol. Sau đó, phần lớn bản cover E là không thể của ca sĩ khác vẫn lấy ballad làm nền tảng. Gần đây, Tùng Dương giúp E là không thể gây sốt trở lại bằng bản phối hơi hướm epic.

Đan Trường remix E là không thể sang slap house, màu sắc khác biệt hoàn toàn so với bản gốc. Nam ca sĩ đưa ra quyết định mạo hiểm để E là không thể có tiết tấu nhanh hơn và sôi động hơn, từ đó dàn dựng màn trình diễn cùng vũ đoàn. Chủ nhân ca khúc Kiếp ve sầu sẵn sàng làm vai trò của MC hype và cùng vũ đoàn cover các điệu nhảy "viral" trên mạng xã hội.

Ê-kíp sản xuất nhạc của Đan Trường giữ nguyên phần lời và giai điệu khi remix sang EDM. Giá trị lớn nhất của bản hit E là không thể - ca từ đẹp, giai điệu chậm rãi, nhiều cảm xúc - hoàn toàn biến mất khi được phối mới sang nhạc điện tử. Khán giả đã quá quen với E là không thể của Anh Quân Idol, Tùng Dương, do đó khó "lọt tai" khi nghe Đan Trường.

Nam ca sĩ tạo nên tổ hợp biểu diễn trên sân khấu với giọng hát, vũ đạo, khả năng khuấy động và sự hưởng ứng từ khán giả. Sự cảm nhận của khán giả có mặt trực tiếp tại chương trình sẽ khác khi xem lại video.

Thực tế, video Đan Trường đăng lại gặp một số sự cố âm thanh, điển hình như vocal (giọng hát) lấn át hẳn nền nhạc. Với EDM, tiêu chuẩn vàng khi hậu kỳ âm thanh là sự cân bằng giữa nhạc và vocal để giọng hát tránh bị phô.

Đan Trường liên tục gào thét để khuấy động đám đông nhưng khán giả xem qua video không hiểu rõ không khí ở chương trình náo nhiệt ra sao và đám đông hô hào phản ứng như thế nào. Cư dân mạng chê Đan Trường làm "lố" trên sân khấu. Sau cùng, từng động tác vũ đạo của nam ca sĩ bị mang ra mổ xẻ, bị chê cố chạy theo trào lưu nhưng không tới nơi tới chốn.

Ca sĩ sinh năm 1976 tự làm khó bản thân vì làm cùng lúc nhiều vai trò không phải sở trường. Đan Trường muốn theo đuổi hình tượng trẻ trung và thử sức với màu nhạc EDM thời thượng. Song, thử nghiệm của Đan Trường đã giẫm vào vết xe đổ của Nhật Kim Anh và Ngọc Sơn.

Nhật Kim Anh và Ngọc Sơn cũng nhận đủ "gạch đá" vì hát nhạc EDM.

"Bẫy " khi hát nhạc EDM

Cũng từ thể loại slap house, Nhật Kim Anh gây thất vọng ở MV Cát bụi dần tan trôi. Nữ ca sĩ lần đầu thử sức với EDM, hybrid trap và nhiều thể loại hiện đại, pha trộn trong một MV có thời lượng gần 5 phút. Phần ca từ và giai điệu của Cát bụi dần tan trôi không đến nỗi tệ. Nhưng cách hát của Nhật Kim Anh bị chê "sến" và không hợp cho tiết tấu nhanh.

MV tiền tỷ của Nhật Kim Anh nhanh chóng trôi vào dĩ vãng vì thử nghiệm thất bại của nữ ca sĩ.

Trước đó, Ngọc Sơn khiến làng nhạc ngỡ ngàng khi cover 2 bản hit Faded và The Spectre của Alan Walker. Tiếp đó, nam ca sĩ tung ra bản cover Something Just Like This của The Chainsmokers và Coldplay. Sau nhiều năm, các bản EDM cover của Ngọc Sơn thỉnh thoảng được dân mạng đào lại, như ví dụ điển hình của "thảm họa cover nhạc EDM".

Tờ Sound on Sound nhận định giọng hát của ca sĩ EDM phải trải qua quá trình căn chỉnh cao độ, cắt gọt thời gian khắt khe để khớp hoàn hảo với lưới nhịp điệu và bản phối. Những ca sĩ hàng đầu của làng nhạc EDM thế giới dùng kỹ thuật hát pha (mixed voice) nhẹ hoặc giả thanh, đẩy nhiều hơi vào câu hát để tạo độ bay bổng. Ca sĩ hát quá dày, quá nặng hoặc cố gồng để át tiếng bass, bài hát sẽ trở nên ngột ngạt và mệt mỏi.

Đó là lý do dòng nhạc EDM kén ca sĩ và không dễ tìm ra giọng hát phù hợp và có bản sắc.

Trên thị trường Việt Nam, DJ/Hoaprox là nhà sản xuất đình đám ở thể loại nhạc điện tử. Hoaprox từng tạo nên ca khúc With You (Ngẫu hứng), với ca từ trọn vẹn tiếng Anh, thu hút 33 triệu view cho MV trên YouTube. Bản audio và các đoạn âm thanh của With You có thể chạm mốc tỷ lượt nghe trên tất cả nền tảng.

Hoaprox từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong: "Không dễ để thể hiện tròn trịa ca khúc EDM vì ca sĩ phải hát ở tempo nhanh, bị chi phối bởi nhiều nhạc cụ xếp chồng lên nhau. Yếu tố uyển chuyển, xử lý mượt mà giữa các phân đoạn, từ verse chuyển vào điệp khúc và dẫn vào drop quan trọng hơn so với việc phô diễn kỹ thuật, nội lực giọng hát".

Trong làng nhạc điện tử, các nước Bắc Âu (Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch) sản sinh ra nhiều nghệ sĩ đưa EDM tiến đến đỉnh cao. Đó là Avicii, Alan Walker, K-391...

Các nước Bắc Âu cũng là nơi sản sinh những ca sĩ đình đám, chuyên trị các thể loại EDM. Những giọng ca đến từ Bắc Âu phù hợp cho EDM từ cách phát âm, giọng hát mixed voice đặc trưng và khả năng cân bằng âm lượng rất tốt để thể hiện đều đặn cả bài nhạc.

Trở lại với câu chuyện của Đan Trường và nhiều ca sĩ Việt thất bại khi thử sức hát nhạc EDM, lý do chính dẫn đến tình trạng này là ở cách hát không phù hợp với xu hướng nghe nhạc của khán giả trẻ. Nỗ lực làm mới, thử thách bản thân của các ca sĩ đáng được ghi nhận nhưng không phải dòng nhạc nào cũng phù hợp cho chất giọng của họ.