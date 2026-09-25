Dàn sao "Trại Buôn Người" hội tụ tại Hà Nội, Quách Ngọc Ngoan đưa con gái lên thảm đỏ, ân cần chăm sóc

Trong suốt sự kiện, Quách Ngọc Ngoan dành cho con những cử chỉ gần gũi, ân cần.

Tối 24/9, bộ phim "Trại Buôn Người" có buổi ra mắt tại Hà Nội, quy tụ dàn diễn viên tham gia phim như NSND Như Quỳnh, Quách Ngọc Ngoan, Hoàng Kim Ngọc, Danis Nguyễn, Huỳnh Minh Kiên, Đinh Viết Tường...

Tại thảm đỏ, Quách Ngọc Ngoan thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng con gái nhỏ. Nam diễn viên không giấu được niềm hạnh phúc khi có sự đồng hành của con trong buổi ra mắt tác phẩm mà anh tham gia.

Trong suốt sự kiện, Quách Ngọc Ngoan dành cho con những cử chỉ gần gũi, ân cần. Sự có mặt của con gái cũng mang đến cho nam diễn viên niềm vui đặc biệt trong ngày bộ phim chính thức ra mắt khán giả. Tuy nhiên do còn nhỏ tuổi nên con gái nam diễn viên không tham gia phần xem phim.

Quách Ngọc Ngoan và con gái.

Hai cha con chụp cùng diva Thanh Lam.

Bên cạnh khoảnh khắc của hai cha con, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và đồng nghiệp. Sau khi thưởng thức bộ phim, diva Thanh Lam bày tỏ sự yêu thích với tác phẩm, đồng thời cho biết mong muốn được thể hiện ca khúc nhạc phim "Trại Buôn Người". Đạo diễn "Mưa đỏ" - NSƯT Đặng Thái Huyền cũng có mặt để chúc mừng diễn viên Steven Nguyễn.

"Trại Buôn Người" là dự án được phát triển trong khoảng 5 năm, từ khâu hình thành ý tưởng, xây dựng kịch bản đến ghi hình và hậu kỳ. Theo ê-kíp, khoảng 3 năm đầu được dành cho việc xây dựng, phát triển kịch bản; 2 năm tiếp theo tập trung vào quá trình quay phim và hậu kỳ.

Thời gian sản xuất kéo dài xuất phát từ đặc thù của tác phẩm với nhiều bối cảnh, đại cảnh đông người và các phân đoạn hành động quy mô lớn. Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng giám đốc sản xuất, biên kịch kiêm đạo diễn dựng phim Mèo Bích Trang là những người giữ vai trò chính trong quá trình phát triển và hoàn thiện bộ phim.

Diễn viên Steven Nguyễn chia sẻ.

Diễn viên Đinh Viết Tường.

NSND Như Quỳnh.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ, trong đó có NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Trầm Minh Hoàng, Võ Đình Hiếu, Tùng Mint, Hoàng Kim Ngọc, Huỳnh Minh Kiên, Long Điền, Đinh Viết Tường, Danis Nguyễn, Long Đẹp Trai, Võ Thành Tâm, La Thành, Khánh My...

Đáng chú ý, hơn 700 diễn viên trẻ tham gia các đại cảnh. Bên cạnh diễn viên chuyên nghiệp, dự án còn có những gương mặt lần đầu tham gia điện ảnh, khách mời đến từ nhiều lĩnh vực và một số nhân vật có nghề nghiệp đặc thù.

"Trại Buôn Người" khai thác đề tài xã hội hiện đại, xoay quanh những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và hành trình tìm kiếm cơ hội sống còn. Bên cạnh yếu tố hành động, phim đặt các nhân vật vào những tình huống buộc họ phải lựa chọn, đấu tranh và tìm cách bảo vệ sự sống.

Sau buổi ra mắt tại Hà Nội, "Trại Buôn Người" khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 25/9/2026, do Galaxy Studio phát hành.