Dàn sao hội tụ trong 2 đêm nhạc kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Các nghệ sĩ gạo cội như NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSND Hà Thủy, NSND Thanh Lam... sẽ góp mặt trong 2 đêm nhạc kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sáng 30/9, Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu hai chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện (1956-2026).



Hai chương trình gồm concert Resonantia và đêm nhạc 70 năm - Những thanh âm ngân mãi, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên của Khoa Thanh nhạc.

Trong 70 năm hình thành và phát triển, Khoa Thanh nhạc là một trong những đơn vị đào tạo nòng cốt của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ trưởng thành từ đây đã có dấu ấn trong đời sống âm nhạc Việt Nam như PGS.TS.NGND Lô Thanh, NSND Trung Kiên, NSND Trần Hiếu, NSND Quang Thọ, NSND Lê Dung...

PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc.

Chia sẻ tại họp báo, PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc, cho biết hai chương trình được xây dựng nhằm giới thiệu những hướng đào tạo chủ lực của Khoa, đồng thời tạo sự gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Theo đó, concert Resonantia tập trung vào âm nhạc thính phòng cổ điển, giới thiệu các aria nổi tiếng của thế giới. Trong khi đó, 70 năm - Những thanh âm ngân mãi gồm các tác phẩm thuộc nhiều dòng nhạc như thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ Việt Nam, trong đó có những ca khúc gắn với lịch sử phát triển của Học viện và những dấu mốc của đất nước.

Concert Resonantia quy tụ các giọng hát thính phòng là giảng viên Khoa Thanh nhạc, những nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa cùng các học sinh, sinh viên xuất sắc như: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên, Tố Loan, Tuấn Anh, Phúc Tiệp, Bảo Yến, Khắc Hòa, Hương Diệp, Mạnh Hoạch, Trường Linh, Huyền Trang, Nguyễn Thảo Ly, Nguyệt Quỳnh và nhóm Dòng thời gian.

Chương trình có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Concert Resonantia gồm hai phần, khai thác các trích đoạn opera, operetta và musical. Các tác phẩm được lựa chọn đến từ những nhà soạn nhạc như Mozart, Verdi, Puccini, Tchaikovsky, Lehár, Kálmán, Alyabyev, Cardillo và Cocciante.

Theo ban tổ chức, chương trình được xây dựng với nhiều sắc thái âm nhạc, từ những tác phẩm xoay quanh tình yêu, tuổi trẻ, khát vọng đến các tiết mục có màu sắc hài hước, bi kịch và giàu tính trình diễn.

Các nghệ sĩ, giảng viên, đạo diễn... chia sẻ về đêm nhạc.

Đêm nhạc 70 năm - Những thanh âm ngân mãi quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, gồm NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSND Dương Minh Đức, NSND Ngọc Khang, NSND Hà Thủy, NSND Thanh Lam, NSƯT Kim Phúc, NSƯT Diệu Linh, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Anh Thơ, Bích Hồng...

Tổng đạo diễn chương trình là PGS.TS. NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn, Giám đốc âm nhạc Lưu Hà An, đạo diễn sân khấu Ngọc Châm, chỉ đạo sản xuất TS. NSƯT Nguyễn Thị Phương Nga.

Chương trình gồm ba phần, tương ứng với ba lớp ký ức và sự tiếp nối trong chặng đường 70 năm của Khoa Thanh nhạc.

Phần đầu mang tên Những thanh âm còn mãi, gồm những ca khúc gắn với lịch sử, quê hương và đất nước như Bình Trị Thiên khói lửa, Tình ca, Người Hà Nội, Tôi là người thợ lò, Sông ơi đừng chảy, Gửi em ở cuối sông Hồng, Đường chúng ta đi - Hà Nội niềm tin và hy vọng.

Phần hai Một miền ký ức chuyển sang những câu chuyện về quê hương, người thầy, tình yêu và đời sống qua các ca khúc như Bài ca người giáo viên nhân dân, Trở về, Hai quê, Mùa xuân trên quê hương, Ngày xưa ơi - Về đi em, Gọi anh và Tình ca.

Phần ba Những thanh âm tiếp nối hướng đến không gian âm nhạc trẻ trung hơn với các ca khúc như Không thể và có thể, Ôi quê tôi, Hà Nội đêm trở gió, Khát vọng, Ngỡ và Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai.

Đáng chú ý, phần này có sự tham gia của NSND Thanh Lam và Mỹ Linh - hai nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa Thanh nhạc - cùng các ca sĩ Quang Hà và Nguyễn Trần Trung Quân.

ThS. Bích Hồng, Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc.

Đạo diễn sân khấu Ngọc Châm.

ThS. Bích Hồng, Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc, cho rằng nền tảng kỹ thuật thanh nhạc cổ điển đóng vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo nghệ sĩ. Theo chị, dù theo đuổi các dòng nhạc khác nhau, nhiều nghệ sĩ vẫn cần được trang bị nền tảng kỹ thuật bài bản trong quá trình học tập và phát triển nghề nghiệp.

Đạo diễn sân khấu Ngọc Châm cho biết chương trình được dàn dựng theo hướng tái hiện một lát cắt của âm nhạc Việt Nam trong 70 năm, từ những ca khúc gắn với chiến tranh, xây dựng đất nước đến các sáng tác về Hà Nội, quê hương, con người và tình yêu.

Hai chương trình đều được tổ chức tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Resonantia diễn ra lúc 20h ngày 24/10/2026, còn đêm nhạc 70 năm - Những thanh âm ngân mãi diễn ra lúc 20h ngày 14/11/2026.